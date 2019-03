Làm cách nào để tăng vận may cho 12 con giáp trong tháng 4/2019?

Đây là những bí quyết phong thủy giúp tăng vận may 12 con giáp tháng 4/2019 rất đơn giản nhưng hiệu quả bất ngờ bạn có thể tham khảo.

TUỔI TÝ

Tháng tư này, người tuổi Tý có vận khí khá tốt. Có thể bạn sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp. Song song đó, cũng có những việc dù đã lên kế hoạch bài bản nhưng lại bị thất bại bất ngờ ở phút chót. Tốt nhất bạn nên suy tính kỹ càng trước khi hành động và luôn dự phòng cho mình phương án B để tránh trường hợp nguy cấp.

Người tuổi Tý cũng nên dành nhiều sự quan tâm cho vấn đề tài chính trong tháng này. Cần thắt chặt chi tiêu và tiết kiệm để có một khoản tiền lớn, dùng để đầu tư sinh lợi nhuận.

Đây là tháng mà các ngôi sao ốm đau bay vào biểu đồ khiến bản mệnh thường xuyên thấy thiếu năng lượng, cơ thể mệt mỏi, uể oải, hay bị cảm do thời tiết và luôn cảm thấy thiếu năng lượng trong suốt tháng. Bạn có thể sẽ phải đối phó với tai nạn nhẹ, bệnh tật xảy đến. Hãy lên kế hoạch cho công việc với thời gian nghỉ ngơi hợp lý để vừa đảm bảo hiệu suất công việc vừa không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Vật khí tốt để tăng vận may cho tuổi Tý trong tháng: Đặt hồ lô bên cạnh giường và một vị Phật Cười ở hướng Bắc sẽ là cách giúp bạn bớt lo lắng và mang đến cho bạn nhiều niềm vui hơn.

TUỔI SỬU

(Sinh từ ngày 4/2/1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Tháng này do ảnh hưởng năng lượng xấu của ngôi sao bạo lực Thất xích khiến bạn dễ bị lừa gạt, mắc phải rắc rối do kiện tụng hay bị thương tích, bị lừa gạt. Vì thế, bạn nên cẩn thận trong việc phát ngôn, đề phòng tranh chấp, xung đột do tranh luận hay các hành động của kẻ gây rối có thể ảnh hưởng đến công việc và chuyện tình cảm.

Sang tháng 4/2019, bạn sẽ nhận được sự cảm thông và tôn trọng từ một nửa của mình. Điều này sẽ khiến mối quan hệ chung của bạn thêm phần tốt đẹp.

Vật khí tốt tăng vận may cho tuổi Sửu trong tháng: Xét theo mẹo tăng vận may cho 12 con giáp tháng 4/2019 cho thấy, bạn có thể đặt tượng tê giác xanh và voi trong nhà. Hoặc bạn cũng có thể đặt tượng gà trống trên bàn làm việc để mổ đi những âm mưu của kẻ muốn gây rối.

TUỔI DẦN

(Sinh từ ngày 4/2/1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Tháng này may mắn có thể đến khiến sự nghiệp người tuổi Dần bắt đầu khởi sắc. Bạn nên nhanh tay nắm bắt thời cơ. Mặc dù phải gánh vác trách nhiệm với nhiều áp lực nhưng với sự phấn đấu và cố gắng sẽ giúp con giáp này gặt hái được thành quả tốt đẹp. Đây cũng là tháng mà tài vận có phần may mắn hơn. Tình duyên tháng này cũng thăng hoa. Tuy nhiên, cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề sức khỏe trong tháng này.

Vật khí tốt tăng vận may cho người tuổi Dần trong tháng: Để kích hoạt may mắn và tài lộc, bạn có thể đặt cây Kim tiền trên bàn làm việc hoặc hướng Đông Bắc ngôi nhà.

TUỔI MÃO

(Sinh từ ngày 4/2/1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999)

Trong tháng này, các sao phi tinh tỏa sáng sẽ mang đến nhiều thành công và may mắn cho người tuổi Mão. Mối quan hệ của bạn trong làm ăn cũng có phần thân thiết hơn nên thúc đẩy hiệu quả của công việc hợp tác kinh doanh.

Về chuyện tình cảm, những người độc thân sẽ có tin vui về tình duyên. Nên chú ý giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Thời tiết thay đổi thất thường sẽ dẫn đến những cơn đau đầu hay ốm vặt.

Vật khí tốt trong tháng cho người tuổi Mão: Để nâng cao tình yêu may mắn, bạn có thể đặt một đôi uyên ương hạnh phúc. Đặt thêm một hồ lô bằng đồng nằm để thu hút may mắn trong kinh doanh và cho sức khỏe của bạn trong tháng này.

