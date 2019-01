Người tuổi Mão giàu lên nhanh chóng nhờ thêm thứ này trong nhà

Tuổi Mão – thêm “Đất” vào hướng Đông Bắc

Để cải thiện vận may về tài lộc, người tuổi Mão nhất định phải thêm nguyên tố đất. Họ có thể đặt một viên ngọc bích hoặc đồ trang trí làm từ ngọc bích ở hướng Đông Bắc trong phòng ngủ để thêm phần may mắn trong cuộc sống. Người ta tin rằng ngọc bích được chôn trong lòng đất hàng nghìn năm nên nó thấm nhuần nguyên khí của trời, đất, chính vì vậy nên sẽ mang lại may mắn cho người tuổi Mão sở hữu nó.

Ảnh minh họa.

Màu sắc may mắn: Vàng, Nâu

Năm 2018 sẽ là một năm đầy thuận lợi với người tuổi Mão, cả ở nhà và tại nơi làm việc. Bạn nên tận dụng các cơ hội phát triển mối quan hệ xã hội thông qua việc tích cực tham gia và hợp tác với người khác.

Bạn có thể tham gia vào công việc tình nguyện và sử dụng sức trẻ để hỗ trợ cho những người khác, điều này sẽ giúp bạn có thêm những cơ hội to lớn. Mặc dù vậy, hãy cảnh giác với sự lãng phí trong chi tiêu của bạn, đặc biệt là tại những nơi lãng mạn.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần theo dõi sức khoẻ chung, đặc biệt là xương, ăn nhiều thực phẩm giàu canxi và vitamin D, tập thể dục thường xuyên để cải thiện phản xạ và sự linh hoạt của bạn.

Người tuổi Mão nên trồng cây gì?

Cây cảnh hợp với người Tân Mão

Những người tuổi Tân Mão có bản mệnh thuộc hành Mộc nên các bạn có thể trồng được tất cả các loại cây cảnh có màu xanh lá cây. Những loại cây có màu xanh dương thuộc hành Thủy cũng rất hợp với tuổi Tân Mão vì Thủy sinh Mộc giúp chủ nhà đón nhận được nhiều tiền tài và may mắn. Các loại cây mà các bạn nên lựa chọn là: cây phất lộc, tùng, cúc, trúc, mai, vạn tuế, kim ngân, ngọc ngân…

Cây cảnh hợp với người Qúy Mão

Những người sinh năm Qúy Mão có bản mệnh thuộc Kim nên thích hợp với các loại cây có màu nâu, vàng thuộc hành Thổ hoặc màu trắng thuộc hành Kim giúp cho gia đình luôn suôn sẻ tài lộc dồi dào. Ngược lại, những loại cây có màu đỏ, hồng, cam, tím sẽ không thích hợp vì thuộc hành Hỏa mà Hỏa khắc Kim. Các bạn nên chọn các loại cây như: đế vương, ngọc ngân, trúc phát tài, cau nhật, cọ nhật hay cây sen đá có màu nâu…

Cây cảnh phù hợp với người tuổi Ất Mão

Đối với người Ất Mão có mệnh Thủy nên có thể chọn các loại cây có màu trắng thuộc Kim hoặc màu xanh dương thuộc mệnh Thủy rất tốt. Các bạn không nên chọn cây cảnh có màu nâu, màu vàng thuộc hành Thổ vì Thổ khắc Thủy sẽ khiến cho ngôi nhà kém thịnh vượng. Những loại cây phong thủy hợp với người tuổi Ất Mão đó là: cây hoa giấy, cây lan chi, cây phát tài, cây cung điện vàng, địa lan trắng…

Cây phong thủy hợp với tuổi Đinh Mão

Những người thuộc tuổi Đinh Mão có ngũ hành thuộc mệnh Hỏa. Theo đó, các bạn rất hợp để chọn cây phong thủy màu xanh lá thuộc hành Mộc vì Mộc sinh Hỏa. Ngoài ra, tuổi Đinh Mão cũng có thể trồng thêm các cây có màu đỏ, hồng, cam, tím…vì những màu này thuộc hành Hỏa tương hợp với bản mệnh. Cẩn tránh trồng các loại cây có màu xanh dương, đen vì thuộc hành Thủy khắc chế Hỏa. Người tuổi Đinh Mão nên chọn các loại cây như: phát tài, hoa trạng nguyên, kim tiền, hoa cúc, hồng môn, trúc cảnh, hoa đào, hoa sen cạn…

