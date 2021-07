Huyền bí khu chợ phù thủy bán đầy những thứ ma thuật

Khu chợ phù thủy này có tên Mercado de las Brujas, nằm ở độ cao hơn 3.600 m so với mực nước biển, ngập tràn những sản phẩm lạ lùng và thú vị được dùng để làm bùa chú. Đây là một địa điểm hấp dẫn đối với những người làm phép thuật và bói toán. Các cửa hàng ở đây bán nhiều mặt hàng đặc trưng như những viên đường đủ màu, thuốc lá, sao biển khô, lá coca và cả bào thai lạc đà cừu... Khi làm lễ bằng những thứ này, người dân địa phương tin rằng họ sẽ được ban sức khoẻ tốt hơn, công việc làm ăn thuận lợi, đi lại an toàn và may mắn. Những người phụ nữ Aymara mặc trang phục truyền thống với mũ đèn, áo choàng... ngồi bán hàng ở chợ phù thủy. Họ được biết đến như những yatiri (hay thầy lang, phù thủy) mà mọi người tin là có sức mạnh kết nối với thế giới khác.Chợ phù thủy Mercado de las Brujas bán các loại bùa chú, những loại cây chữa bệnh, xác ếch khô và vô số đồ lưu niệm, đồ thủ công mỹ nghệ như những bức tượng nhỏ khắc từ gỗ, đá... Nhiều món đồ, như xác khô của các loài mèo rừng hay chân lạc đà vicuna, không còn được bày bán do lệnh cấm từ chính phủ nhằm bảo vệ động vật hoang dã. Tuy nhiên, các hàng vẫn bày chúng ở ngoài để thu hút du khách. Phôi thai lạc đà khô là một trong những món hay được mua vì người dân tin rằng chúng có thể xua đuổi các linh hồn quỷ dữ. Nhiều công nhân xây dựng treo chúng ở công trường để tránh tai nạn. Các thợ mỏ thường mua bánh kẹo, rượu và lá coca ở chợ để cúng thần linh, mong bù đắp lại cho những gì họ lấy từ lòng đất và để được bảo vệ khỏi hiểm nguy trong lòng mỏ. Học sinh, sinh viên muốn gặp may mắn trong thi cử thường mua những lá bùa bằng đá khắc hình cú - loài tượng trưng cho sự thông thái, hay hình mặt trời - biểu tượng của năng lượng. Ở đây, các thầy phù thuỷ thường được mời đến làm lễ cha’lla. Các đồ cúng tế được đặt trong một chiếc hộp kim loại rồi đun bằng loại gỗ thiêng. Sau khi các loại dược liệu, kẹo, và phụ kiện thần bí được xếp gọn gàng vào hộp, một bào thai lạc đà cừu được đặt lên trên. Sau đó gói tất cả lại bằng giấy trắng trước khi đun lên để làm “canh” tế thần Pachamama. Khi củi được đốt lên, những người tham gia nghi lễ hít khói và nhai lá coca để nhảy nhót cùng Đức Mẹ. Khi gói lễ được đốt cháy rụi, chủ nhà sẽ chôn tro xuống chỗ gần nhà để hoàn tất quy trình. Khu chợ này thường mở cửa hàng ngày từ 9h30 đến 19h. Mời các bạn xem video: Khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp tại các quốc gia ít dân nhất thế giới

