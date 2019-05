Nét tướng mặt của phụ nữ có lộc trời ban, hôn nhân mỹ mãn

Môi hồng răng trắng gia vận hưng thịnh

Theo nhân tướng học, phụ nữ môi hồng không chỉ có ích cho sự nghiệp của chồng mà còn nuôi dạy con rất khéo. Môi hồng, khuôn miệng rộng vừa phải, răng đều là tướng đặc trưng của vượng phu ích tử.

Ảnh minh họa. Tướng mạo phụ nữ xem trọng khí huyết, môi hồng răng trắng đại biểu khí huyết đầy đủ, thân thể tốt, tinh khí vượng. Nói cách khác, khí huyết tốt nói lên vận khí vượng, ngược lại vận khí tốt thì cơ thể bạn mới có thể hiện ra dáng vẻ khí huyết tốt. Nếu người mang bệnh thì thân thể dĩ nhiên sẽ lộ ra một tầng khí u ám. Khí sắc tốt thì ra là khi vận khí tốt, có thể gặp cơ hội hay kỳ ngộ tốt, nhất định có thể lấy được người chồng có địa vị xã hội.



Vì vậy môi hồng chính là đặc điểm đầu tiên nói lên tình trạng người phụ nữ có bát tự, ngũ khí điều hòa trơn bóng, ngũ hành không có nghịch chiến phá bại, đương nhiên nói lên mệnh giàu sang phú quý. Ngoài ra, khí sắc tốt, tinh thần tốt thì mệnh cũng có thể tốt, sẽ không có bực bội sầu lo, nhưng tính cách cần phải tốt. Tính cách tốt dĩ nhiên sẽ không cáu kỉnh, gia hòa vạn sự hưng. Mặt khác, chúng ta có thể dựa vào màu sắc môi để phân biệt rõ cát hung, người môi thâm đen thì hèn hạ, môi thâm xanh thì cay độc, môi vàng là người có bệnh.

Hàm răng là mạch khí của cốt pháp, cũng giống như khí dư phát lộ của dãy núi trong thuật phong thuỷ, dựa vào bộ phận này có thể biết sang hèn của cốt pháp. Bởi vì chúng ta không thể xem xét rõ ràng xương cốt trong cơ thể cho nên chỉ có thể thay thế bằng hàm răng, xem nó có khít không, lớn nhỏ thế nào, cứng chắc tới đâu…

Hai tai càng dài càng có phúc

Trong nhân tướng học, hai tai có thể thay đổi theo tuổi tác, có những người già, tai của họ dài hơn lúc nhỏ rất nhiều. Bởi vì chiều dài hai tai thường có quan hệ với sự tích luỹ của tài phú, thể chất, sức khoẻ, và sự lương thiện của một người.

Vì vậy nếu tuổi một người càng lớn mà hai lỗ tai càng dài, điều đó cho thấy người này càng ngày càng có phúc khí, nhất là người có dái tai sinh trưởng đầy đặn, thường thường sự tích luỹ về tài phú sẽ đột nhiên tăng mạnh, cho nên mọi người thường nói, người có tai dài và dái tai to hầu hết là những người có tấm lòng lương thiện và đại phú đại quý.

Cằm tròn đầy đặn cả đời ấm no

Vì âm khí trong cơ thể phụ nữ thịnh hơn đàn ông nên họ trời sinh có hình dáng mượt mà, dịu dàng. Do đó cằm phụ nữ nên tròn, đầy đặn, đôn hậu giàu có. Những ai có nét tướng này thường có tính tình yên tĩnh, cuộc sống an nhàn, lúc về già có vận thế cũng tốt, có thể an dưỡng hưởng phúc. Mặc dù khuôn mặt trái xoan là một trong những chuẩn mực của cái đẹp ở người phụ nữ, nhưng nếu cằm quá nhọn thì chứng tỏ âm khí không đủ, hậu vận (tuổi lúc xế chiều) sẽ không tốt, tình cảm hôn nhân và cuộc sống về già sẽ khá chênh lệch.

Ngoài ra, còn phải chú ý tốt quá hóa lốp, tức là một người phụ nữ nếu xương quai hàm rất lớn, từ sau lưng cũng có thể nhìn thấy, hay xương gò má quá cao, không nối liền với xương ngọc đường ở sau tai, đây chính là “mặt bạch hổ”, tướng gây trở ngại chồng. Dạng người này tính khí khá hung dữ, tâm tư lợi khá nặng, khó có thể chung sống lâu dài, rất khó xử lý tốt mối quan hệ với người nhà. Trong khi người có xương quai hàm quá nhỏ thường bi quan tiêu cực, thiếu quyết đoán, ít trợ giúp được gì cho sự nghiệp của chồng, được người xưa gọi là dạng ít giúp vận chồng. Vì vậy, hai dạng phụ nữ này đều không thuộc tướng phụ nữ tốt.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm