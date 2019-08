Lịch sử đen tối của loạt lâu đài ma ám nổi tiếng nhất

Lâu đài Edinburgh, Scotland



Nằm cao hơn 120m so với mực nước biển, lâu đài Edinburgh được xây trên đỉnh Castle Rock, một ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động từ lâu. Phía Bắc, Nam và Tây của lâu đài được bao quanh bởi các vách đá hiểm trở và người ta chỉ có thể tiếp cận lâu đài qua lối vào duy nhất nằm ở phía Đông. Nơi lâu đời nhất còn tồn tại của tòa lâu đài là nhà thờ thánh Margaret được xây dựng từ đầu thế kỷ XII.

Lâu đài Edinburgh được mệnh danh là một trong những địa danh "nhiều ma" nhất châu Âu. Cách đây vài trăm năm, người ta phát hiện ra Edingburgh có một hệ thống đường hầm dẫn tới Royal Mile và Holyrood House. Một người thổi kèn được phái xuống để thám thính. Ông có nhiệm vụ vừa đi vừa thổi kèn để làm tín hiệu cho những người ở trên, nhưng khi mới đi được nửa đường đến Royal Mile, tiếng kèn đột ngột biến mất.

Đội cứu hộ đã được cử đến sau đó, nhưng không ai tìm thấy người thổi kèn, dù chỉ là một dấu vết nhỏ của ông. Con ma người thổi kèn vẫn ám lâu đài tới ngày nay.

Có nhiều tù nhân đã bị giam giữ và tra tấn tới chết ở lâu đài Edinburgh, mà nổi tiếng nhất là bà Janet Douglas. Bà bị thiêu sống vào ngày 17/7/1537 với cáo buộc là phù thủy có âm mưu giết hại vua James Đệ Ngũ, con trai bà là Gillespie bị buộc phải chứng kiến hành động tàn ác này từ trên tường thành. Vì phải chịu một cái chết quá man rợ và oan ức, hồn ma của bà vẫn lởn vởn trong tòa lâu đài tới nay.

Trong một cuộc khảo sát vào năm 2001 của tiến sĩ Richard Wiseman của Đại học Hertfordshire (Anh), 51% tình nguyện viên mang theo những thiết bị "dò ma" kĩ thuật cao đã trải nghiệm những hiện tượng khác thường nơi đây. Họ thấy những bóng người lờ mờ, cảm thấy có người vô hình chạm vào người, giật quần áo...

Lâu đài Houska, Cộng hòa Séc

Được xây dựng vào nửa đầu thế kỷ XIII bởi vua Ottokar Đệ Nhị, lâu đài Houska có lẽ là một trong những lâu đài cổ bị ma ám đáng sợ nhất thế giới. Ở trung tâm lâu đài có một nhà nguyện, người ta đồn rằng có thể nghe thấy âm thanh của địa ngục ở đây. Hơn nữa, do lâu đài Houska được xây dựng trên một chiếc hố khổng lồ sâu hun hút được gọi là "cổng địa ngục" nên bản thân lâu đài trở thành con đường dẫn tới địa ngục.

Truyền thuyết kể rằng khi khởi công xây dựng lâu đài, các tù nhân bị kết án tử hình được cho cơ hội sống nếu như họ đồng ý buộc mình vào dây thừng và xuống thăm dò cái hố rồi kể lại những gì mình nhìn thấy. Ngay khi bị hạ xuống, người tử tù đầu tiên bắt đầu la hét, và khi được kéo lên anh ta nhìn như đã già đi cả chục tuổi trong nháy mắt, các nếp nhăn xuất hiện trên mặt anh ta và tóc thì biến thành màu trắng. Sau đó người ta quyết định xây dựng tòa lâu đài theo phong cách Gothic này để chặn lại "cổng địa ngục" và giam giữ những con quỷ địa ngục dưới những bức tường dày dặn.

Các du khách từng đến đây kể rằng họ đã nghe thấy những âm thanh ghê rợn, nhìn thấy hồn ma của một nhà sư mang theo chiếc rìu đi phía sau du khách khi họ vào tòa lâu đài. Những người khác nói rằng họ nhìn thấy một hàng dài những bóng ma được xích lại với nhau, tay họ cầm đầu của mình trong khi bị tra tấn bởi một con quỷ lai giữa chó và người.

Lâu đài Keep, Newcastle, Anh

Là một trong những công trình cổ nhất nước Anh, lâu đài Keep được xây dựng bởi Vua Henry Đệ Nhị từ năm 1172 đến năm 1177. Đã có vô số những câu chuyện ma quái về lâu đài Keep từ những tiếng bước chân trên hành lang vắng, những đám sương mù bí ẩn xuất hiện trong ảnh chụp của du khách. Hàng trăm bức ảnh chụp lại những vệt sáng bí ẩn, những khối cầu và sương mù đã được đăng tải trên mạng và in vào sách. Khách du lịch cũng nói rằng họ cảm thấy không khí lạnh bất chợt xuất hiện và biến mất và họ đã bị đụng chạm bởi những bàn tay vô hình.

