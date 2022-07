Loạt ảnh gây choáng ngợp về thành phố Roma năm 1982

Vương cung thánh đường Saint Sylvester, có từ thế kỷ 8 và được xây lại vào năm 1591–1601, nằm ở góc Via del Gambero và Via della Mercede, liền kề với Bưu điện trung tâm, thành phố Roma, Italia năm 1982. Ảnh: Tobeytravels Flickr. Lâu đài Thiên Thần (Castel Sant'Angelo), một tòa nhà cao hình trụ tọa lạc ở Công viên Adriano của Roma, được xây dựng vào khoảng năm 123–139 với mục đích ban đầu là làm lăng mộ cho hoàng đế La Mã Hadrianus. Một góc thành Roma nhìn từ Castel Sant'Angelo. Khán đài của Colosseum - đấu trường La Mã, nơi các võ sĩ giác đấu và nô lệ có nguồn gốc tù binh chiến tranh thi đấu và trình diễn công chúng. Công trình được xây dựng khoảng năm 70-80 sau SCN, sức chứa lúc mới xây xong là 50.000 khán giả. Bên dưới Colosseum là một mạng lưới lối đi ngầm từng được sử dụng để vận chuyển súc vật và đấu sĩ đến sàn đấu. Chợ Trajan, một khu phức hợp tàn tích lớn ở Roma, nằm trên đường Via dei Fori Imperiali, đối diện với đấu trường La Mã. Khung cảnh ở Công trường La Mã (Roman Forum), một quảng trường chữ nhật được bao quanh bởi các tàn tích kiến trúc cổ đại quan trọng ở trung tâm thành phố Roma. Ngôi nhà của các Trinh nữ Vestal, một công trình tiêu biểu ở Công trường La Mã. Từ đồi Palatine - địa điểm được gọi là "hạt nhân đầu tiên của Đế chế La Mã" - nhìn về Công trường La Mã. Từ đồi Palatine nhìn về Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (mái vòm hiện lên phía xa). Lăng mộ Caecilia Metella, được xây dựng ở ngoại vi Roma vào thế kỷ 1 TCN để tôn vinh Caecilia Metella, con gái của chính khách Quintus Caecilius Metellus Creticus. Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, một trong bốn nhà thờ lớn nhất ở Vatican, vùng đất thánh tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập trong lòng thành phố Roma. Quảng trường Thánh Phêrô nhìn từ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Từ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhìn về Lâu đài Thiên Thần. Từ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhìn xuống khu văn khố Tông Tòa Vatican. Một con đường ở thành phố Roma năm 1982. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

Vương cung thánh đường Saint Sylvester, có từ thế kỷ 8 và được xây lại vào năm 1591–1601, nằm ở góc Via del Gambero và Via della Mercede, liền kề với Bưu điện trung tâm, thành phố Roma, Italia năm 1982. Ảnh: Tobeytravels Flickr. Lâu đài Thiên Thần (Castel Sant'Angelo), một tòa nhà cao hình trụ tọa lạc ở Công viên Adriano của Roma, được xây dựng vào khoảng năm 123–139 với mục đích ban đầu là làm lăng mộ cho hoàng đế La Mã Hadrianus. Một góc thành Roma nhìn từ Castel Sant'Angelo. Khán đài của Colosseum - đấu trường La Mã, nơi các võ sĩ giác đấu và nô lệ có nguồn gốc tù binh chiến tranh thi đấu và trình diễn công chúng. Công trình được xây dựng khoảng năm 70-80 sau SCN, sức chứa lúc mới xây xong là 50.000 khán giả. Bên dưới Colosseum là một mạng lưới lối đi ngầm từng được sử dụng để vận chuyển súc vật và đấu sĩ đến sàn đấu. Chợ Trajan, một khu phức hợp tàn tích lớn ở Roma, nằm trên đường Via dei Fori Imperiali, đối diện với đấu trường La Mã. Khung cảnh ở Công trường La Mã (Roman Forum), một quảng trường chữ nhật được bao quanh bởi các tàn tích kiến trúc cổ đại quan trọng ở trung tâm thành phố Roma. Ngôi nhà của các Trinh nữ Vestal, một công trình tiêu biểu ở Công trường La Mã. Từ đồi Palatine - địa điểm được gọi là "hạt nhân đầu tiên của Đế chế La Mã" - nhìn về Công trường La Mã. Từ đồi Palatine nhìn về Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (mái vòm hiện lên phía xa). Lăng mộ Caecilia Metella, được xây dựng ở ngoại vi Roma vào thế kỷ 1 TCN để tôn vinh Caecilia Metella, con gái của chính khách Quintus Caecilius Metellus Creticus. Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, một trong bốn nhà thờ lớn nhất ở Vatican, vùng đất thánh tồn tại với tư cách một quốc gia độc lập trong lòng thành phố Roma. Quảng trường Thánh Phêrô nhìn từ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô. Từ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhìn về Lâu đài Thiên Thần. Từ Vương cung thánh đường Thánh Phêrô nhìn xuống khu văn khố Tông Tòa Vatican. Một con đường ở thành phố Roma năm 1982. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.