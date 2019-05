Những ngôi chùa cầu duyên “linh thiêng” nổi tiếng

1. Chùa Hà- địa chỉ cầu duyên nổi tiếng

Chùa Hà có tên chữ là Thánh Đức tự, cùng với đình Bối Hà, lập thành cụm di tích đình – chùa Hà nằm trên mảnh đất, trước kia thuộc làng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, nay thuộc phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Không biết từ bao giờ mà người ta thường rỉ tai nhau về một địa điểm mà ai cũng cho rằng là nơi cầu duyên linh thiêng bậc nhất Hà Nội nói chung và Việt Nam nói riêng. Nên cứ như vậy những người đang “lận đận” chuyện tình duyên thường ghé thăm chùa Hà để sớm tìm thấy một nửa tương lai của mình.

Theo những người có kinh nghiệm “rỉ tai” nhau, chỉ khi bạn còn độc thân đi chùa Hà cầu duyên mới ứng linh, những người có đôi có cặp không nên đi chùa Hà. Theo truyền thuyết : Chùa Hà được xây dựng lên để vua Lê Thánh Tông (trị vì 1460-1497) bày tỏ lòng nhớ ơn các đại thần Nguyễn Trãi, Nguyễn Xí, Đinh Liệt đã cưu mang mình và phế bỏ Lê Nghi Dân để đưa mình lên ngôi vua vào năm 1460.



Du khách đến lễ Chùa Hà, ngoài việc tìm tới sự trong lặng nơi cõi Phật, ai cũng cầu nguyện một tình duyên trọn vẹn. Người đang yêu mong tình yêu đẹp mãi, hạnh phúc mãi; kẻ cô đơn mong sớm tìm được một nửa còn lại. Người già thì cầu mong sức khỏe, bình an cho gia đình. Ai cũng tin Đức Phật từ bi cũng như Thánh Mẫu trên cao sẽ thấu hiểu được lòng mỗi người.

Nhiều nhất là thanh niên nam nữ không chỉ ngày rằm, mùng một hay đầu năm mới mới đến chùa thắp hương cầu xin mà dường như quanh năm, chùa lúc nào cũng đông khách. Dọc con phố dẫn vào chùa Hà, ngoài các lễ vật được bày bán, hoa hồng được bán khá nhiều (có thể hoa hồng được xem là loài hoa dành cho tình yêu, thích hợp cho việc “cầu duyên”). Ngoài ra, để phục vụ cho các “tình yêu”, các cặp đôi vòng, nhẫn cũng được các chủ hàng bày bán.

2. Phủ Tây Hồ không chỉ để cầu tài lộc mà còn để cầu duyên

Phủ Tây Hồ nằm trên bán đảo lớn giữa Hồ Tây; nay thuộc phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Phủ thờ Liễu Hạnh Công chúa, một nhân vật trong truyền thuyết, và là một trong bốn vị thánh bất tử trong tín ngưỡng của người Việt. Theo truyền thuyết, phủ được xây dựng vào khoảng thế kỷ 17 nhưng có thể có muộn hơn. Vì trong các sách nói về di tích của Thăng Long – Hà Nội cổ ra đời đầu thế kỷ 20 như Thăng Long cổ tích khảo, Long Biên bách nhị vịnh, Tây Hồ chí, Hà Thành linh tích cổ lục,…đều không ghi chép về di tích này.

Phủ Tây Hồ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng di tích Lịch sử Văn hóa ngày 13 tháng 2 năm 1996. Ngoài ra, tại sân phủ có một cây si cổ thụ cũng đã được công nhận là “cây di sản Việt Nam”, và ở kề bên phủ còn có đền Kim Ngưu thờ Trâu Vàng theo truyền thuyết.

Phủ Tây Hồ được coi là một trong những chốn linh thiêng nhất trong hệ thống đình chùa của Hà Nội. Chính vì điều này mà ngày người ta đi Phủ Tây Hồ không chỉ để cầu tài lộc mà còn để cầu duyên.

3. Chùa Phúc Khánh

Vào chiều muộn, chùa Phúc Khánh (Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn không thiếu những đôi trẻ hay cô gái đi lễ. Tâm trạng chung của những cô gái chàng trai khi đi khấn cầu duyên có khi là niềm vui được trong tay nhau đi lễ chùa, có khi là nỗi lo lắng, khổ sở… Nhưng điều mà họ cảm thấy được rõ nhất chính là sự bình yên trong tâm hồn. Từ đó, họ tin vào điều mình nguyện cầu sẽ thành sự thực.

4. Am Mỵ Châu là một địa điểm đáng đến để cầu tình duyên

Am Mỵ Châu nằm trong quần thể khu di tích Cổ Loa thuộc Đông Anh, Hà Nội. Xuất phát từ câu chuyện tình yêu chung thủy của nàng Mỵ Châu với chàng Trọng Thủy từ xa xưa khiến nhiều người cảm động, tin tưởng rằng đến am Mỵ Châu cầu duyên sẽ được thấu cảm và linh ứng. Cứ thế, người nọ truyền tai người kia, mặc dù có quy mô nhỏ gọn trong quần thể di tích Cổ Loa nhưng am Mỵ Châu thu hút rất nhiều du khách. Trong am Mỵ Châu có một tượng đá cụt đầu được người đời truyền lại là hiện thân của công chúa Mỵ Châu.

Nếu bạn sinh sống ở đất Hà thành, am Mỵ Châu cũng là một địa điểm đáng đến để cầu tình duyên đấy.

5. Nếu muốn cầu duyên có thể ghé Chùa Duyên Ninh

Không nằm ở thủ đô như chùa Hà song từ xa xưa chùa Duyên Ninh đã được người dân xếp vào danh sách những đền chùa cầu duyên linh ứng nhất ở miền Bắc. Chùa Duyên Ninh nằm ở thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, sát bên đại lộ Tràng An – tuyến đường huyết mạch đi từ thành phố Ninh Bình đến danh thắng Tràng An, cố đô Hoa Lư và chùa Bái Đính.

Chùa Duyên Ninh là nơi công chúa nhà Lê - Lê Thị Phất Ngân bén duyên với vua Lý Công Uẩn. Những năm cuối đời, hoàng hậu Phất Ngân đã về chùa Duyên Ninh tu hành và tác hợp cho rất nhiều đôi trai gái nên duyên chồng vợ, sống vui vẻ, hạnh phúc. Từ đó, chùa Duyên Ninh trở thành ngôi chùa cầu duyên nổi tiếng ở đất Ninh Bình. Nếu du khách đang có dịp du lịch Ninh Bình, qua cố đô Hoa Lư nên đến ngôi chùa cầu duyên này ngay, bên cạnh việc cầu duyên cho mình và gia đình, bạn bè, chắc chắn du khách sẽ được trải nghiệm di tích cổ với lịch sử gần 1000 năm đấy.

*Lưu ý: Thông tin mang tính chất tham khảo.

Từ lâu đời, tín ngưỡng thờ cúng, lễ bái đã tồn tại trong dân gian, cầu duyên cũng vậy. Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải (Phó viện trưởng Viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người): “Việc cầu duyên cũng là cầu may, cầu phúc. May mắn thì người cầu sẽ có được ý trung nhân như mong đợi. Tuy nhiên, cầu duyên nói riêng và cầu những điều khác nói chung không phải tất cả đều ‘cầu được ước thấy’ mà do cái phúc của mình nhiều hay ít”.