Mang thai năm 48 tuổi, Từ Hi Thái hậu làm chuyện gây sốc nào?

Từ Hi Thái Hậu được xưng tụng là "lão Phật gia" và là một rong 3 người phụ nữ quyền lực nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc. Hai người phụ nữ còn lại là: Võ Tắc Thiên thời Đường và Lã Hậu thời Hán. Theo sử sách, Từ Hi Thái Hậu là phi tần của hoàng đế Thanh Văn Tông Hàm Phong và là mẹ của hoàng đế Đồng Trị. Sau khi trở thành thái hậu, bà thâu tóm quyền lực và nắm quyền cai trị nhà Thanh trong gần 5 thập kỷ. Nhiều sử gia đánh giá quyền lực của bà còn lớn hơn cả hoàng đế. Với quyền lực lớn trong tay, Từ Hi Thái Hậu có cuộc sống xa hoa ngút trời khiến hậu thế tò mò. Một số giai thoại về bà trở thành đề tài hấp dẫn, thu hút sự chú ý của công chúng. Trong số này, dân gian lan truyền thông tin rằng, Từ Hi Thái Hậu mang thai khi 48 tuổi trong khi bà trở thành góa phụ từ lúc 26 tuổi. Từ đây, một số lời đồn xuất hiện đề cập đến lối sống phóng túng của Từ Hi Thái Hậu. Là người có quyền lực và địa vị cao trong triều, "lão Phật gia" không tránh khỏi cảm giác cô đơn khi chỉ có một mình suốt nhiều năm. Do vậy, Từ Hi Thái Hậu đã bí mật nuôi nam sủng trong hậu cung để có người bầu bạn, tâm sự. Tương truyền, thái giám thân tín Lý Liên Anh chính là người lén đưa một số nam giới cao to, khỏe mạnh, tuấn tú vào cung để hầu hạ Từ Hi Thái Hậu. Trong số các nam sủng của Từ Hi Thái Hậu có một người họ Bạch. Người này hào hoa, phong nhã và được giữ lại trong cung của bà suốt 1 tháng. Không lâu sau khi mỹ nam họ Bạch xuất cung, Từ Hi Thái Hậu cảm thấy cơ thể khác lạ, thường xuyên nôn ói nên gọi thái y tới khám. Theo đó, sau khi bắt mạch, thái y này bẩm báo rằng bà bị suy nhược cơ thể thay vì nói sự thật rằng bà đã có thai. Ông làm như vậy vì không muốn rước họa vào thân. Do vậy, thái giám này kê đơn thuốc bổ để giúp muốn Từ Hi Thái Hậu ổn định sức khỏe. Vài ngày sau, Từ Hi Thái Hậu thấy sức khỏe không có sự chuyển biến tốt hơn nên cho gọi thái y khác tới khám. Lần này, thái y bẩm báo rằng bà có thai sau khi bắt mạch cẩn thận. Nghe xong, Từ Hi Thái Hậu tức giận sai người giết chết thái y này. Sau đó, bà cho người "xử lý" thái y đầu tiên bắt mạch cho mình để diệt trừ hậu họa. Về sau, Lý Liên Anh tìm được Tiết Phúc Thần - thái y đã cáo lão về quê rồi đưa vào cung để âm thầm "xử lý" cái thai trong bụng Từ Hi Thái Hậu. Người này làm việc nhiều năm trong cung nên biết cách xử lý khéo léo tình huống này. Ông bẩm báo rằng, thái hậu căng thẳng nên khí huyết không được lưu thông cần nghỉ ngơi. Tiếp đến, ông kê cho bà phương thuốc có tác dụng phá thai. Sau khi khám xong, Tiết Phúc Thần xin phép về quê. Lo sợ sẽ bị diệt khẩu nên ông nói với gia đình về việc giả chết vì đột tử và dặn dò họ lo liệu hậu sự giống như thật. Nhờ vậy, vị thái giám già không bị người của Từ Hi Thái Hậu sát hại.

