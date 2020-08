Mê mẩn sắc màu phố cổ Hội An qua ống kính phó nháy Tây

Một một con đường của phố cổ Hội An vào sáng sớm tinh mơ. Ảnh: Gabe Torney/ 500px.com. Vẻ huyền ảo của Chùa Cầu Hội An buổi tối. Ảnh: Sandor Deak/ 500px.com. Góc phố đêm lãng mạn bên sông Thu Bồn. Ảnh: Jaanus Jagomägi/ 500px.com. Những bức tường màu vàng tươi là một sắc màu đặc trưng của Hội An. Ảnh: James Khoo/ 500px.com. Những ánh đèn lồng muôn sắc trên phố. Ảnh: Jonathan McWillie/ 500px.com. Nét kiến trúc tinh tế của hội quán Phúc Kiến. Ảnh: Roland W. Kunz/ 500px.com. Người đẹp qua phố. Ảnh: Eduardo Teixeira de Sousa/ 500px.com. Hoàng hôn trên sông Thu Bồn. Ảnh: Paul Lynch/ 500px.com. Một góc phố yên bình. Ảnh: Panagiotis Papadopoulos/ 500px.com. Màn đêm tĩnh lặng ở phố cổ. Ảnh: Phillip James/ 500px.com. Mời quý độc giả xem video: Đèn lồng Hội An: Tuyệt tác của phố cổ. Nguồn: VTC1.

Một một con đường của phố cổ Hội An vào sáng sớm tinh mơ. Ảnh: Gabe Torney/ 500px.com. Vẻ huyền ảo của Chùa Cầu Hội An buổi tối. Ảnh: Sandor Deak/ 500px.com. Góc phố đêm lãng mạn bên sông Thu Bồn. Ảnh: Jaanus Jagomägi/ 500px.com. Những bức tường màu vàng tươi là một sắc màu đặc trưng của Hội An. Ảnh: James Khoo/ 500px.com. Những ánh đèn lồng muôn sắc trên phố. Ảnh: Jonathan McWillie/ 500px.com. Nét kiến trúc tinh tế của hội quán Phúc Kiến . Ảnh: Roland W. Kunz/ 500px.com. Người đẹp qua phố. Ảnh: Eduardo Teixeira de Sousa/ 500px.com. Hoàng hôn trên sông Thu Bồn. Ảnh: Paul Lynch/ 500px.com. Một góc phố yên bình. Ảnh: Panagiotis Papadopoulos/ 500px.com. Màn đêm tĩnh lặng ở phố cổ. Ảnh: Phillip James/ 500px.com. Mời quý độc giả xem video: Đèn lồng Hội An: Tuyệt tác của phố cổ. Nguồn: VTC1.