TUỔI THÌN

(Sinh từ ngày 4/2/1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000)

Trong tháng này, nhờ nhận được sự hỗ trợ của bạn bè, đồng nghiệp mà công việc của người tuổi Thìn sẽ có những bước tiến triển tốt.

Tháng này Rồng cũng nên chú ý nhiều hơn đến vấn đề sức khỏe. Có thể bạn sẽ thường xuyên bị đau đầu hay ốm vặt do sự thay đổi thời tiết thất thường. Công việc luôn bận rộn sẽ khiến bạn dễ bị stress hơn. Vì vậy bạn nên lập ra kế hoạch cụ thể cho bản thân khi làm việc. Muốn đạt được thành công lớn, bạn cần chấp nhận sự rủi ro và luôn có sự can đảm. Vậy nên bạn cần có chút mạo hiểm và phải thật khôn ngoan trong công việc kinh doanh.

Vật khí tốt tăng vận may cho tuổi Thìn trong tháng 4: Để thúc đẩy sự giàu có cũng như may mắn hơn, bạn nên mang bùa hộ mệnh hình số 8 bên mình. Đây cũng là linh vật mang đến quyền lực, địa vị cho bạn.

TUỔI TỴ

(Sinh năm 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Đây là tháng mà người tuổi Tỵ có thể hòan thành xuất sắc công việc cũng như đạt được những mục tiêu hay dự định của mình. Tuy nhiên, bạn cần biết nắm bắt thời cơ để đạt thành công cao hơn. Hãy thật cẩn thận với những công việc liên quan đến giấy tờ, sổ sách. Bên cạnh đó, bạn cũng nên cải thiện mối quan hệ với mọi người xung quanh và thật khiêm tốn. Đặc biệt, nên thận trọng và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi muốn ký những hợp đồng quan trọng.

Bạn có thể gặp khó khăn về vấn đề tài chính trong cuối tháng. Do đó, ngay từ bây giờ, hãy học cách chi tiêu tiết kiệm để có một khoản tiền phòng thân. Tuy rằng tiền bạc vô nhiều nhưng sẽ hao hụt không ít. Do đó bạn cần thật cẩn thận khi muốn chi tiêu trong mọi vấn đề.

Vật khí tốt tăng vận may cho tuổi Tỵ trong tháng: Nếu bản mệnh muốn kích hoạt vận may trong kinh doanh hơn thì nên thử đặt một chiếc thuyền buồm trên bàn làm việc.

TUỔI NGỌ

(Sinh năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

So với tháng trước, đây là tháng mà vận may có sự cải thiện rõ rệt, đặc biệt là trong tình yêu và các mối quan hệ. Điều này sẽ giúp người tuổi Ngọ được dễ dàng hòa nhịp với công việc mới và nhận được sự tín nhiệm từ cấp trên.

Đây được xem là thời điểm phù hợp để kí kết hợp đồng, đầu tư kinh doanh. Với những người tuổi Ngọ độc thân, hãy đi tìm ý trung nhân và nếu muốn ngỏ lời cầu hôn thì đừng bỏ qua tháng 4/2019.

Vật khí tốt tăng vận may cho tuổi Ngọ trong tháng: Để tăng cường vận may tình yêu, bạn có thể đặt đôi vịt uyên ương phía Đông trong phòng ngủ. Còn nếu muốn kích hoạt may mắn, nâng cao sự nghiệp và thịnh vượng hơn thì có thể đặt tượng ngựa phi trên bàn làm việc.

TUỔI MÙI

(Sinh năm 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Tháng 4 này, cuộc sống của người tuổi Mùi gặp nhiều may mắn trong cả công việc và tình cảm.

Bạn nên tìm hiểu các dự án mới, công việc mới để thử thách bản thân. Trong việc học, bạn sẽ gặp khá nhiều may mắn. Đồng thời, bạn sẽ may mắn được quý nhân là những người có địa vị và những cố vấn chuyên nghiệp hỗ trợ.

Bằng tất cả sự tự tin, bạn hãy cho ra những quyết định chính xác để đạt được kết quả tốt đẹp nhất. Trong khoảng thời gian tuyệt vời này, bạn nên tận dụng để lập ra kế hoạch cho sự nghiệp cũng như cuộc sống.

Vật khí tốt tăng vận may cho tuổi Mùi trong tháng: Trên bàn làm việc, bạn có thể đặt banner chiến thắng để nâng cao sự nghiệp và kích thích sự giàu có. Đồng thời, dùng gương nhằm kích hoạt sự nghiệp tốt hơn và đạt được nhiều may mắn trong học tập.

TUỔI THÂN

(Sinh năm 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Trong tháng này, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội thuận lợi trong kinh doanh, sự nghiệp và cả tình yêu. Để các dự án được thành công hơn, bạn hãy vận dụng những ý tưởng sáng tạo tuy nhỏ mà hữu ích.

Trong vấn đề tài chính, bạn nên chú ý cẩn trọng thắt chặt chi tiêu và hạn chế mua sắm những món đồ đắt tiền

Tuy rằng trong tháng này bạn rất bận rộn nhưng sẽ đạt được nhiều thành quả. Tuy vậy, bạn sẽ gặp Nhị hắc đồng cung nên phải biết cách chuẩn bị để đối phó về vấn đề sức khỏe, bạn có thể gặp không ít mâu thuẫn trong công việc và cạnh tranh gay gắt. Ngoài ra, bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi và quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe.

Vật khí tốt tăng vận may cho tuổi Thân trong tháng: Đặt hồ lô đồng hoặc cặp Rồng Phụng bằng đồng tại Tây Nam để giữ gìn sức khỏe, nổi danh trong sự nghiệp.

TUỔI DẬU

(Sinh năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005)

Trong tháng này, người tuổi Dậu sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp và hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Với những nỗ lực đã bỏ ra, bạn sẽ được thưởng xứng đáng và nhận được những lời khen ngợi từ cấp trên. Trong lĩnh vực đầu tư hay kinh doanh đều có tăng trưởng vượt bậc.

Trong chuyện tình cảm, bạn có thể dễ dàng mở rộng mối quan hệ với người khác và tìm kiếm được một nửa của mình. Sẽ có những người đố kỵ ghen ghét và nói xấu sau lưng bạn, hãy cố gắng nhẫn nhịn và đừng để ảnh hưởng đến công việc chung của mình.

Vật khí tốt trong tháng tăng vận may cho tuổi Dậu: Đặt 8 đồng tiền được kết bằng chỉ đỏ (Bát đế) là cách để bảo vệ chống lại ý định xấu và tăng cường vận may hơn.

TUỔI TUẤT

(Sinh năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Trong tháng tư này, công việc của người tuổi Tuất tiến triển khá tốt. Để tránh mất mát, bạn nên cẩn thận với vấn đề tiền bạc hơn. Thận trọng trong sắp xếp và phân bố thời gian sao cho thật hợp lý. Không để những việc riêng làm ảnh hưởng đến công việc chung của mình.

Ngoài ra, bạn nên đặt sự nghiệp và an toàn cá nhân trên báo động cao trong tháng này. Tránh ở lại muộn hay một mình đi bộ ở những nơi vắng vẻ. Cũng không nên đầu tư hay ký kết hợp đồng, có khả năng việc sẽ chẳng mấy được suôn sẻ.

Vật khí tốt trong tháng cho người tuổi Tuất: Để bảo vệ tài sản và tránh tai ương hơn, bạn nên đặt tượng Tê giác trong nhà.

TUỔI HỢI

(Sinh năm 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Tháng này, người tuổi Hợi có rất nhiều công việc cần hoàn thành. Với sự nỗ lực của bản thân, bạn vẫn có thể hoàn thành chúng một cách xuất sắc. Đôi lúc bạn có cảm giác mệt mỏi, thậm chí tâm lý không ổn định do áp lực công việc gây nên. Tuy nhiên, chính điều này sẽ giúp bạn tôi luyện và có đủ sự tự tin cần thiết để gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Đây là tháng mà tất cả các khía cạnh của cuộc sống của người tuổi Hợi đều được hoàn thành tốt.

Sự nhiệt huyết, xông xáo và năng lượng của bạn chính là điểm thu hút mọi người. Nên dùng thời gian này để thúc đẩy tình bạn.

Để kích hoạt vận may trong tháng này, bạn có thể làm các bảng hiệu ghi rõ mong muốn thành công của mình và đặt ở phía Tây Bắc. Với những tuổi Hợi đã lập gia đình, trong tháng này, vợ chồng có thể gặp sự khắc khẩu. Nên biết cách giữ hòa khí gia đình để tránh chia ly.

Vật khí tốt trong tháng cho tuổi Hợi: Để thịnh vượng và nhận nhiều tài lộc hơn, bạn có thể chưng quả cầu thủy tinh đỏ ở Tây Bắc.

Trên đây là chia sẻ chi tiết về cách tăng vận may 12 con giáp tháng 4/2019. Hãy lưu ý đến mục thuộc con giáp của mình để có định hướng tốt và dễ đạt được thành công hơn và hãy chia sẻ đến bạn bè của mình nhé!

*Bài viết mang tính tham khảo!