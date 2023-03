Những khung cảnh khiến du khách quên lối về ở Hội An

Nhịp sống chậm trên đường Trần Phú, một trục đường trung tâm của khu phố cổ Hội An. Đường Bạch Đằng, khu phố cổ Hội An khi trời xẩm tối. Mái ngói rêu phong của những ngôi nhà cổ ở đô thị trăm tuổi. Những con hẻm sâu hút chạy giữa những bức tường màu vàng là một nét đặc trưng của khu phố cổ nổi tiếng thế giới. Sắc màu thời gian thấm đẫm trên từng chi tiết kiến trúc của một ngôi nhà cổ. Vẻ huyền ảo của Chùa Cầu - công trình mang tính biểu tượng của Di sản thế giới Đô thị cổ Hội An. Trong một xưởng làm đèn lồng thủ công - mặt hàng truyền thống nổi tiếng của Hội An. Những chiếc đèn lồng rực rỡ tại một cửa hiệu thu hút mọi ánh nhìn. Ánh đèn lồng muôn màu trên con phố buổi tối. Khung cảnh đời thường bên sông Thu Bồn, dòng sông chảy qua phố cổ Hội An. Hoa đăng trên sông Thu Bồn. Linh vật trên góc mái đình Cẩm Phô, ngôi đình cổ nhất Hội An. Một ô cửa của hội quán Phúc Kiến, hội quán cổ có kiến trúc tráng lệ bậc nhất Hội An. Đồ gốm của làng gốm Thanh Hà - làng nghề truyền thống nổi tiếng của Hội An - được bày bán ở phố cổ. Cờ tướng - một nét văn hóa đặc sắc của Hội An - được trình diễn trên phố. Bức tranh phong cảnh kỳ vĩ nhìn từ cầu Cửa Đại, cây cầu bắc qua sông Thu Bồn ở thành phố Hội An. Mời quý độc giả xem video: Nét đẹp làng gốm Phù Lãng | VTV4.

