Người ngoài hành tinh đã xuất hiện trên Trái đất từ thời cổ đại?

Dogū là những bức tượng mô phỏng hình người hoặc động vật được tạo ra vào cuối thời kỳ Jomon (8000–400 năm trước Công Nguyên). Theo Bảo tàng quốc gia về Lịch sử Nhật Bản, số lượng Dogū tìm thấy khắp Nhật Bản là 15.000 chiếc. Người cổ đại đã dùng hàng tấn đất sét để tạo ra những bức tượng này. Tuy nhiên, nhiều bức không giống con người, chúng có đôi mắt to quá mức, giống như đeo kính bảo hộ của các phi hành gia hoặc miêu tả một sinh vật không giống với con người, nhiều người cho rằng nó mô tả người ngoài hành tinh. Thời kỳ của người Ubaid tồn tại từ những năm 5.900 – 4.000 trước Công nguyên. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy một số bức tượng người thằn lằn Ubaid có niên đại lên tới 7.000 năm tại Iraq. Các bức tượng có đầu dài, mắt hình quả hạnh, khuôn mặt và lỗ mũi hẹp dài như thằn lằn. Thậm chí một bức tượng mô tả người đàn ông thằn lằn đang cho đứa con thằn lằn của mình bú. Cho đến nay, giới khoa học vẫn chưa thể giải mã bí mật về những bức tượng người thằn lằn 7.000 năm tuổi với phần đầu kỳ dị. Tam Tinh Đôi là di chỉ khảo cổ học nằm trong địa phận thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Hoa. Năm 1986, các nhà khảo cổ khai quật ra hai hầm làm lễ tế quy mô, hơn 1000 văn vật quý và làm rung động cả thế giới cổ vật. Mặt nạ đồng là một trong những cổ vật quý hiếm và kỳ lạ nhất trong bộ sưu tập hơn 1000 cổ vật Tam Tinh Đôi. Những chiếc mặt nạ trông rất khác với con người, có khuôn mặt khổng lồ, mắt lồi ra phía trước, và đôi tai khuếch đại. Nhiều người đã suy đoán nền văn minh Tam Tinh Đôi là một “kiệt tác và di tích của người ngoài hành tinh”. Trên mặt tiền lối vào phía bắc của một nhà thờ tại Salamanca, Tây Ban Nha là một hình người điêu khắc trông rất giống với phi hành gia hiện đại. Điều đáng ngạc nhiên là nhà thờ này được xây dựng từ trong khoảng thời gian từ 1513 đến 1733. Tượng phi hành gia xuất hiện trên lối vào Nhà thờ mới, song song với cửa ra vào. Phi hành gia này ngồi trên một thân cây, với đầy đủ giày, mũ bảo hiểm, đặt trên ngực có vẻ như là thiết bị hô hấp, được nối với 2 ống đến chiếc ba lô ở phía sau lưng. Năm 1952, một phiến đá với các hình vẽ và hoa văn được khai quật từ tàn tích của thành phố Maya cổ đại trên cao nguyên Mexico. Vào thời điểm đó, mọi người chỉ coi đây là một tác phẩm điêu khắc của thần thoại Maya cổ đại. Khi quan sát cẩn thận, người ta có thể thấy rằng bức phù điêu này trông rất giống với tàu vũ trụ hiện đại! Trong bức phù điêu khắc họa một thanh niên đang vận hành một cỗ máy. Phần trước của cỗ máy thuôn tròn, trông rất tinh xảo. Vào thời cổ đại, có nhiều bức tranh và tác phẩm nghệ thuật cho thấy sự xuất hiện của người ngoài hành tinh. Trường hợp đầu tiên khắc họa UFO là bức tranh “Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thánh giá” do một họa sĩ vô danh vẽ trên tường ở tu viện Visoki Decani tại Kosovo, Nam Tư năm 1350. Bức tranh “Đức mẹ, Chúa hài đồng và tiểu thánh John”, do nhiều họa sĩ vẽ từ thế kỷ 15 và được trưng bày tại bảo tàng Palazzo Vecchio ở Florence, Italy, cung cấp một hình ảnh về vật thể bay không xác định trên bầu trời. Mời các bạn xem video: UFO Bí Ẩn Ghé Thăm Nhật Bản, Cảnh Sát Điều Trực Thăng Theo Dõi. Nguồn: VTV

