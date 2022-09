Người ngoài hành tinh đến Trái đất, xây dựng loạt công trình bí ẩn này?

Vào năm 1985, một thợ lặn người Nhật trong khi đang làm việc dưới vùng biển gần đảo Yonaguni Jima (gần Đài Loan) đã tình cờ phát hiện một kiến trúc đá cổ đồ sộ. Ở trung tâm của quần thể ngày nay là 1 kim tự tháp cao 27m, bao quanh là 10 cấu trúc nhỏ hơn. Quần thể Yonaguni nằm ở độ sâu 30m dưới mặt nước, do đó các thợ lặn giàu kinh nghiệm vẫn có thể tiếp cận. Những đàn cá mập búa lớn thường bơi qua đây trong hành trình di cư từ tháng 11 tới tháng 6 hàng năm. Cầu thang khổng lồ ở nơi đây đã được xây dựng từ 1 loạt các lớp đá cao 1m, giống như bậc thang kim tự tháp. Bởi vậy, người dân địa phương luôn cho rằng đây là 1 công trình khổng lồ như kim tự tháp dưới đáy biển có thể do người ngoài hành tinh xây dựng. Georgia Guidestones (Những tảng đá soi đường ở Georgia) là những chỉ dẫn tạo ra dành cho thế hệ sau. Những điều răn đó, bao gồm những quy tắc như "Duy trì nhân loại dưới 500.000.000 người" và "Hướng dẫn sinh sản một cách khôn ngoan, cải thiện thể chất và sự đa dạng" được viết bằng 8 ngôn ngữ và tất cả đều được khắc trên đá. Cho đến nay, chưa một ai kể cả các nhà khoa học biết được người nào đã làm ra những tảng đá này, tại sao họ làm như vậy. Toàn bộ Georgia Guidestones là những phiến đá khổng lồ giữa hư không ở Georgia, và chúng được tạo ra bởi một người đàn ông tự xưng là “Robert Christian”. Người đàn ông này đại diện cho cả một nhóm vô danh tin rằng, nền văn minh nhân loại sắp tự hủy diệt, vì vậy, họ quyết định để lại chỉ dẫn cho những ai còn lại trên Trái đất. Các nhà khoa học đã phát hiện trên sa mạc khô cằn rộng khoảng 500 km2 giữa hai thị trấn Nazca và Palpa ở Peru có tới hơn 300 bức vẽ hình các con vật như chim ruồi, khỉ, nhện, thằn lằn, mê trận, người hoặc những dạng hình học kỳ lạ khác. Những hình vẽ này có niên đại 1.000 năm trước công nguyên hoặc lâu hơn. Những hình vẽ đường kẻ này đã tồn tại 3.000 năm mà không hề bị hủy hoại. Người ta ước tính, khoa học kỹ thuật hiện đại cũng khó có thể thực hiện những công trình loại này, huống chi hàng nghìn năm trước. Đảo Phục Sinh (Easter Island) là hòn đảo nổi tiếng với 887 bức tượng đá khổng lồ hình mặt người (được gọi là Moai), thuộc chủ quyền của Chile tại Đông Nam Thái Bình Dương. Được biết, những bức tượng này do tộc người Rapa Nui cổ tạo ra. Những bức tượng Moai có trọng lượng đến 75 tấn và chiều cao khoảng 10m, cá biệt có bức nặng 270 tấn và cao 21m. Đến tận ngày nay, khoa học vẫn đau đầu trước câu hỏi, người Rapa Nui dựng những bức tượng Moai để làm gì, và họ làm thế nào để di chuyển những bức tượng khổng lồ chôn khắp hòn đảo. Puma Punku nằm ở Tiwanaku của Bolivia. Những phiến đá khổng lồ được điêu khắc tinh vi, vuông góc, bề mặt nhẵn mịn như những thanh gỗ lớn được bào kỹ lưỡng. Các di chỉ có từ năm 536 - 600 này được tạo thành từ đá granite và đá diorite, có độ cứng chỉ thua kim cương. Nếu quan sát kỹ những phiến đá, có thể bắt gặp một số khối cấu trúc đá phức tạp, như thể chúng được tạo ra bởi máy móc hoặc thậm chí là thiết bị cắt bằng laser. Nhiều người tin vào giả thuyết người ngoài hành tinh với các kỹ thuật tiên tiến đã tạo ra những công trình đồ sộ, hay chí ít là họ tư vấn cho người dân bản địa xây dựng. Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT

