Người xưa quan niệm thế nào về hiện tượng bóng đè?

Cơn ác mộng của mèo quỷ ở Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập cổ đại tin rằng hiện tượng bóng đè là do các linh hồn mèo quỷ, loài sinh vật trong truyền thuyết, gây ra. Họ tin rằng những linh hồn này là dấu hiệu của sự xui xẻo hoặc cái chết sắp đến. Ảnh: Pinterest. Quỷ súc sinh ở châu Âu thời Trung cổ. Ở châu Âu thời Trung cổ, hiện tượng bóng đè thường được giải thích là do những con quỷ Incubus (quỷ đực) hoặc Succubus (quỷ cái) đến và đè lên ngực của người bị bóng đè để hút sinh khí, làm họ ngạt thở. Ảnh: Pinterest. Mụ phù thủy đè ngực ở Anh. Ở Anh, hiện tượng bóng đè được gọi là Old Hag, ám chỉ một mụ phù thủy già nua đến vào ban đêm và ngồi lên ngực của người bị bóng đè, làm họ không thở nổi và không thể cử động. Ảnh: Pinterest. Yūrei ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản, hiện tượng bóng đè được gọi là kanashibari (金縛り), với ý nghĩa là bị trói chặt không thể cử động. Người Nhật cổ tin rằng hiện tượng này là do các linh hồn hoặc yūrei (ma quái) gây ra, đặc biệt là khi con người ngủ tại những nơi có nhiều âm khí. Ảnh: Pinterest. Ma đè ở Việt Nam. Ở Việt Nam, bóng đè còn được gọi là ma đè. Cách gọi này bắt nguồn từ việc người Việt xưa tin rằng hiện tượng này là do linh hồn lang thang đến đè lên người khi đang ngủ, nhất là tại những nơi có nhiều âm khí hoặc nơi có người chết. Ảnh: Pinterest. Bóng đè và lễ hội Dziady ở Ba Lan. Người Ba Lan cổ có quan niệm rằng hiện tượng bóng đè là do linh hồn của người chết quay trở lại và tác động đến người sống. Họ tổ chức lễ hội Dziady, một nghi lễ nhằm tưởng nhớ và xoa dịu linh hồn người chết để tránh hiện tượng bóng đè. Ảnh: Pinterest. Cây ngải chống lại bóng đè ở Philippines. Ở Philippines, hiện tượng bóng đè được cho là do batibat hoặc bangungot, là những linh hồn cây hoặc ma quỷ đến đè lên người khi họ ngủ. Người dân tin rằng đặt cây ngải hoặc tỏi quanh giường có thể xua đuổi những linh hồn xấu. Ảnh: Pinterest. Tà thần (Djinn) ở Trung Đông. Trong văn hóa Hồi giáo, bóng đè được cho là do tà thần djinn, những linh hồn có sức mạnh siêu nhiên. Djinn được cho là có khả năng xâm nhập vào cơ thể con người trong giấc ngủ và khiến họ tê liệt. Ảnh: Pinterest. Bóng đè do tổ tiên hay thần linh gây ra ở châu Phi. Ở một số vùng châu Phi, người ta tin rằng bóng đè là một dạng trừng phạt từ tổ tiên hay các vị thần đối với người sống vì đã phạm lỗi hoặc thiếu tôn kính. Ảnh: Pinterest. Nghi thức “bảo vệ giấc ngủ” ở Thái Lan. Ở Thái Lan, hiện tượng bóng đè được gọi là phi am, do các linh hồn hoặc phi đến trêu chọc. Để tránh bị bóng đè, người Thái thường đặt những vật may mắn hoặc bùa bảo vệ bên cạnh giường khi ngủ. Ảnh: Pinterest. Thần tiên trong văn hóa Celtic. Người Celtic tin rằng hiện tượng bóng đè là do các vị thần tiên trong rừng đến trêu chọc hoặc trừng phạt những người đã xâm phạm lãnh thổ của họ. Ảnh: Pinterest. Bóng đè do ma nữ cưới chồng ở Indonesia. Tại Indonesia, hiện tượng này được gọi là ketindihan, tức là “bị đè”. Người dân tin rằng bóng đè là do những linh hồn ma nữ (pocong) đi tìm chồng và chọn người để "cưới". Ảnh: Pinterest. Bóng đè là dấu hiệu của bệnh trong y học cổ Trung Hoa. Ở Trung Hoa xưa, bóng đè được xem là dấu hiệu của sự rối loạn năng lượng âm-dương trong cơ thể. Người bị bóng đè được cho là có âm khí nhiều và cần được điều trị bằng các phương pháp cổ truyền. Ảnh: Pinterest. Quỷ bóng đêm trong văn hóa phương Tây hiện đại. Tại phương Tây, bóng đè được miêu tả trong các bộ phim kinh dị và truyền thuyết về “shadow people” (người bóng tối) – những hình bóng mờ ảo, đáng sợ xuất hiện khi con người bị bóng đè. Ảnh: Pinterest. Những trải nghiệm "tâm linh" trong thời đại hiện đại. Ngày nay, mặc dù khoa học đã có lời giải thích về bóng đè, nhiều người vẫn coi đây là trải nghiệm "tâm linh" và tin rằng họ đã gặp phải sự hiện diện của linh hồn, người ngoài hành tinh, hoặc các hiện tượng siêu nhiên. Ảnh: Pinterest.

