Lấy chồng có tướng mạo này, vợ cả đời sống trong hạnh phúc

Theo nhân tướng học thì đàn ông có tướng mạo này cực đa tài và chung thủy, cô gái nào may mắn cưới được sẽ được hạnh phúc cả đời.

Khuôn mặt chữ Điền

Theo quan niệm xưa, người đàn ông sở hữu khuôn mặt chữ Điền (mặt vuông vức, đầy đặn) thường được coi là quý tướng. Đàn ông tướng này quyết đoán, tự lập và thường có sự nghiệp lớn.

Không những thế, người có mặt vuông chữ Điền nếu có thêm giọng nói trầm ấm thì là tướng đàn ông đáng tin cậy và ấm áp.

Ảnh minh họa.



Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Một người có tâm trạng ra sao thì sẽ có ánh mắt như thế, vậy nên thông qua đôi mắt, chúng ta có thể thấu hiểu được tâm tư của một người là như thế nào. Tuy nhiên, mắt to hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là đôi mắt đó phải có thần (hồn). Đàn ông mắt có thần về phương diện cuộc sống từ đầu đến cuối đều sẽ mang cho bạn sự nồng nhiệt và hăng hái. Còn sống cùng với người đàn ông có đôi mắt vô thần, cuộc sống thường lờ mờ, nhạt nhẽo vô vị giống như ánh mắt của anh ta.

Cằm đầy đặn

Cằm đại diện cho tài lộc. Đàn ông có cằm đầy đặn nghĩa là điều kiện kinh tế rất tốt, không giàu có thì cũng là người nắm quyền lực trong tay. Những người này cũng rất may mắn, giàu tình cảm.

Sơn căn cao và sáng

Sơn căn là vị trí cao nhất của mũi, nằm giữa 2 mắt. Sơn căn cao, màu sắc sáng sủa cùng với sống mũi cao, chóp mũi tròn đầy, 2 cánh mũi dầy dặn là người đàn ông có tướng tốt, tài vận rất lớn.

Ngược lại, đàn ông có đầu mũi nhọn, xương xẩu là người rất khắt khe chi tiêu. Nếu xương sống mũi lộ ra thì càng khắc vợ.

Đàn ông mũi dày

Đàn ông có mũi cao thẳng và đầy đặn thông thường sự nghiệp tương đối phát đạt, tài vận rất tốt, duyên phận với người khác giới của kiểu đàn ông này cũng rất hưng thịnh, về phương diện hôn nhân và tình cảm, cũng rất có trách nhiệm.

Nhân trung sâu dài, môi đầy, hàm răng đều

Không chỉ có số giàu sang, những người đàn ông có nhân trung dài, sâu sẽ sống rất tình cảm, là người có đạo đức và chín chắn. Đặc biệt mẫu đàn ông có môi đầy đặn, hàm răng đều được coi là có tướng "vượng thê", hỗ trợ vợ rất tốt, biết nhường nhịn giúp vợ theo đuổi sự nghiệp và góp phần làm gia đình thêm hạnh phúc.

Đàn ông tai to và dày

Người mà có dái tai to chắc chắn là mẫu người “tốt số không sợ vận xấu hành hạ”. Người có dái tai to dày, vận số tiền bạc, vận số đào hoa đều rất tốt. Đàn ông có dái tai to vô cùng hào phóng, đặc biệt là đối với vợ con của mình, luôn có sự ấm áp, tâm ý thông cảm, có phúc khí, được mọi người yêu mến. Nếu người đàn ông của bạn là người có tướng mạo này, sẽ mang đến phúc khí cho cả gia đình.

Đàn ông có hai gò má đầy đặn

Đây là người đàn ông sống có trách nhiệm. Sau khi kết hôn sẽ vì gia đình mà cố gắng làm mọi việc, là một người đáng để giao phó cuộc đời.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm