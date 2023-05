Người ngoài hành tinh “giao tiếp” xuyên không gian bằng vật lý lượng tử?

Việc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành khoa học. Trong khi vẫn chưa có bằng chứng rõ ràng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh, những nỗ lực nghiên cứu này đã đưa ra nhiều giả thuyết về các nền văn minh khác trong vũ trụ. Một trong những giả thuyết mới nhất là khả năng người ngoài hành tinh có thể sử dụng vật lý lượng tử để nói chuyện xuyên không gian. Mới đây, một nhóm các nhà nghiên cứu của Đại học Edinburgh ở Anh đã cùng nhau đưa ra một mô hình toán học, cho thấy người ngoài hành tinh có thể sở hữu khả năng giao tiếp xuyên không gian - thông qua vật lý lượng tử. Trên Trái đất, nhiều nỗ lực cũng đang được thực hiện để biến thông tin liên lạc lượng tử trở thành hiện thực. Ý tưởng ở đây là cơ học lượng tử cung cấp một số đặc tính nhất định giúp truyền thông tin, nhanh hơn và an toàn hơn các hệ thống thông thường. Một trong những trở ngại lớn cần vượt qua trước khi mạng lượng tử được thiết lập là chúng rất mỏng manh và dễ bị nhiễu. Ở nghiên cứu mới nhất, những mạng lưới như vậy có thể bay xuyên không gian mà không bị vỡ. Nhà vật lý lý thuyết Arjun Berera từ Đại học Edinburgh ở Anh nói, trạng thái lượng tử rất mỏng manh và nếu có bất kỳ va chạm bên ngoài nào, nó sẽ bị phá hủy. Các nhà nghiên cứu đã chạy nhiều tính toán về chuyển động của tia X trong khoảng trống của không gian để kiểm tra sự phân rã tiềm tàng (sự phá vỡ trạng thái lượng tử). Họ xác định nếu photon - hạt ánh sáng - được sử dụng làm hạt lượng tử, chúng có thể được chiếu xuyên qua hàng trăm nghìn năm ánh sáng, một khoảng cách lớn hơn toàn bộ thiên hà Milky Way. Đó là do một phần vì mật độ trung bình của vật chất trong không gian ít hơn nhiều so với trên Trái đất, và môi trường "sạch hơn" này có nghĩa là ít có khả năng bị can thiệp hơn. Ngay cả lực hấp dẫn cũng không đủ để đánh bật mạng liên lạc lượng tử. Theo các nhà nghiên cứu, sẽ rất hợp lý khi giao tiếp lượng tử qua trung gian của các photon có thể được thiết lập qua các khoảng cách giữa các vì sao, đặc biệt là đối với các photon trong vùng tia X bên dưới khối lượng điện tử. Tất nhiên, sự sống ngoài hành tinh có thể sử dụng mạng lượng tử để nói chuyện với nhau hoặc liên lạc với người Trái đất vẫn chỉ là suy đoán. Tuy nhiên, nó mang đến một dấu hiệu tiềm năng khác về sự sống mà họ có thể theo dõi. Nhóm nghiên cứu cho biết "khả năng truyền thông tin đáng kể" với một tín hiệu lượng tử khiến nó trở nên hấp dẫn đối với bất kỳ trí thông minh ngoài Trái đất nào. Dù nó có thể yêu cầu một máy tính lượng tử hoạt động đầy đủ để giải mã. >>>Xem thêm video: Giả thuyết về sự tồn tại người ngoài hành tinh gây “chấn động”.

