Những cái chết lãng xẹt nhất lịch sử, ai nghe cũng choáng váng

Nhà triết học người Hy Lạp Chrysippus khi đang loạng choạng trong cơn say, đã tình cờ nhìn thấy một con lừa đang tìm cách ăn những quả sung. Chrysippus đã nắm bắt thời điểm để ném ra một trò đùa vĩ đại nhất được thốt ra trong lịch sử hài hước: "Bây giờ hãy cho con lừa uống một ly rượu nguyên chất để rửa sạch những quả sung!". Mê mẩn với trò đùa của mình đến mức vượt quá giới hạn, Chrysippus rơi vào một trận cười khúc khích cuồng loạn dữ dội về viễn cảnh của con lừa hay điều gì đó mà chẳng ai biết, để rồi sau cùng không thể dừng được cười và đứt hơi, qua đời. Đây là một trong số những cái chết kỳ lạ xảy ra trong lịch sử. Năm 1567, Hans Steininger (người Áo) đã qua đời vì vấp ngã bởi bộ râu quá dài của chính mình. Năm 1814, 8 người ở London chết sau khi một thùng bia lớn nổ. Điều đáng nói là thùng bia quá lớn đã khiến những người này chết đuối trong bia. Một thợ may người Áo có tên Franz Reichelt đã tự cho rằng bản thân tìm ra cách giúp con người bay. Do đó, năm 1912, ông đã nhảy từ tháp Eiffel xuống để chứng minh mình có thể bay nhưng ông đã chết ngay tức khắc. Năm 1958, nam diễn viên truyền hình người Anh Gareth Jones đã đóng vai một nhân vật đang lên cơn đau tim. Tuy nhiên, vào thời điểm đó nam diễn viên này thực sự lên cơ đau tim nhưng các nhân viên trong đoàn phim lại cứ ngỡ ông đang diễn vai diễn của mình. Cuối cùng, ông đã chết vì cơn đau tim này. Năm 1979, robot bất ngờ phang cánh tay thép thẳng vào đầu một người có tên Robert Williams khiến ông chết ngay lập tức khi đang làm việc tại nhà máy lắp ráp Flat Rock của Ford Motor. Garry Hoy - luật sư người Canada nhận định rằng cửa sổ văn phòng của ông không thể vỡ. Để chứng minh điều đó, ông đã lao mình qua cửa sổ và thực tế chứng minh ông đã sai khi rơi từ tầng 24 xuống đất dẫn đến tử vong. Cha đẻ của loại hình bi kịch hiện đại - Aeschylus đã chết vì bị một con đại bàng đói bụng vì nhầm tưởng chiếc đầu hói của ông là một tảng đá nên đã thả một con rùa xuống nhằm đập vỡ con vật này để ăn thịt. Đây có lẽ là một trong những cái chết kỳ lạ nhất trong lịch sử loài người. Nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc - Lý Bạch đã chết chỉ vì cố gắng nhoài người xuống nước để được ôm mặt trăng phản chiếu dưới dòng nước trong khiến ông chết đuối. Clement Vallandigham là một luật sư có uy tín và hiếm khi thua kiện. Thậm chí ông đã tự kết liễu đời mình để chứng minh sự việc diễn ra như thế nào và kết quả là ông đã thắng vụ kiện đó, dù không còn sống để nhận tin vui đó nữa. Kurt Godel, người Áo, từng được tạp chí TIME bầu chọn là 1 trong những nhà toán học kiêm logic học lỗi lạc nhất thế kỉ 20 đã qua đời suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Nguyên nhân là do ông chỉ ăn đồ mà vợ mình chuẩn bị, tuy nhiên trong khoảng thời gian đó, vợ của ông bị bệnh phải nhập viện tới 6 tháng. Là một nhà logic tài ba nhưng cái chết của Kurt có vẻ "kém logic" với nhiều người.

