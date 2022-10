8 sự thật ngỡ ngàng về lễ hội Halloween có thể bạn chưa biết

1.Nguồn gốc tên gọi Halloween: có tên gốc là All Hallows'Eve, có nghĩa là đêm trước Ngày lễ các thánh. "Hallow" là một từ tiếng Anh cổ có nghĩa là "thánh". Tên ngày lễ sau đó được cắt thành Hallowe'en và cuối cùng là Halloween như chúng ta biết ngày nay. (Nguồn: Riverside Palace) 2. Nguồn gốc của lễ hội Halloween: bắt nguồn từ dân tộc Celt, là một dân tộc sống cách đây hơn 2,000 năm trên các vùng đất bây giờ là Anh quốc, Ái Nhĩ Lan và miền Bắc nước Pháp. (Nguồn: Toplist.vn) Lễ hội được cử hành vào đêm trước năm mới để vinh danh vị thủ lãnh đã quá cố là Samhain. Dân tộc Celt tin rằng Samhain cho phép những linh hồn người chết được trở về nhà trên trần gian vào đêm hôm đó. (Nguồn: META.vn) 3. Những con dơi trong lễ hội Halloween: hình ảnh những con dơi trong Halloween cũng có nguồn gốc từ lễ hội Samhain. Đây cũng là một loài vật được xem như tay sai của phù thủy. Ngày nay, dơi là một hình ảnh trang trí phổ biến trong lễ hội này. (Nguồn: Zing News) 4. Các hồn ma trong ngày Halloween: người ta cho rằng các hồn ma sẽ cải trang và đi gõ cửa từng nhà để xin đồ ăn và tiền. Nếu như chẳng may bạn từ chối những hồn ma đó, thì bạn sẽ bị ám bởi đã chọc giận các linh hồn. (Nguồn: New World Travel) 5. Hóa trang và đeo mặt nạ: để tránh các linh hồn ma quỷ đi theo chọc phá hù dọa nên con người mới đeo những chiếc mặt nạ nhằm hóa trang để không bị ma quỷ nhận ra và quấy phá. (Nguồn: Alluwant) 6. Màu truyền thống của Halloween: sắc màu cam, đen, trắng cùng những biểu tượng ma quái trong lễ hội Halloween cũng mang những ý nghĩa rùng rợn khó tả. (Nguồn: Toplist.vn) Da cam là màu của bí ngô – thứ quả được thu hoạch vào cuối tháng 10 đúng dịp lễ Halloween. Bởi vậy, nó gợi liên tưởng đến mùa thu, sự sinh sôi và sự sống. Ngược lại, màu đen chính là tang tóc, cái chết và thế giới bên kia. (Nguồn: Báo Lao Động) 7. Nguyên gốc của việc khắc hình lên bí ngô: nguyên gốc ban đầu của những chiếc đèn lồng là khắc trên củ cải, nhưng bởi nạn đói năm 1846 mất mùa khiến người dân Ireland phải di cư sang các miền đất mới tại Bắc Mĩ. Do đó, hình ảnh những chiếc đèn lồng trong ngày lễ Halloween được thay thế bằng những quả bí ngô cho đến tận ngày nay. (Nguồn: Chứng Khoán) 8. Hình ảnh phù thủy trong lễ hội Halloween: ít ai biết rằng hình ảnh phù thủy cưỡi chổi trong lễ hội Halloween thực ra xuất phát từ một tình trạng thực tế ngày xưa, các bà lão mà bị buộc tội là phù thủy thường là những người rất nghèo, họ chỉ đi bộ và chống gậy. (Nguồn: Toplist.vn)

