Hai sự kiện rùng rợn sau khi Từ Hi qua đời: Điềm báo gở?

Là người phụ nữ quyền lực của nhà Thanh, Từ Hi thái hậu là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc thời phong kiến. Bà được xưng tụng là "lão Phật gia" khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong gần 50 năm. Từ Hi thái hậu là phi tần của hoàng đế Thanh Văn Tông Hàm Phong và là mẹ của hoàng đế Đồng Trị. Với địa vị và quyền lực lớn trong triều cũng như ở hậu cung, "lão Phật gia" có cuộc sống xa hoa với nhiều sở thích tốn kém. Dù nắm trong tay quyền lực ngút trời nhưng Từ Hi thái hậu không thể tránh được quy luật sinh - lão - bệnh - tử của tạo hóa. Vào ngày 15/11/1908, bà trút hơi thở cuối cùng. Sau cái chết của Từ Hi thái hậu, một số sự kiện ly kỳ, rùng rợn xảy ra. Trong đó, 2 sự việc "lạ" nhất gây ra nhiều đồn đoán và đến nay vẫn là bí ẩn lớn của nhân loại. Đầu tiên là việc vào ngày đưa tang Từ Hi thái hậu, bầu trời đột nhiên có sự thay đổi chóng mặt. Tương truyền, khi linh cữu của "lão Phật gia" rời khỏi kinh đô, bầu trời đang trong xanh, quang đãng đột nhiên nổi gió lớn, mây đen kéo đến. Theo đó, bầu trời tối sầm lại giống như sắp có một trận cuồng phong bão tố. Hiện tượng "lạ" này xảy ra khiến nhiều người cho rằng đây là điềm báo cho thấy nhà Thanh sắp sụp đổ. Sự việc "lạ" bí ẩn tiếp theo đó là giai thoại về quan tài "chảy máu" của Từ Hi Thái hậu khiến nhiều người chứng kiến khiếp sợ. Điều này xảy ra trong ngày nhập quan. Theo các ghi chép, khi đoàn đưa tang mang linh cữu của Từ Hi vào đặt địa cung bên trong lăng mộ thì đột nhiên thấy máu chảy ra từ bên trong quan tài. Một số người suy đoán máu chảy ra là do thi hài của Từ Hi Thái hậu đang phân hủy. Thế nhưng, giả thuyết này nhanh chóng được loại bỏ. Nguyên do là bởi sau khi qua đời, Từ Hi Thái hậu được đặt một viên minh châu lớn trong miệng để bảo quản thi thể. Thêm nữa, thi hài Từ Hi Thái hậu cũng trải qua những quy trình bảo quản nhằm ngăn chặn quá trình phân hủy. Do đó, xác của "lão Phật gia" không thể phân hủy nhanh như vậy. Điều này khiến máu chảy ra từ bên trong quan tài của Từ Hi Thái hậu càng bí ẩn hơn và đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.

Là người phụ nữ quyền lực của nhà Thanh, Từ Hi thái hậu là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc thời phong kiến. Bà được xưng tụng là "lão Phật gia" khuynh đảo triều chính nhà Thanh trong gần 50 năm. Từ Hi thái hậu là phi tần của hoàng đế Thanh Văn Tông Hàm Phong và là mẹ của hoàng đế Đồng Trị. Với địa vị và quyền lực lớn trong triều cũng như ở hậu cung, "lão Phật gia" có cuộc sống xa hoa với nhiều sở thích tốn kém. Dù nắm trong tay quyền lực ngút trời nhưng Từ Hi thái hậu không thể tránh được quy luật sinh - lão - bệnh - tử của tạo hóa. Vào ngày 15/11/1908, bà trút hơi thở cuối cùng. Sau cái chết của Từ Hi thái hậu , một số sự kiện ly kỳ, rùng rợn xảy ra. Trong đó, 2 sự việc "lạ" nhất gây ra nhiều đồn đoán và đến nay vẫn là bí ẩn lớn của nhân loại. Đầu tiên là việc vào ngày đưa tang Từ Hi thái hậu, bầu trời đột nhiên có sự thay đổi chóng mặt. Tương truyền, khi linh cữu của "lão Phật gia" rời khỏi kinh đô, bầu trời đang trong xanh, quang đãng đột nhiên nổi gió lớn, mây đen kéo đến. Theo đó, bầu trời tối sầm lại giống như sắp có một trận cuồng phong bão tố. Hiện tượng "lạ" này xảy ra khiến nhiều người cho rằng đây là điềm báo cho thấy nhà Thanh sắp sụp đổ. Sự việc "lạ" bí ẩn tiếp theo đó là giai thoại về quan tài "chảy máu" của Từ Hi Thái hậu khiến nhiều người chứng kiến khiếp sợ. Điều này xảy ra trong ngày nhập quan. Theo các ghi chép, khi đoàn đưa tang mang linh cữu của Từ Hi vào đặt địa cung bên trong lăng mộ thì đột nhiên thấy máu chảy ra từ bên trong quan tài. Một số người suy đoán máu chảy ra là do thi hài của Từ Hi Thái hậu đang phân hủy. Thế nhưng, giả thuyết này nhanh chóng được loại bỏ. Nguyên do là bởi sau khi qua đời, Từ Hi Thái hậu được đặt một viên minh châu lớn trong miệng để bảo quản thi thể. Thêm nữa, thi hài Từ Hi Thái hậu cũng trải qua những quy trình bảo quản nhằm ngăn chặn quá trình phân hủy. Do đó, xác của "lão Phật gia" không thể phân hủy nhanh như vậy. Điều này khiến máu chảy ra từ bên trong quan tài của Từ Hi Thái hậu càng bí ẩn hơn và đến nay vẫn chưa tìm ra lời giải. Mời độc giả xem video: Trung Quốc yêu cầu Ban giám hiệu ăn cùng học sinh. Nguồn: THDT.