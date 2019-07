Lật lại chiến tranh Nga - Nhật chấn động TG hơn 100 năm trước

Tháng 2/1904, Chiến tranh Nga - Nhật nổ ra giữa hai nước nhằm giành quyền kiểm soát Mãn Châu và Triều Tiên. Khi ấy, các tàu chiến của hải quân Nhật Bản bí mật tiếp cận cảng Lữ Thuận (trên bán đảo Liêu Đông, phía nam Mãn Châu). Địa điểm mà Nhật Bản lựa chọn tấn công là nơi hải quân Nga xây dựng căn cứ hải quân lớn với hệ thống phòng thủ kiên cố. Mặc dù Nhật Bản bất ngờ tấn công tại cảng Lữ Thuận nhưng nhanh chóng bị lực lượng hải quân Nga đánh chặn nên không đạt được kết quả như dự tính. Nguyên do là vì đế quốc Nga khi ấy là nước có lực lượng hải quân mạnh thứ hai thế giới. Do vậy, việc đánh bại hải quân Nga đối với phía Nhật Bản là điều không hề dễ dàng. Theo đó, các tàu chiến của hải quân Nga và Nhật Bản đã có nhiều cuộc giao tranh ác liệt như việc người Nhật bao vây cảng Arthur do người Nga quản lý. Đặc biệt, trận chiến Tsushima diễn ra năm 1905 đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật. Tsushima là hòn đảo ở giữa Nhật Bản và Triều Tiên. Vào ngày 27/5/1905, hải quân Nhật Bản đánh bại lực lượng Nga trong trận chiến Tsushima. Với chiến thắng quan trọng này, chính quyền của Sa hoàng Nga buộc phải đồng ý đàm phán hòa bình. Kết quả là ngày 23/8/1905, Hiệp ước Portsmouth được Nga và Nhật Bản ký kết tại New Hampshire. Theo nội dung hiệp ước, Nga phải trao một số quyền đáng kể ở Triều Tiên và Trung Quốc cho Nhật Bản. Trong số này có việc chính quyền Tokyo được Nga trao bán đảo Kwantung cùng với cảng Arthur và phía nam đảo Sakhalin cho tới vĩ tuyến 50. Vì vậy, trận chiến với đế quốc Nga là một thắng lợi lớn đối với Nhật Bản. Video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới 2 (nguồn: VTC14)

Tháng 2/1904, Chiến tranh Nga - Nhật nổ ra giữa hai nước nhằm giành quyền kiểm soát Mãn Châu và Triều Tiên. Khi ấy, các tàu chiến của hải quân Nhật Bản bí mật tiếp cận cảng Lữ Thuận (trên bán đảo Liêu Đông, phía nam Mãn Châu). Địa điểm mà Nhật Bản lựa chọn tấn công là nơi hải quân Nga xây dựng căn cứ hải quân lớn với hệ thống phòng thủ kiên cố. Mặc dù Nhật Bản bất ngờ tấn công tại cảng Lữ Thuận nhưng nhanh chóng bị lực lượng hải quân Nga đánh chặn nên không đạt được kết quả như dự tính. Nguyên do là vì đế quốc Nga khi ấy là nước có lực lượng hải quân mạnh thứ hai thế giới. Do vậy, việc đánh bại hải quân Nga đối với phía Nhật Bản là điều không hề dễ dàng. Theo đó, các tàu chiến của hải quân Nga và Nhật Bản đã có nhiều cuộc giao tranh ác liệt như việc người Nhật bao vây cảng Arthur do người Nga quản lý. Đặc biệt, trận chiến Tsushima diễn ra năm 1905 đóng vai trò quyết định trong cuộc chiến tranh Nga - Nhật. Tsushima là hòn đảo ở giữa Nhật Bản và Triều Tiên. Vào ngày 27/5/1905, hải quân Nhật Bản đánh bại lực lượng Nga trong trận chiến Tsushima. Với chiến thắng quan trọng này, chính quyền của Sa hoàng Nga buộc phải đồng ý đàm phán hòa bình. Kết quả là ngày 23/8/1905, Hiệp ước Portsmouth được Nga và Nhật Bản ký kết tại New Hampshire. Theo nội dung hiệp ước, Nga phải trao một số quyền đáng kể ở Triều Tiên và Trung Quốc cho Nhật Bản. Trong số này có việc chính quyền Tokyo được Nga trao bán đảo Kwantung cùng với cảng Arthur và phía nam đảo Sakhalin cho tới vĩ tuyến 50. Vì vậy, trận chiến với đế quốc Nga là một thắng lợi lớn đối với Nhật Bản. Video: Châu Á kỷ niệm ngày kết thúc Chiến tranh thế giới 2 (nguồn: VTC14)