Kinh ngạc vật liệu giúp lăng mộ Võ Tắc Thiên bất khả xâm phạm

Võ Tắc Thiên (624 - 705) là nữ hoàng đế đầu tiên và duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Bà trị vì đất nước trên cương vị hoàng đế từ năm 690 - 705. Trái với các hoàng đế, Võ Tắc Thiên không xây lăng mộ riêng cho bản thân làm nơi yên nghỉ ngàn thu sau khi băng hà. Thay vào đó, sau khi băng hà, bà được hợp táng cùng chồng - Đường Cao Tông Lý Trị tại Càn Lăng. Vợ chồng Võ Tắc Thiên được tùy táng cùng với vô số vàng bạc, châu báu, kỳ trân dị bảo. Càn Lăng nằm tại huyện Càn ở tỉnh Thiểm Tây, nằm gần thành phố Tây An, tức kinh đô Trường An xưa. Trong khi nhiều lăng mộ của các hoàng đế bị những kẻ trộm mộ đánh cắp của cải, châu báu, phá hoại di hài thì Càn Lăng còn nguyên vẹn một cách khó tin. Càn Lăng cũng nhiều lần bị trộm mộ "ghé thăm" nhưng không kẻ nào vào được bên trong để trộm báu vật. Nổi tiếng nhất là vụ trộm mộ do Hoàng Sào, thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa năm 874 - 884 cuối thời Đường, cầm đầu. Hoàng Sào đã chỉ huy hàng trăm nghìn binh sĩ tới Càn Lăng đào bới suốt 3 tháng, gần như san phẳng quả núi nhưng vẫn không tìm thấy lối vào lăng mộ chôn cất Võ Tắc Thiên. Trong suốt hơn 1.000 năm, vô số kẻ trộm mộ đã tới Càn Lăng nhưng đều tay trắng trở về. Theo đó, bí mật giúp lăng mộ của Võ Tắc Thiên bất khả xâm phạm khiến nhiều người tò mò. Để giải mã bí ẩn, nhiều chuyên gia, nhà khoa học đã thực hiện các nghiên cứu, khảo sát và phân tích. Nhờ đó, họ đã tìm ra lời giải cho việc lăng mộ của Võ Tắc Thiên nguyên vẹn theo thời gian. Theo các chuyên gia, người xưa đã xây dựng các bức tường ở Càn Lăng bằng loại vật liệu vô cùng kiên cố. Đó là dùng gạch đá rắn chắc để xây dựng cộng thêm việc lấp kín những khe hở giữa những viên gạch đá bằng thiếc. Nhờ cách xây dựng độc đáo này, các bức tường ở Càn Lăng vô cùng rắn chắc, khó có thể bị công phá. Thêm nữa, lăng mộ của Võ Tắc Thiên còn nằm ở giữa sườn núi khiến ngọn núi giống như "áo giáp" giúp bảo vệ lăng mộ. Vì vậy, đến nay, giới chuyên gia Trung Quốc vẫn chưa tìm được lối vào nên cuộc khai quật Càn Lăng chưa thể thực hiện. Điều này khiến nơi an nghỉ của Võ Tắc Thiên trở thành một trong những lăng mộ bí ẩn của lịch sử Trung Quốc.

