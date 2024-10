Mỹ nhân vượng phu giúp chồng thăng tiến, 4 con làm vua

Mỹ nhân Lâu Chiêu Quân xuất thân trong gia đình giàu có. Nổi tiếng thông minh, xinh đẹp, bà được nhiều người theo đuổi và xin hỏi cưới. Tuy nhiên, trong một lần đi dạo, nàng vừa gặp đã yêu Thần Vũ Đế Cao Hoan (lúc đó là một binh sĩ giữ cổng ở Bình Thành). Lâu Chiêu Quân ấn tượng trước phong thái "ngút trời" của Cao Hoan nên quyết tâm cưới chàng trai này làm chồng. Về sau, hai người đem lòng yêu nhau. Biết gia đình Cao Hoan không khá giả nên mỹ nhân tuyệt sắc này lén cho tì nữ tặng tiền bạc để dùng làm sính lễ đến nhà hỏi cưới. Ban đầu, cha mẹ của Lâu Chiêu Quân không đồng ý mối hôn sự này. Tuy nhiên, nàng nhất quyết cưới Cao Hoan nên cuối cùng cha mẹ đồng ý. Khi đã trở thành vợ chồng, mỹ nhân Lâu Chiêu Quân dốc sức giúp Cao Hoan xây dựng sự nghiệp. Được sự giúp đỡ của Lâu Chiêu Quân, Cao Hoan từng bước kết giao được nhiều nhân tài ở khắp nơi. Vào năm 525, khởi nghĩa lục trấn nổ ra. Khi đó, Cao Hoan đi theo phò Đỗ Lạc Chu. Sau nhiều năm kiến công lập nghiệp, gây dựng được thế lực mạnh, vào năm 532, Cao Hoan tiêu diệt Nhĩ Chu thị, trừ khử hai Phế Đế. Nhờ đó, ông trở thành Bột Hải vương và Lâu Chiêu Quân được phong làm Vương phi. Vợ chồng Lâu Chiêu Quân có 6 con trai (Cao Trừng, Cao Dương, Cao Diễn, Cao Dục, Cao Trạm, Cao Tể), 2 con gái. Về sau, 4 con trai của bà đều trở thành hoàng đế và 2 con gái trở thành hoàng hậu. Theo sử sách, vào năm, 547, sau khi Cao Hoan qua đời, con trưởng là Cao Trừng được kế thừa tước vương và tôn mẹ ruột Lâu Chiêu Quân làm Bột Hải Vương Thái phi. Đến năm 549, sau khi Cao Trừng bị giết chết, người con thứ của bà là Cao Dương lên kế thừa tước vị. Vào năm 550, Cao Dương soán ngôi nhà Bắc Ngụy và lập ra Bắc Tề. Theo đó, ông trở thành hoàng đế khai quốc của Bắc Tề, tôn Lâu Chiêu Quân làm Hoàng Thái hậu và truy tôn Cao Hoan là Thần Vũ Đế cũng như anh trai Cao Trừng được truy tôn là Văn Tương Đế. Cao Diễn lên ngôi vua vào mùa thu năm 560 lấy hiệu là Diên An còn gọi là Bắc Tề Hiếu Chiêu Đế. Cao Trạm nối ngôi sau khi Cao Diễn băng hà và trở thành Bắc Tề Vũ Thành Đế. Trong khi đó, 2 con gái của Lâu Chiêu Quân đều làm hoàng hậu. Một người là Vĩnh Hi hoàng hậu của hoàng đế Bắc Ngụy Nguyên Tu và người còn lại là Thái Nguyên công chúa trở thành vương hậu của Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Bộ sưu tập giày đắt đỏ của Từ Hi Thái Hậu, có đôi hơn 460 tỷ.

