Những điều khiến khách Tây ta ngây ngất ở chợ Châu Đốc

Tọa lạc ở đường Bạch Đằng, thành phố Châu Đốc, chợ Châu Đốc là một trong những điểm tham quan thú vị bậc nhất danh cho khách du lịch ở tỉnh An Giang Cũng như nhiều khu chợ khác ở Việt Nam, chợ Châu Đốc bán đủ các loại loại hàng hóa, trong đó có nhiều mặt hàng mà nơi đâu cũng có như rau củ quả, thực phẩm tươi sống, quần áo, hàng gia dụng… Điều khiến cho khu chợ này trở nên đặc biệt, có "1-0-2" là sự đa dạng của các mặt hàng khô cá - mắm cá đặc sản An Giang. Không phải vô cớ mà chợ Châu Đốc được mệnh danh là "thủ phủ khô mắm" của cả miền Tây. Các loại khô cá ở chợ Châu Đốc cực kỳ phong phú về chủng loại, dễ khiến khách phương xa hoa mắt vì không biết nên chọn loại nào. Loại khô nổi tiếng nhất ở chợ có lẽ là khô cá tra phồng. Đây là loại cá da trơn được nuôi ở những làng bè ngay ngã ba sông Hậu gần đó. Loại khô cá này thường được treo lủng lẳng phía trên sạp, nom rất bắt mắt. Các loại khô hấp dẫn khác có thể kể đến là khô cá sặc, khô cá chạch, khô cá chốt, khô cá lòng tong… Không chỉ có khô cá, nơi đây bán cả khô nhái, thường được gọi vui là "vũ nữ chân dài". Nếu khu bán khô cá gây ra nhiều ngạc nhiên, thì khu bán mắm cá của chợ Châu Đốc có thể là cú "sốc" với các vị khách phương xa lần đầu ghé thăm. "Sốc" là vì khu vực này có mùi đặc trưng và rất nặng, tỏa ra từ vô số loại mắm cá được bày "lộ thiên" ở các quầy hàng. Khác với các loại nước mắm cốt ở miền biển, mắm cá An Giang là mắm cá nguyên cái, được làm từ các loài các nước ngọt được nuôi hoặc đánh bắt ở địa phương. Bên cạnh hàng chục loại mắm cá, như mắm sặc, mắm linh, mắm lóc, mắm rô, mắm trèn, mắm chốt… còn có mắm ba khía, một loại cua bản địa miền Tây. Một loại mắm cũng rất được ưa chuộng là mắm Thái, thường được bày thành đống cao như "núi". Đây là thịt mắm lóc loại ngon được lạng bỏ da bỏ xương xé nhỏ trộn với đu đủ xắt sợi và thịt ba rọi ram, thêm thính gạo, đường, ớt... Sau khi khám phá các món khô cá, mắm cá dậy mùi của chợ Châu Đốc, du khách không nên bỏ lỡ dịp thưởng thức những li nước thốt nốt ngọt lịm, được chế từ cây thốt nốt tự nhiên, không hề sử dụng đường. Thốt nốt tươi, các loại chè, bánh trái... đậm chất Nam Bộ cũng là món quà tuyệt vời dành cho những vị khách có tâm hồn khám phá ẩm thực ở chợ Châu Đốc. Mời quý độc giả xem video: Hoài niệm Sài Gòn xưa/VTV24.

