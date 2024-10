Lễ hội ma Halloween và những tập tục kỳ lạ ít người biết

Halloween có nguồn gốc từ lễ hội Samhain của người Celtic, một sự kiện để đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa hè và mùa đông. Người Celtic tin rằng vào đêm Samhain, ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết trở nên mờ nhạt, cho phép linh hồn người chết quay trở lại trần gian. Khi đạo Cơ đốc phát triển, lễ hội Samhain dần biến thành All Hallows’ Eve, rồi sau đó là Halloween như chúng ta biết ngày nay. (Ảnh: The Irish Jewelry Company) Lễ hội Halloween chứa đựng nhiều nghi lễ cổ xưa và ít được biết đến. Những nghi lễ này, dù không phổ biến, lại phản ánh sâu sắc văn hóa và tín ngưỡng của người xưa, đem lại một cái nhìn khác về Halloween.(Ảnh: Sky History) Apple Bobbing, hay còn gọi là Dunking for Apples, là trò chơi truyền thống của Halloween. Người chơi cố gắng dùng miệng bẻ lấy quả táo nổi trên mặt nước mà không dùng tay. Trò chơi này bắt nguồn từ lễ hội Samhain, khi táo được coi là biểu tượng của tình yêu và sự phong phú.(Ảnh: IrishMyths) Trước khi bí ngô trở thành biểu tượng của Halloween, người Celtic thường khoét ruột củ cải để làm đèn lồng. Những chiếc đèn này, gọi là Jack-o'-lanterns, được cho là để xua đuổi các linh hồn xấu xa.(Ảnh: The Irish Times) Ở một số vùng của Anh và Scotland, người ta thực hiện nghi lễ đốt hình nộm gọi là Auld Clootie. Hình nộm này tượng trưng cho các linh hồn xấu xa hoặc tội lỗi của con người trong năm qua. Khi hình nộm cháy rụi, nó được coi như một cách để xua đuổi tội lỗi và bắt đầu một năm mới sạch sẽ.(Ảnh: Pikbest) Dự đoán tương lai là một phần quan trọng của Halloween thời xưa. Các nghi lễ bói toán thường được thực hiện bằng cách sử dụng hạt dẻ, lá chè hoặc lòng đỏ trứng. Người ta tin rằng vào đêm Halloween, khả năng giao tiếp với thế giới siêu nhiên tăng lên, giúp dự đoán được vận mệnh.(Ảnh: Giáo dục thời đại) Dumb Supper, hay còn gọi là Bữa Tối Im Lặng, là nghi lễ trong đó gia đình chuẩn bị một bữa tối và ăn trong im lặng để tưởng nhớ và tôn vinh các linh hồn đã khuất. Một số người tin rằng trong đêm Halloween, các linh hồn có thể tham gia cùng họ trong bữa ăn này.(Ảnh: Isis Oasis Sanctuary) Halloween không chỉ là dịp để vui chơi và hóa trang mà còn là dịp để tìm hiểu, tôn vinh các giá trị văn hóa trên thế giới. Những nghi lễ ít được biết đến này, dù không phổ biến, vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì và truyền tải ý nghĩa sâu sắc của Halloween qua các thế hệ. (Ảnh:Britannica) Mời quý độc giả xem thêm video: Vụ án mạng đêm xin kẹo Halloween làm các bậc cha mẹ khiếp sợ-làm thay đổi lịch sử Halloween.

Halloween có nguồn gốc từ lễ hội Samhain của người Celtic, một sự kiện để đánh dấu sự chuyển giao giữa mùa hè và mùa đông. Người Celtic tin rằng vào đêm Samhain, ranh giới giữa thế giới của người sống và người chết trở nên mờ nhạt, cho phép linh hồn người chết quay trở lại trần gian. Khi đạo Cơ đốc phát triển, lễ hội Samhain dần biến thành All Hallows’ Eve, rồi sau đó là Halloween như chúng ta biết ngày nay. (Ảnh: The Irish Jewelry Company) Lễ hội Halloween chứa đựng nhiều nghi lễ cổ xưa và ít được biết đến. Những nghi lễ này, dù không phổ biến, lại phản ánh sâu sắc văn hóa và tín ngưỡng của người xưa, đem lại một cái nhìn khác về Halloween.(Ảnh: Sky History) Apple Bobbing, hay còn gọi là Dunking for Apples, là trò chơi truyền thống của Halloween . Người chơi cố gắng dùng miệng bẻ lấy quả táo nổi trên mặt nước mà không dùng tay. Trò chơi này bắt nguồn từ lễ hội Samhain, khi táo được coi là biểu tượng của tình yêu và sự phong phú.(Ảnh: IrishMyths) Trước khi bí ngô trở thành biểu tượng của Halloween, người Celtic thường khoét ruột củ cải để làm đèn lồng. Những chiếc đèn này, gọi là Jack-o'-lanterns, được cho là để xua đuổi các linh hồn xấu xa.(Ảnh: The Irish Times) Ở một số vùng của Anh và Scotland, người ta thực hiện nghi lễ đốt hình nộm gọi là Auld Clootie. Hình nộm này tượng trưng cho các linh hồn xấu xa hoặc tội lỗi của con người trong năm qua. Khi hình nộm cháy rụi, nó được coi như một cách để xua đuổi tội lỗi và bắt đầu một năm mới sạch sẽ.(Ảnh: Pikbest) Dự đoán tương lai là một phần quan trọng của Halloween thời xưa. Các nghi lễ bói toán thường được thực hiện bằng cách sử dụng hạt dẻ, lá chè hoặc lòng đỏ trứng. Người ta tin rằng vào đêm Halloween, khả năng giao tiếp với thế giới siêu nhiên tăng lên, giúp dự đoán được vận mệnh.(Ảnh: Giáo dục thời đại) Dumb Supper, hay còn gọi là Bữa Tối Im Lặng, là nghi lễ trong đó gia đình chuẩn bị một bữa tối và ăn trong im lặng để tưởng nhớ và tôn vinh các linh hồn đã khuất. Một số người tin rằng trong đêm Halloween, các linh hồn có thể tham gia cùng họ trong bữa ăn này.(Ảnh: Isis Oasis Sanctuary) Halloween không chỉ là dịp để vui chơi và hóa trang mà còn là dịp để tìm hiểu, tôn vinh các giá trị văn hóa trên thế giới. Những nghi lễ ít được biết đến này, dù không phổ biến, vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì và truyền tải ý nghĩa sâu sắc của Halloween qua các thế hệ. (Ảnh:Britannica) Mời quý độc giả xem thêm video: Vụ án mạng đêm xin kẹo Halloween làm các bậc cha mẹ khiếp sợ-làm thay đổi lịch sử Halloween.