Vào năm 1985, một thợ lặn người Nhật trong khi đang làm việc dưới vùng biển gần đảo Yonaguni Jima (gần Đài Loan) đã tình cờ phát hiện một kiến trúc đá cổ đồ sộ. Ở trung tâm của quần thể ngày nay là 1 kim tự tháp cao 27m, bao quanh là 10 cấu trúc nhỏ hơn. Quần thể Yonaguni nằm ở độ sâu 30m dưới mặt nước, do đó các thợ lặn giàu kinh nghiệm vẫn có thể tiếp cận. Những đàn cá mập búa lớn thường bơi qua đây trong hành trình di cư từ tháng 11 tới tháng 6 hàng năm. Cầu thang khổng lồ ở nơi đây đã được xây dựng từ 1 loạt các lớp đá cao 1m, giống như bậc thang kim tự tháp. Bởi vậy, người dân địa phương luôn cho rằng đây là 1 công trình khổng lồ như kim tự tháp dưới đáy biển có thể do người ngoài hành tinh xây dựng. Georgia Guidestones (Những tảng đá soi đường ở Georgia) là những chỉ dẫn tạo ra dành cho thế hệ sau. Những điều răn đó, bao gồm những quy tắc như "Duy trì nhân loại dưới 500.000.000 người" và "Hướng dẫn sinh sản một cách khôn ngoan, cải thiện thể chất và sự đa dạng" được viết bằng 8 ngôn ngữ và tất cả đều được khắc trên đá. Cho đến nay, chưa một ai kể cả các nhà khoa học biết được người nào đã làm ra những tảng đá này, tại sao họ làm như vậy. Toàn bộ Georgia Guidestones là những phiến đá khổng lồ giữa hư không ở Georgia, và chúng được tạo ra bởi một người đàn ông tự xưng là “Robert Christian”. Người đàn ông này đại diện cho cả một nhóm vô danh tin rằng, nền văn minh nhân loại sắp tự hủy diệt, vì vậy, họ quyết định để lại chỉ dẫn cho những ai còn lại trên Trái đất. Các nhà khoa học đã phát hiện trên sa mạc khô cằn rộng khoảng 500 km2 giữa hai thị trấn Nazca và Palpa ở Peru có tới hơn 300 bức vẽ hình các con vật như chim ruồi, khỉ, nhện, thằn lằn, mê trận, người hoặc những dạng hình học kỳ lạ khác. Những hình vẽ này có niên đại 1.000 năm trước công nguyên hoặc lâu hơn. Những hình vẽ đường kẻ này đã tồn tại 3.000 năm mà không hề bị hủy hoại. Người ta ước tính, khoa học kỹ thuật hiện đại cũng khó có thể thực hiện những công trình loại này, huống chi hàng nghìn năm trước. Đảo Phục Sinh (Easter Island) là hòn đảo nổi tiếng với 887 bức tượng đá khổng lồ hình mặt người (được gọi là Moai), thuộc chủ quyền của Chile tại Đông Nam Thái Bình Dương. Được biết, những bức tượng này do tộc người Rapa Nui cổ tạo ra. Những bức tượng Moai có trọng lượng đến 75 tấn và chiều cao khoảng 10m, cá biệt có bức nặng 270 tấn và cao 21m. Đến tận ngày nay, khoa học vẫn đau đầu trước câu hỏi, người Rapa Nui dựng những bức tượng Moai để làm gì, và họ làm thế nào để di chuyển những bức tượng khổng lồ chôn khắp hòn đảo. Puma Punku nằm ở Tiwanaku của Bolivia. Những phiến đá khổng lồ được điêu khắc tinh vi, vuông góc, bề mặt nhẵn mịn như những thanh gỗ lớn được bào kỹ lưỡng. Các di chỉ có từ năm 536 - 600 này được tạo thành từ đá granite và đá diorite, có độ cứng chỉ thua kim cương. Nếu quan sát kỹ những phiến đá, có thể bắt gặp một số khối cấu trúc đá phức tạp, như thể chúng được tạo ra bởi máy móc hoặc thậm chí là thiết bị cắt bằng laser. Nhiều người tin vào giả thuyết người ngoài hành tinh với các kỹ thuật tiên tiến đã tạo ra những công trình đồ sộ, hay chí ít là họ tư vấn cho người dân bản địa xây dựng. Mời các bạn xem video: Google số hóa nền văn minh Maya cổ đại. Nguồn: THĐT