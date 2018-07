Nghẹt thở những chiến dịch giải cứu người mắc kẹt trên TG

Sau 10 ngày nỗ lực tìm kiếm, vào lúc 23h tối ngày 2/7, chiến dịch giải cứu người mắc kẹt trong hang động của Thái Lan có bước tiến triển lớn. Cụ thể, các đội cứu hộ của Thái Lan đã tìm thấy 12 em nhỏ thuộc một đội bóng và huấn luyện viên của họ bị mắc kẹt tại hang động Tham Luang thuộc tỉnh Chiang Rai. Tất cả nạn nhân này bị mắc kẹt ở đây từ ngày 23/6 khi đang khám phá hang. Những thợ lặn tham gia cứu hộ cho hay việc đưa đội bóng ra khỏi hang động có thể mất nhiều tuần hoặc thậm chí là nhiều tháng. Do vậy, giới chức trách đã cử 7 thợ lặn, trong đó có một bác sĩ và một y tá của hải quân Thái Lan đã tình nguyện ở cạnh đội bóng để chăm sóc các thành viên đội bóng trong trường hợp việc giải cứu có thể mất hàng tháng. Thêm nữa, lương thực đủ dùng trong 4 tháng cho 13 người cũng được gửi vào bên trong hang để đảm bảo hồi phục sức khỏe cho các cầu thủ nhí và huấn luyện viên. Trước đó, dư luận thế giới cũng hồi hộp theo dõi chiến dịch giải cứu 9 thợ mỏ mắc kẹt độ sâu 250m dưới mặt đất trong suốt 7 ngày sau khi xảy ra một vụ sập hầm ở Peru ngày 7/4/2012. Hoạt động cứu hộ 9 thợ mỏ gặp nhiều khó khăn bởi vì giới chức trách và các chuyên gia lo ngại đá sẽ tiếp tục sụp xuống khi họ đào bới. Sau 7 ngày nỗ lực giải cứu, lực lượng cứu hộ với sự trợ giúp từ các chuyên gia nước ngoài, tổ chức quốc tế đã đưa 9 người mắc kẹt lên mặt đất an toàn. Vào ngày 5/8/2010, một vụ sập hầm nghiêm trọng đã xảy ra ở Copiapo, Chile khiến 33 thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 600m dưới mặt đất. Giới chức trách Chile nhanh chóng triển khai chiến dịch tìm kiếm và giải cứu 33 nạn nhân. Sau 17 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ phát hiện vị trí của 33 thợ mỏ và gửi các nhu yếu phẩm xuống dưới để đảm bảo sự sống cho họ. Do địa hình phức tạp nên lực lượng cứu hộ mất nhiều thời gian để đưa các thợ mỏ lên mặt đất. Vì vậy, các thợ mỏ sống trong lòng đất gần 70 ngày trước khi được đoàn tụ với gia đình. Mời quý độc giả xem video: Hình ảnh từ trong hang giải cứu 13 thành viên đội bóng Thái Lan (nguồn: VTC14)

