Lưu Bị lợi dụng Tôn Quyền để tiêu diệt “hổ tướng” Quan Vũ?

Một trong những sự kiện có tính bước ngoặt trong quan hệ giữa nhà Thục Han và Đông Ngô cũng như ảnh hưởng đến cục diện thời Tam quốc là cái chết của "hổ tướng" Quan Vũ. Sau cái chết của võ tướng này, nhà Thục Hán mất Kinh Châu. Cụ thể, vào năm 215, sau khi Kinh Châu được phân chia lại, Quan Vũ được Lưu Bị tin tưởng giao cho trọng trách trấn giữ ở vùng đất trọng yếu này. Đến năm 219, Quan Vũ đem quân đi đánh Phàn Thành. Ban đầu, đại quân của Quan Vũ giành được nhiều lợi thế trước quân đội nhà Tào Ngụy. Tuy nhiên, trong lúc Quan Vũ đang dồn toàn lực cho cuộc chiến với Tào Ngụy thì bất ngờ Tôn Quyền lại sai Lã Mông đem quân đánh úp Kinh Châu. Sự việc này khiến Quan Vũ rơi vào tình huống nguy hiểm nên đã yêu cầu thêm viện binh. Thế nhưng, 2 vị tướng của nhà Thục Hán đóng quân gần đó là Lưu Phong và Mạnh Đạt đều án binh bất động. Kết quả là vào năm 220, Quan Vũ bị quân Đông Ngô bắt sống. Cuối cùng, Tôn Quyền hạ lệnh chém đầu Quan Vũ rồi sai người đem thủ cấp của võ tướng nhà Thục Hán dâng cho Tào Tháo ở Lạc Dương. Cái chết của Quan Vũ khiến nhà Thục Hán mất một tướng giỏi. Không những vậy, võ tuớng này còn là anh em kết nghĩa của Lưu Bị - quân chủ nhà Thục Hán. Vì vậy, Lưu Bị vô cùng đau đớn khi mất đi Quan Vũ. Thế nhưng, chuyên gia Phương Thi Minh cho rằng, Lưu Bị lợi dụng Tôn Quyền để tiêu diệt người anh em kết nghĩa từng vào sinh ra tử với mình. Sở dĩ như vậy là vì giữa Lưu Bị và Quan Vũ xảy ra mâu thuẫn lớn. Theo Phương Thi Minh, trong chiến dịch ở núi Định Quân, Hoàng Trung giết được đại tướng Tào Ngụy là Hạ Hầu Uyên. Vị tướng này đã lập đại công giúp Lưu Bị giành được Hán Trung. Sau khi Lưu Bị lên ngôi vua đã phong cho Quan Vũ làm Tiền tướng quân và Hoàng Trung làm Hậu tướng quân. Do đó, hai võ tướng này có địa vị ngang hàng nhau. Tuy nhiên, khi Lưu Bị phái người sắc phong Quan Vũ, võ tướng này thể hiện sự bất kính với quân chủ và cũng là người anh em kết nghĩa khi nói rằng: "Đại trượng phu sao có thể chung hàng ngũ với lính già". Sau đó, Lưu Bị để em vợ là Mi Phương cùng Quan Vũ trấn thủ Kinh Châu được cho là thể hiện việc ông hoàng nhà Thục Hán không hoàn toàn tin tưởng Quan Vũ và lo sợ võ tướng này cậy vào việc lập được nhiều công lao sẽ đe dọa tới sự cầm quyền của con trai A Đẩu trong tương lai. Do vậy, Lưu Bị muốn tìm cách tiêu diệt Quan Vũ để con trai A Đẩu sau này rộng đường lên ngôi, không bị ai cản trở. Biết được tâm tư của Lưu Bị nên Lưu Phong và Mạnh Đạt không đem quân tiếp viện ứng cứu Quan Vũ khi bị quân Đông Ngô tấn công. Thậm chí, Lưu Bị đóng quân gần đó khoảng 20 dặm cũng không tới chi viện. Do vậy, cái chết của Quan Vũ được cho là điều nằm trong dự tính của Lưu Bị. Ông hoàng này đã mượn tay Tôn Quyền loại bỏ Quan Vũ.