Phòng ngủ của Nữ hoàng được cho là nơi bị ma ám nặng nhất trong lâu đài Keep. Nhiều người nói rằng đã nghe thấy tiếng ngân nga kinh thánh của các thầy tu vang vọng giữa các bức tường của lâu đài. Hồn ma của một người phụ nữ đã bị bắt gặp nhiều lần trong Phòng ngủ của Nữ hoàng và cả trong phòng cầu nguyện. Khách tham quan nói rằng họ đã bị tấn công, cào xước và xô đẩy trong những bức tường của lâu đài Keep.

Con ma nổi tiếng nhất của lâu đài Keep được gọi là "Poppy Girl" (Cô gái Anh Túc). Truyền thuyết kể rằng đó là linh hồn của một cô gái bán hoa bị bỏ tù vì nợ tiền người khác. Trong quá trình ở tù cô đã bị đánh đập và cưỡng hiếp đến chết bởi các tù nhân nam. Hồn ma của cô gái Anh Túc thường quanh quẩn ở những bậc cầu thang trong lâu đài. Người ta nói rằng nếu cô ấy đang ở gần bạn, bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm của hoa thoảng trong không khí.

Lâu đài Chilingham, Anh

Được xây dựng vào thế kỷ XII ở phía Bắc vùng Northumberland nước Anh, lâu đài Chilingham ban đầu được xây dựng để trở thành tu viện. Nhưng kể từ năm 1246, dòng họ Grey trở thành chủ nhân nhiều đời của lâu đài Chilingham. Họ quyết định cải tạo lại lâu đài và cả khu rừng xung quanh, và trong quá trình làm mới lâu đài, họ đã cho xây thêm một hầm ngục và vài phòng tra tấn.

Ác mộng khủng khiếp nhất của lâu đài Chilingham chính là tên đồ tể John Sage, hiện thân của cái ác và căn phòng tra tấn của hắn. Ước tính đã có hàng ngàn tù binh người Scotland chết trên tay Sage. Là một kẻ khát máu và "yêu nghề", Sage sở hữu một căn phòng tra tấn với đầy đủ các loại dụng cụ hành hình, hiện nay vẫn đang được trưng bày tại lâu đài cho khách tham quan. Người ta tin rằng Sage đã tra tấn khoảng 50 người/tuần trong vòng 3 năm liền.

Khi cuộc chiến tranh kết thúc, Sage nghĩ ra một kế hoạch ác độc nhất có thể để "làm sạch" hầm ngục bao gồm cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Những đứa trẻ bị đưa tới phòng Edward để chứng kiến cảnh bố mẹ mình bị hành quyết. Họ bị trói lại, dẫn ra sân và bị thiêu sống. Sage tự tay giết đám trẻ bằng một chiếc rìu. Hiện nay chiếc rìu vẫn đang được trưng bày tại lâu đài Chilingham. John Sage sau đó đã bị xử tử.

Trong suốt những năm trùng tu lâu đài Chilingham, người ta tìm thấy vô số xác chết được giấu trong các căn phòng bí mật và trong những bức tường gạch. Hồn ma nổi tiếng nhất của lâu đài Chilingham là "Blue Boy" (Cậu bé Xanh). Người ta tin rằng đây là linh hồn của một cậu bé bị chôn sống. Những đốt xườn ngón tay của cậu bé cụt lủn, bằng chứng cho việc cậu đã cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng để thoát ra khỏi hầm mộ của mình. Người ta thường bắt gặp cậu bé trong Phòng Hồng (Pink Room), nơi xác của cậu bé được phát hiện cùng với vài mẩu quần áo màu xanh.

Lâu đài Leap, Ireland

Lâu đài Leap là công trình kiến trúc được xây dựng bởi gia tộc O'Carroll vào thế kỷ 13, nằm tại quận Offaly, cách thị trấn Roscrea khoảng sáu kilomet về phía Bắc thuộc đất nước Ireland. Được mệnh danh là lâu đài ma ám đáng sợ nhất Ireland, lâu đài Leap có lịch sử khủng khiếp ghi lại dấu ấn của tội ác qua từng thế kỷ. Một trong những vụ giết người man rợ nhất diễn ra trong lâu đài xảy ra vào năm 1532 trong một căn phòng mà bây giờ được gọi là "The Bloody Chapel" (Phòng cầu nguyện đẫm máu).

Vụ giết người là kết quả của cuộc nội chiến đẫm máu trong gia tộc, người chết là vị linh mục Thaddeus, anh trai của kẻ giết người Teige O'Carroll. Linh hồn của vị linh mục đã ám phòng cầu nguyện từ đó và là con ma đầu tiên của lâu đài Leap. Thậm chí là hàng thế kỷ sau khi lâu đài đã đổ nát và xuống cấp, người ta vẫn thấy cửa sổ của căn phòng sáng lên đột ngột vào ban đêm.