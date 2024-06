Kỳ lạ cung điện hoàng gia duy nhất châu Âu xây kiểu Trung Hoa

Trung Hoa Các (tiếng Thụy Điển: Kina slott) là một công trình kiến trúc cổ độc đáo nằm trong công viên của cung điện Drottningholm ở hạt Stockholm của Thụy Điển. Ảnh: World Heritage Journeys.Được xây dựng trong khoảng năm 1753-1769, đây là một trong những cung điện chính thức của hoàng gia Thụy Điển. Ảnh: Tripendy.Theo đồ án thiết kế, công trình gồm 3 khu nhà, với khu nhà chính nằm ở giữa và hai khu nhà phụ nằm hai bên, nối với nhà chính bằng hai hành lang hình cánh cung. Ảnh: The World of Chinese.Quanh Trung Hoa Các còn có nhiều công trình khác như chùa, nhà hàng, nhà giải trí... Ảnh: Jakub Hałun.Các công trình này đều lấy cảm hứng từ văn hóa Trung Hoa, với màu sắc chủ đạo là đỏ - vàng cùng họa tiết rồng, hoa lá kiểu phương Đông. Ảnh: Wikipedia.Mỗi phòng bên trong Trung Hoa Các được sơn một màu khác nhau. Trên tường có những bức tranh mô tả mối quan hệ giữa châu Á và châu Âu những năm 1700. Ảnh: Pelago.Trung Hoa Các trưng bày đầy đủ các mặt hàng xa xỉ phẩm do Công ty Đông Ấn của Thụy Điển nhập khẩu từ Trung Hoa như sứ, lụa, sơn mài... Ảnh: Kath Qvist.Vào thế kỷ 17-18, Trung Hoa được coi là một vùng đất đầy huyền thoại, là niềm đam mê của giới thượng lưu Thụy Điển. Ảnh: Charlessaumarezsmith.com.Trung Hoa Các đã được xây dựng để đưa một phần của Trung Hoa tới đất nước Thụy Điển, vì vào thời đó không phải ai cũng có cơ hội đặt chân đến xứ sở phương Đông bí ẩn. Ảnh: Fotosidan.Vào năm 1991, Trung Hoa Các cùng các công trình khác trong quần thể Cung điện Drottningholm đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: Visit Stockholm. Mời quý độc giả xem video: Cách làm du lịch phố cổ tại Trung Quốc. Nguồn: VTV24.

