Ngắm 15 nữ diễn viên “nóng bỏng” nhất thế giới thế kỷ 20

1. Marilyn Monroe. Quốc gia: Mỹ. Thành tựu: Biểu tượng sắc đẹp và gợi cảm của Hollywood, Monroe nổi tiếng qua các bộ phim như "Some Like It Hot" (1959) và "Gentlemen Prefer Blondes" (1953). Ảnh: Pinterest. 2. Sophia Loren. Quốc gia: Ý. Thành tựu: Nữ diễn viên với vẻ đẹp quyến rũ và tài năng diễn xuất, Loren là ngôi sao của điện ảnh Ý và quốc tế, từng đoạt giải Oscar cho vai diễn trong "Two Women" (1960). Ảnh: Pinterest. 3. Brigitte Bardot. Quốc gia: Pháp. Thành tựu: Biểu tượng gợi cảm của điện ảnh Pháp, Bardot gây chú ý với bộ phim "And God Created Woman" (1956), khẳng định cô là một trong những ngôi sao quyến rũ nhất thế kỷ 20. Ảnh: Pinterest. 4. Elizabeth Taylor. Quốc gia: Mỹ. Thành tựu: Với đôi mắt tím và nhan sắc lộng lẫy, Elizabeth Taylor trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất của Hollywood với các vai diễn nổi tiếng trong "Cleopatra" (1963) và "Who's Afraid of Virginia Woolf?" (1966). Ảnh: Pinterest. 5. Ava Gardner. Quốc gia: Mỹ. Thành tựu: Nổi tiếng với vẻ đẹp đầy mê hoặc và tài năng diễn xuất, Gardner đã để lại dấu ấn trong các bộ phim như "The Killers" (1946) và "Mogambo" (1953). Ảnh: Pinterest. 6. Rita Hayworth. Quốc gia: Mỹ. Thành tựu: Rita Hayworth được coi là một biểu tượng gợi cảm của thập kỷ 1940, nổi tiếng với vai diễn trong "Gilda" (1946) và là một trong những nữ diễn viên hàng đầu thời kỳ vàng son của Hollywood. Ảnh: Pinterest. 7. Grace Kelly. Quốc gia: Mỹ. Thành tựu: Là một trong những biểu tượng sắc đẹp thanh lịch nhất thế kỷ 20, Grace Kelly nổi tiếng qua các bộ phim của Alfred Hitchcock như "Rear Window" (1954) và sau này trở thành công nương của Monaco. Ảnh: Pinterest. 8. Jean Harlow. Quốc gia: Mỹ. Thành tựu: Biểu tượng của "vẻ đẹp bạch kim" thời kỳ 1930, Harlow là một trong những ngôi sao gợi cảm nhất Hollywood với các bộ phim như "Red Dust" (1932) và "Dinner at Eight" (1933). Ảnh: Pinterest. 9. Lauren Bacall. Quốc gia: Mỹ. Thành tựu: Lauren Bacall được biết đến với vẻ đẹp lạnh lùng, quyến rũ và tài năng diễn xuất trong các phim kinh điển như "To Have and Have Not" (1944) và "The Big Sleep" (1946), cũng như mối tình với Humphrey Bogart. Ảnh: Pinterest. 10. Veronica Lake. Quốc gia: Mỹ. Thành tựu: Với mái tóc dài và ngoại hình lôi cuốn, Veronica Lake là một trong những biểu tượng gợi cảm của Hollywood trong các bộ phim như "Sullivan's Travels" (1941) và "The Blue Dahlia" (1946). Ảnh: Pinterest. 11. Claudia Cardinale. Quốc gia: Ý. Thành tựu: Cardinale là một trong những minh tinh gợi cảm nhất của điện ảnh Ý và quốc tế, nổi tiếng với các bộ phim như "The Leopard" (1963) và "Once Upon a Time in the West" (1968). Ảnh: Pinterest. 12. Jayne Mansfield. Quốc gia: Mỹ. Thành tựu: Mansfield là một biểu tượng gợi cảm của Hollywood với nhan sắc nổi bật và sự nghiệp ngắn ngủi nhưng đầy ấn tượng, đặc biệt là vai diễn trong "The Girl Can't Help It" (1956). Ảnh: Pinterest. 13. Audrey Hepburn. Quốc gia: Bỉ/Anh. Thành tựu: Không chỉ nổi bật với vẻ đẹp thanh lịch và tinh tế, Audrey Hepburn còn là một nữ diễn viên tài năng qua các bộ phim như "Breakfast at Tiffany's" (1961) và "Roman Holiday" (1953). Ảnh: Pinterest. 14. Mae West. Quốc gia: Mỹ. Thành tựu: Mae West nổi tiếng với lối diễn xuất đầy cá tính và khiêu khích, được coi là một trong những ngôi sao gợi cảm nhất của Hollywood qua các bộ phim như "She Done Him Wrong" (1933). Ảnh: Pinterest. 15. Ursula Andress. Quốc gia: Thụy Sĩ. Thành tựu: Ursula Andress trở thành biểu tượng gợi cảm của thế kỷ 20 sau vai diễn Bond girl trong "Dr. No" (1962), đặc biệt là cảnh mặc bikini trong phim, làm nổi bật vẻ đẹp khỏe khoắn và quyến rũ của cô. Ảnh: Pinterest.

