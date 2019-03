Nhìn tướng miệng phụ nữ đoán trước tính cách, phúc họa cuộc đời

Cổ nhân vô cùng xem trọng tướng mặt bởi khuôn mặt là yếu tố phản chiếu trực tiếp về sức khỏe cũng như thế giới nội tâm của người đó. Quan niệm "tướng bởi tâm sinh" cũng là do vậy, từ tướng mặt mà phán đoán được tính cách và phúc họa tương lai của một người.



Không phải ai cũng có thể căn cứ vào những nét tướng mặt để phán đoán một cách chính xác tâm địa hay phúc họa của một người. Để làm được điều này không những cần đến khả năng quan sát nhạy bén mà còn phải dựa vào kinh nghiệm và sự từng trải. Nắm chắc kỹ năng phân tích mệnh lý khuôn mặt mới có thể nâng cao tính chính xác của kết quả phán đoán.

Sách xưa có viết: "Miệng là cánh cửa của cơ thể con người, trên thông Nhân trung, dưới huyệt Thừa tương. Miệng trong ngũ tạng thì ứng với tim, thông suốt Thủy Hỏa. Miệng còn được gọi là cửa xuất nạp, nhận thức ăn nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể, là cơ quan nói chuyện giao tiếp và cũng là mấu chốt của thị phi". Theo nhân tướng học, nét tướng miệng ảnh hưởng không nhỏ đến vận thế của người phụ nữ. Tướng miệng xấu ắt sẽ bần hàn, cuộc sống không thuận lợi.

Cổ nhân đã đúc kết những nét tướng miệng phụ nữ mà qua đó đoán được tính cách, phúc họa của một người:

Khóe miệng hướng lên trên

Miệng tròn, môi dày, nhỏ và vuông, khóe miệng hướng lên trên, sắc môi đỏ tươi, răng như hạt lựu, khi cười giống hoa sen nở. Người có miệng này thông minh, nhân hậu, sống có tình có nghĩa. Phụ nữ có miệng anh đào nhất định sẽ gặp được chồng phú quý.

Khóe miệng vòng cung

Miệng cong lên giống như đang ngắm trăng, răng trắng môi đỏ là đặc điểm của miệng ngắm trăng. Người có miệng này có khiếu về văn học nghệ thuật. Họ sống có tinh thần trách nhiệm cao, khéo đối nhân xử thế, thành đạt sớm, có hậu vận tốt đẹp

Khóe miệng đối xứng

Miệng vuông còn gọi là miệng hình chữ Tứ. Đặc điểm của nó là trông giống như hình vuông, khóe miệng hai bên đối xứng nhau, môi đỏ như son, cười không lộ răng, khi ngậm miệng lại hai môi trên dưới khép kín tạo thành những góc vuông đầy đặn. Người có tướng miệng như vậy rất thật thà trung hậu, phúc lộc song toàn, cuộc đời được hưởng vinh hoa phú quý.

Khóe miệng lệch

Đặc điểm của miệng lệch là miệng bị méo, trên dưới không cân xứng, môi có ít nếp nhăn, to mà không thu lại. Những người bị miệng lệch bẩm sinh (không kể bị méo miệng do trúng gió) thường sát cha và mẹ. Do đó, người có tướng miệng này không nên sống cùng gia đình. Là người vợ, họ thường không mấy chung thủy. Là người con, họ sống bất hiếu. Cuộc đời khó mà trường thọ.

Khóe miệng tròn đầy

Đặc điểm của miệng rồng là hai môi đầy đặn, ngay ngắn, khóe miệng tròn đầy, sắc môi hồng tươi, hàm răng chắc khỏe trắng đều, dáng miệng dễ nhìn có nét thanh tú. Đây là tướng miệng của người có chức vụ và địa vị cao trong xã hội. Họ có tài lãnh đạo và chỉ huy người khác. Tổng thống Palestine Abbas là người có miệng như vậy.

Khóe miệng trễ xuống

Hai bên khóe miệng trễ xuống một cách khác thường, trông giống như thuyền úp, sắc môi không tươi là đặc điểm của tướng miệng thuyền úp. Người có miệng như vậy phải sống xa quê hương từ nhỏ, cả đời vất vả, bôn ba trên con đường mưu sinh, cuộc sống cô độc.

Khóe miệng rộng

Đặc điểm môi mềm mại, thu lại ở giữa, khóe miệng rộng đủ đút lọt nắm tay, khóe miệng hướng lên trên. Đây là tướng miệng giàu sang phú quý, thông minh lanh lợi nhưng đôi lúc không chân thật.

Khóe miệng nông, mỏng

Những người có khóe miệng mỏng thì cùng rất thông minh, ham học, biết kết hợp giữa lý thuyết và thực tế. Họ cũng có tư tưởng thống nhất nên sẽ hình thành nên một hệ thống triết học nhân sinh của riêng mình. Kiến thức uyên bác cộng thêm khả năng ăn nói bẩm sinh sẽ giúp họ trở nên rất cuốn hút và có sức ảnh hưởng tới những người xung quanh. Họ rất phù hợp để trở thành nhân viên marketing hoặc diễn giả, những ngành nghề đòi hỏi khả năng ăn nói trơn tru, thuyết phục.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo!