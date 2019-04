Kỳ bí mộ phần của 4 tác giả “Tứ đại danh tác” TQ

" Tứ đại danh tác" của văn học Trung Quốc là 4 tác phẩm nổi tiếng nhất bao gồm: "Tam quốc diễn nghĩa" của La Quán Trung, "Thủy hử" của Thi Nại Am, "Tây du ký" của Ngô Thừa Ân, "Hồng lâu mộng" của Tào Tuyết Cần. Nơi yên nghỉ của 4 tác giả này là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Đầu tiên là La Quán Trung - tác giả của "Tam quốc diễn nghĩa". Sinh thời, La Quán Trung sống trong căn nhà tại số 24, đường Nam Cốc Liên, thôn Hà Loan, huyện Kỳ, thị trấn Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây. Bên trong căn nhà này có phòng thờ dòng họ La với hàng chục bài vị được đặt ở vị trí trang trọng. Nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã đến căn nhà này để tìm hiểu nơi La Quán Trung được mai táng sau khi qua đời nhưng chưa có kết quả. Vì vậy, cho đến nay, ngôi mộ của La Quán Trung nằm ở đâu vẫn là bí ẩn lớn. Thi Nại Am được người đời nhớ đến nhiều với tác phẩm "Thủy hử" - một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc. Theo các chuyên gia, Thi Nại Am từng sinh sống ở thị trấn Tân Đóa, tỉnh Giang Tô. Sau khi qua đời, tác giả của "Thủy hử" được chôn cất trong ngôi mộ tại nghĩa trang địa phương. Trên bia đá trước ngôi mộ của Thi Nại Am có khắc dòng chữ: "Mộ phần của nhà văn vĩ đại Thi Nại Am". Ngô Thừa Ân là tác giả của "Tây Du Ký" nổi tiếng ở Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế giới. Sinh thời, Ngô Thừa Ân sống trong căn nhà ở thị trấn Hòa Hạ, huyện Hoài An, tỉnh Giang Tô. Sau khi qua đời, Ngô Thừa Ân được chôn cất tại thôn Nhị Bảo, thị trấn Mã Điện, huyện Hoài An. Ngôi mộ của Ngô Thừa Ân nằm trên khu đất rộng với những cây bách ở hai bên mộ. "Hồng lâu mộng" là tác phẩm đề đời của Tào Tuyết Cần. Tác phẩm này được nhiều lần chuyển thể thành phim và đạt được tiếng vang lớn. Tào Tuyết Cần có một thời gian dài sinh sống ở Bắc Kinh. Thôn Hoàng Diệp ở ngoại ô Bắc Kinh được cho là nơi tác giả nổi tiếng Trung Quốc này sống vào những năm cuối đời. Đây cũng là nơi Tào Tuyết Cần viết tác phẩm "Hồng lâu mộng". Ngày nay, khu vực này trở thành một vườn bách thảo phục vụ hoạt động du lịch. Khi đến đầu thôn, mọi người sẽ nhìn thấy phiến đá với dòng chữ có nội dung: "Khu tưởng niệm Tào Tuyết Cần" và một bức tượng tạc nhà văn này. Không ai biết chính xác thi hài Tào Tuyết Cần được mai táng ở đâu. Video: Trailer Tây du ký mối tình ngoại truyện (nguồn: BHDStar)

