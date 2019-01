Rough Guides công bố danh sách 10 điểm du lịch đẹp nhất Việt Nam

1. Hội An: Đứng đầu trong danh sách 10 điểm du lịch đẹp nhất Việt Nam là phố cổ hàng trăm năm tuổi, với những ngôi nhà gỗ, những cây cầu duyên dáng và đèn lồng trang trí công phu. Ngoài những giá trị văn hoá qua kiến trúc đa dạng, Hội An còn lưu giữ một nền tảng văn hoá phi vật thể khá đồ sộ. Cuộc sống thường nhật của cư dân với những phong tục tập quán, sinh hoạt tín ngưỡng, nghệ thuật dân gian, lễ hội văn hoá cùng với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, các món ăn đặc sản… làm cho Hội An ngày càng hấp dẫn du khách thập phương. 2. Sa Pa: Sapa là một huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng ẩn chứa bao điều kỳ diệu của cảnh sắc thiên nhiên. Phong cảnh thiên nhiên của Sapa được kết hợp với sức sáng tạo của con người cùng với địa hình của núi đồi, màu xanh của rừng, như bức tranh có sự sắp xếp theo một bố cục hài hoà tạo nên một vùng có nhiều cảnh sắc thơ mộng hấp dẫn. Từ trung tâm thành phố bạn có thể phóng tầm mắt của mình thỏa thích ngắm nhìn những đỉnh núi ngút ngàn… 3. Vịnh Hạ Long: Vịnh Hạ Long là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, nằm ở phần bờ Tây vịnh Bắc Bộ tại khu vực biển Đông Bắc Việt Nam. Với hàng nghìn hòn đảo kỳ vĩ, thành quả kì diệu của tạo hóa, vịnh Hạ Long được UNESCO nhiều lần công nhận là di sản thiên nhiên của thế giới. Du lịch Hạ Long có lợi thế phong cảnh tuyệt đẹp, hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. 4. Đồng bằng sông Cửu Long: Nhiều nơi của đồng bằng sông Cửu Long xứng đáng nằm trong danh sách này, từ các dịch vụ ẩm thực cho đến vẻ đẹp thôn quê hoang sơ của nó. Đồng bằng sông Cửu Long có lẽ đã được hình thành từ một chút gió, một chút nắng, một chút phù sa thêm một chút nước và nồng ấm tình người. Nhắc đến đồng bằng sông Cửu Long là phải nhắc tới Cần Thơ, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, Cà Mau, Kiên Giang… Đến đồng bằng sông Cửu Long ngoài việc thăm thú những vườn trái cây bạt ngàn, đi trên một trong 9 nhánh sông đổ ra biển của dòng sông Mekong, nghe đờn ca tài tử và thưởng thức những món đặc sản Nam bộ du khách cũng khó lòng bỏ qua việc tham quan các khu chợ nổi – một đặc trưng chỉ có ở miền Tây sông nước. 5. Thành phố Hồ Chí Minh: Năm ngoái, đây là thành phố được xếp hạng 18 trong danh sách các thành phố du lịch phát triển nhanh nhất toàn cầu của Master Card. Các đô thị khu vực phía Nam cung cấp cho du khách sự lựa chọn đa dạng, từ cuộc sống hàng ngày đến các quán cà phê ngon, các lễ hội và các sự kiện thể thao. 6. Hà Giang: Được biết đến như là nơi tốt nhất của đất nước để điều khiển xe máy nhìn ngắm vẻ đẹp của núi và thung lũng. Hà Giang không chỉ đẹp bởi phong cảnh hùng vĩ, những con đường uốn lượn quanh co dài bất tận, mà nó còn đẹp bởi Sắc Hoa và Tình Người. Hoa nở quanh năm với các mầu sắc diệu kỳ như: Vàng vàng của Hoa Cải, Tim Tím của Tam Giác Mạch, Trắng muốt của Hoa Mận,… Nếu bạn được một lần đi chợ Đồng Văn, bạn sẽ cảm nhận được cái Tình Người quí giá, những chàng trai mời rượu nhau đến Say Xỉn không còn biết đường về, khuôn mặt họ cứ ngơ ngáo nhưng lại chân thật, và tình cảm. 7. Phú Quốc: Đây là quần đảo không thể không bị mê hoặc tại miền Nam. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đều đến đây để thưởng thức những bãi biển với nắng vàng, cát trắng và hải sản tuyệt vời với giá rất rẻ. 8. Đà Nẵng: Là một thành phố ven biển, Đà Nẵng như một "ngôi sao đang lên" của Việt Nam trong ngành du lịch, thường được ca ngợi về các dịch vụ thân thiện và chất lượng cao của nó. Với các biểu tượng như cầu Rồng, sông Hàn và núi Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng là một lựa chọn tuyệt vời ở miền trung Việt Nam, sau Hội An. 9. Đà Lạt: Đà Lạt là một thành phố thuộc Tây Nguyên, được biết đến với "biệt thự thuộc địa thời Pháp" và "khí hậu mát mẻ và ôn đới". Tuy nhiên, Rough Guides đã quên đề cập đến thức ăn đường phố đáng kinh ngạc tại nơi đây. 10. Cát Bà: Cát Bà là một hòn đảo vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ thuộc quần thể thắng cảnh Vịnh Hạ Long. Một nửa của đảo Cát Bà là công viên Quốc gia, Rough Guides đã mô tả nó như là "một thiên đường cho những ai đến đây để đi lang thang, leo núi và chèo thuyền kayak". Bên cạnh đó, các vùng biển và rạn san hô được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