Cơn ác mộng của mèo quỷ ở Ai Cập cổ đại. Người Ai Cập cổ đại tin rằng hiện tượng bóng đè là do các linh hồn mèo quỷ, loài sinh vật trong truyền thuyết, gây ra. Họ tin rằng những linh hồn này là dấu hiệu của sự xui xẻo hoặc cái chết sắp đến. Ảnh: Pinterest. Quỷ súc sinh ở châu Âu thời Trung cổ. Ở châu Âu thời Trung cổ, hiện tượng bóng đè thường được giải thích là do những con quỷ Incubus (quỷ đực) hoặc Succubus (quỷ cái) đến và đè lên ngực của người bị bóng đè để hút sinh khí, làm họ ngạt thở. Ảnh: Pinterest. Mụ phù thủy đè ngực ở Anh. Ở Anh, hiện tượng bóng đè được gọi là Old Hag, ám chỉ một mụ phù thủy già nua đến vào ban đêm và ngồi lên ngực của người bị bóng đè , làm họ không thở nổi và không thể cử động. Ảnh: Pinterest. Yūrei ở Nhật Bản. Tại Nhật Bản, hiện tượng bóng đè được gọi là kanashibari (金縛り), với ý nghĩa là bị trói chặt không thể cử động. Người Nhật cổ tin rằng hiện tượng này là do các linh hồn hoặc yūrei (ma quái) gây ra, đặc biệt là khi con người ngủ tại những nơi có nhiều âm khí. Ảnh: Pinterest. Ma đè ở Việt Nam. Ở Việt Nam, bóng đè còn được gọi là ma đè. Cách gọi này bắt nguồn từ việc người Việt xưa tin rằng hiện tượng này là do linh hồn lang thang đến đè lên người khi đang ngủ, nhất là tại những nơi có nhiều âm khí hoặc nơi có người chết. Ảnh: Pinterest. Bóng đè và lễ hội Dziady ở Ba Lan. Người Ba Lan cổ có quan niệm rằng hiện tượng bóng đè là do linh hồn của người chết quay trở lại và tác động đến người sống. Họ tổ chức lễ hội Dziady, một nghi lễ nhằm tưởng nhớ và xoa dịu linh hồn người chết để tránh hiện tượng bóng đè. Ảnh: Pinterest. Cây ngải chống lại bóng đè ở Philippines. Ở Philippines, hiện tượng bóng đè được cho là do batibat hoặc bangungot, là những linh hồn cây hoặc ma quỷ đến đè lên người khi họ ngủ. Người dân tin rằng đặt cây ngải hoặc tỏi quanh giường có thể xua đuổi những linh hồn xấu. Ảnh: Pinterest. Tà thần (Djinn) ở Trung Đông. Trong văn hóa Hồi giáo, bóng đè được cho là do tà thần djinn, những linh hồn có sức mạnh siêu nhiên. Djinn được cho là có khả năng xâm nhập vào cơ thể con người trong giấc ngủ và khiến họ tê liệt. Ảnh: Pinterest. Bóng đè do tổ tiên hay thần linh gây ra ở châu Phi. Ở một số vùng châu Phi, người ta tin rằng bóng đè là một dạng trừng phạt từ tổ tiên hay các vị thần đối với người sống vì đã phạm lỗi hoặc thiếu tôn kính. Ảnh: Pinterest. Nghi thức “bảo vệ giấc ngủ” ở Thái Lan. Ở Thái Lan, hiện tượng bóng đè được gọi là phi am, do các linh hồn hoặc phi đến trêu chọc. Để tránh bị bóng đè, người Thái thường đặt những vật may mắn hoặc bùa bảo vệ bên cạnh giường khi ngủ. Ảnh: Pinterest. Thần tiên trong văn hóa Celtic. Người Celtic tin rằng hiện tượng bóng đè là do các vị thần tiên trong rừng đến trêu chọc hoặc trừng phạt những người đã xâm phạm lãnh thổ của họ. Ảnh: Pinterest. Bóng đè do ma nữ cưới chồng ở Indonesia. Tại Indonesia, hiện tượng này được gọi là ketindihan, tức là “bị đè”. Người dân tin rằng bóng đè là do những linh hồn ma nữ (pocong) đi tìm chồng và chọn người để "cưới". Ảnh: Pinterest. Bóng đè là dấu hiệu của bệnh trong y học cổ Trung Hoa. Ở Trung Hoa xưa, bóng đè được xem là dấu hiệu của sự rối loạn năng lượng âm-dương trong cơ thể. Người bị bóng đè được cho là có âm khí nhiều và cần được điều trị bằng các phương pháp cổ truyền. Ảnh: Pinterest. Quỷ bóng đêm trong văn hóa phương Tây hiện đại. Tại phương Tây, bóng đè được miêu tả trong các bộ phim kinh dị và truyền thuyết về “shadow people” (người bóng tối) – những hình bóng mờ ảo, đáng sợ xuất hiện khi con người bị bóng đè. Ảnh: Pinterest. Những trải nghiệm "tâm linh" trong thời đại hiện đại. Ngày nay, mặc dù khoa học đã có lời giải thích về bóng đè, nhiều người vẫn coi đây là trải nghiệm "tâm linh" và tin rằng họ đã gặp phải sự hiện diện của linh hồn, người ngoài hành tinh, hoặc các hiện tượng siêu nhiên. Ảnh: Pinterest.