Lạc lối trong khu vườn cổ xưa nổi tiếng nhất Australia

Nằm ở rìa phía Đông Bắc của khu trung tâm thương mại ngoại ô Carlton, thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia, vườn Carlton là một trong những khu vườn cổ xưa nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: The Real Estate Conversation.Hình thành vào giữa thế kỷ 19, khu vườn nằm trong một khu vực di sản có diện tích 26 ha bao gồm Cung triển lãm Hoàng gia, bảo tàng Melbourne, rạp chiếu phim Imax, sân tennis và một sân chơi dành cho trẻ em. Ảnh: Victoria.Vẻ đẹp của khu vườn được tạo nên bằng những bãi cỏ rộng, hồ nước nhỏ và các loại cây đa dạng từ châu Âu và Australia. Ảnh: Engage Victoria.Đó là các loài cây sồi Anh, dương trắng, chò, du, cây lá kim, tuyết tùng, sồi Thổ Nhĩ Kỳ, tùng bách tán, đa Moreton... cùng những luống hoa, cây hàng năm và cây bụi. Ảnh: Expedia.Công trình đáng chú ý nhất trong vườn Carlton là Cung triển lãm Hoàng gia. Đây là một tòa nhà bề thế mang phong cách kiến trúc Victoria. Ảnh: Expedia.Được xây dựng cùng thời với khu vườn, Cung triển lãm Hoàng gia là một trong số ít các tòa nhà triển lãm cổ xưa có quy mô lớn còn tồn tại trên thế giới. Ảnh: Melbourne International Flower & Garden Show.Điểm nhấn khác của khu vườn cổ Carlton là ba đài phun nước, gồm đài phun nước Triển lãm... Ảnh: Xiquinho Silva. Đài phun nước Pháp. Ảnh: Biffa's Blog. Và đài phun nước Westgarth Drinking. Ảnh: City Collection - City of Melbourne. Thảm cây xanh được bài trí hài hòa làm nổi bật các con đường chính và công trình kiến trúc trong khu vườn. Ảnh: City of Melbourne. Giới nghiên cứu kiến trúc cảnh quan đánh giá, vườn Carlton là một ví dụ nổi bật của thiết kế cảnh quan ở Victoria nói riêng và Australia nói chung. Ảnh: Reddit. Khu vườn này là một điểm hò hẹn, chụp ảnh cưới lý tưởng của người dân khu vực. Ảnh: Tree Studio. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã như thú có túi, vịt, cú muỗi mỏ quặp cùng nhiều loài chim quý hiếm. Ảnh: Hampusklarin / Flickr. Năm 2004, khu vườn Carlton và Cung triển lãm Hoàng gia đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Ảnh: Melbourne, Australia. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.

Nằm ở rìa phía Đông Bắc của khu trung tâm thương mại ngoại ô Carlton, thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia, vườn Carlton là một trong những khu vườn cổ xưa nổi tiếng nhất thế giới. Ảnh: The Real Estate Conversation. Hình thành vào giữa thế kỷ 19, khu vườn nằm trong một khu vực di sản có diện tích 26 ha bao gồm Cung triển lãm Hoàng gia, bảo tàng Melbourne, rạp chiếu phim Imax, sân tennis và một sân chơi dành cho trẻ em. Ảnh: Victoria. Vẻ đẹp của khu vườn được tạo nên bằng những bãi cỏ rộng, hồ nước nhỏ và các loại cây đa dạng từ châu Âu và Australia. Ảnh: Engage Victoria. Đó là các loài cây sồi Anh, dương trắng, chò, du, cây lá kim, tuyết tùng, sồi Thổ Nhĩ Kỳ, tùng bách tán, đa Moreton... cùng những luống hoa, cây hàng năm và cây bụi. Ảnh: Expedia. Công trình đáng chú ý nhất trong vườn Carlton là Cung triển lãm Hoàng gia . Đây là một tòa nhà bề thế mang phong cách kiến trúc Victoria. Ảnh: Expedia. Được xây dựng cùng thời với khu vườn, Cung triển lãm Hoàng gia là một trong số ít các tòa nhà triển lãm cổ xưa có quy mô lớn còn tồn tại trên thế giới. Ảnh: Melbourne International Flower & Garden Show. Điểm nhấn khác của khu vườn cổ Carlton là ba đài phun nước, gồm đài phun nước Triển lãm... Ảnh: Xiquinho Silva. Đài phun nước Pháp. Ảnh: Biffa's Blog. Và đài phun nước Westgarth Drinking. Ảnh: City Collection - City of Melbourne. Thảm cây xanh được bài trí hài hòa làm nổi bật các con đường chính và công trình kiến trúc trong khu vườn. Ảnh: City of Melbourne. Giới nghiên cứu kiến trúc cảnh quan đánh giá, vườn Carlton là một ví dụ nổi bật của thiết kế cảnh quan ở Victoria nói riêng và Australia nói chung. Ảnh: Reddit. Khu vườn này là một điểm hò hẹn, chụp ảnh cưới lý tưởng của người dân khu vực. Ảnh: Tree Studio. Đây cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã như thú có túi, vịt, cú muỗi mỏ quặp cùng nhiều loài chim quý hiếm. Ảnh: Hampusklarin / Flickr. Năm 2004, khu vườn Carlton và Cung triển lãm Hoàng gia đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới. Ảnh: Melbourne, Australia. Mời quý độc giả xem video: Nhà thờ Đức Bà Paris | VTV.