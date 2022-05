Ngả mũ thán phục những phát minh thay đổi cả lịch sử nhân loại

Việc phát minh ra ngôn ngữ viết đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với lịch sử con người. Một trong những hệ thống chữ viết đầu tiên là chữ hình nêm được người Sumer sử dụng vào khoảng năm 2.900 TCN để ghi chép các thư giao dịch thương mại, hóa đơn, luật pháp, thành ca, lời cầu nguyện, các câu chuyện... La bàn đầu tiên được phát minh ở Trung Quốc trong triều đại nhà Hán giữa thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên và thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên. La bàn cho phép các nhà hàng hải điều hướng an toàn xa đất liền, mở ra thế giới để khám phá và sự phát triển sau này của thương mại toàn cầu. Bánh xe được phát minh vào khoảng 3.500 năm trước Công nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và thương mại bằng cách cho phép vận chuyển hàng hóa đến và đi từ các chợ, cũng như giảm bớt gánh nặng cho những người đi du lịch xa. Đinh vít được phát minh vào hơn 2.000 năm trước thời kỳ La Mã cổ đại và chỉ trở nên khả thi sau khi con người phát triển khả năng đúc và tạo hình kim loại. Trước đây, các cấu trúc gỗ phải được xây dựng bằng các tấm ván liền kề lồng vào nhau, một quá trình xây dựng gian khổ hơn nhiều. Nhà khoa học người Đức Johannes Gutenberg được cho là người đầu tiên phát minh ra máy in vào khoảng thế kỷ 15. Nhà khoa học Gutenberg đã tìm cách cơ khí hóa từ đó chuyển mực in từ chữ rời kim loại sang giấy để tiết kiệm thời gian so với việc in tay thủ công. Nhiều thập kỷ kỹ thuật của nhiều nhà khoa học đã đi vào thiết kế động cơ đốt trong, có dạng hiện đại vào nửa sau của thế kỷ 19. Động cơ đốt trong mở ra Thời đại Công nghiệp, cũng như cho phép phát minh ra nhiều loại máy móc, bao gồm cả ô tô và máy bay hiện đại. Cách đây gần ba trăm năm, hai bác sĩ người Anh Thomas Dimsdale và Edward Jenner đã đặt nền móng cho việc sản xuất ra vắc xin, Ngày nay cả thế giới phải công nhận đây là cách phòng bệnh hữu hiệu nhất. Câu chuyện nổi tiếng nhất về sự ra đời của chiếc máy vi tính thuộc về cỗ máy Turing do nhà khoa học anh Alan Turing sáng tạo ra nhằm giải mã hệ thống mật mã Enigma của phát xít Đức, ông được coi là người tiên phong và là một trong những người có ảnh hưởng nhất đối với lĩnh vực máy tính hiện đại. Phát minh này đánh dấu sự thay đổi một cách hoàn toàn về mặt công nghệ của loài người. Chiếc điện thoại đầu tiên được phát minh vào năm 1876 bởi Alexsander Graham Bell đánh dấu cho sự phát triển kỷ nguyên di động của con người. Việc phát minh ra bóng đèn đã thay đổi thế giới của chúng ta bằng cách loại bỏ sự phụ thuộc vào ánh sáng tự nhiên, cho phép chúng ta làm việc hiệu quả bất cứ lúc nào, ngày hay đêm. Không chỉ thuốc tránh thai, bao cao su và các hình thức tránh thai khác đã tạo nên một cuộc cách mạng tình dục ở các nước phát triển bằng cách cho phép nam giới và phụ nữ quan hệ tình dục để giải trí thay vì sinh con. Chúng còn làm giảm đáng kể tỉ lệ sinh ở phụ nữ bằng việc sử dụng thuốc tránh thai. Internet là một hệ thống toàn cầu gồm các mạng máy tính kết nối với nhau được sử dụng bởi hàng tỷ người trên toàn thế giới. Ngày nay với xu thế của internet of thing, internet sẽ trở thành một hệ sinh thái thực sự và giúp con người có thể tương tác cũng như điều khiển tất cả các đồ vật, vật dụng thông qua môi trường internet. Mời các bạn xem video: Lại thêm một phát minh tuyệt vời của người Nhật Bản. Nguồn: Yan News

