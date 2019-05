Kinh ngạc 5 người nổi tiếng tiên tri chính xác cái chết của mình

1. Một nhà văn đã gắn định mệnh của mình với sao chổi Halley

"Những cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer" là một cuốn tiểu thuyết được nhà văn Mark Twain viết vào năm 1835 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Sau khi cuốn tiểu thuyết làm nên tên tuổi của Twain, dường như ông cảm nhận được bản thân có mối liến kết đặc biệt với sao chổi Halley.

Năm 1909, Twain dự đoán rằng nếu sao chổi Halley đến Trái đất thì cũng là lúc ông sẽ rời khỏi thế giới này cùng với sao chổi. Lúc này ông biết mình đang bị bệnh tim. Và năm sau, ngày 20.4.1910, sao chổi Halley đến gần Trái đất nhất, ngay ngày hôm sau ông qua đời do cơn đau tim tái phát đột ngột.

2. Cầu thủ bóng rổ dự đoán kịch bản tồi tệ nhất

Pete Maravich là một trong 50 cầu thủ hàng đầu trong lịch sử NBA. 4 năm sau khi NBA ra mắt 1974, lúc ở đỉnh cao của sự nghiệp, ông đã nói trong một cuộc phỏng vấn "Tôi không muốn chơi bóng rổ đến 40 tuổi tại NBA và chết do một cơn đau tim đột ngột".

Lúc nói ra những lời này, Pete không có vấn đề gì với sức khỏe, nhưng ông không có ý định tiếp tục chơi bóng rổ trong một thời gian dài nữa. Ông tiếp tục chơi trong NBA trong 6 năm và nghỉ hưu sau chấn thương. 8 năm sau, vào ngày 5.1.1988, trong khi đang chơi trong một trận bóng rổ tư nhân, ông lên cơn đau tim đột ngột và không thể cứu chữa. Lúc đó người nổi tiếng này tròn 40 tuổi.

3. Biên tập viên nhìn thấy trước thảm kịch tàu Titanic

William Thomas Sted là một biên tập viên báo chí ở Anh, ông đã xuất bản một số cuốn tiểu thuyết bên cạnh công việc chính của mình. Trong số các tác phẩm, có một cảnh mô tả lại một chiếc tàu từ Anh đến New York bị tai nạn va vào tảng băng trôi. Khoảng 20 năm sau đó, vào năm 1912, dư luận chấn động khi chuyến tàu Titanic từ Anh đến New York va chạm với tảng băng trôi, thuyền cứu hộ không đủ và 1.500 hành khách phải hi sinh. Trong số những hành khách tử nạn có cả ông Sted.

4. Nhà toán học tính trước được tuổi thọ

Nhà toán học người Pháp Abraham de Moivre đã tìm thấy mối quan hệ đặc biệt giữa "toán học" và "cái chết của con người". Ông tin rằng tuổi thọ có thể được tính toán bằng những công thức đặc biệt. Khi ông 87 tuổi, ông nhận thấy thời gian ngủ của mình tăng thêm 15 phút mỗi đêm.

Theo tính toán của ông, ngày định mệnh đó sẽ là 27.11.1754. Và chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó. Ngay sau khi biết ngày mình sẽ chết, ông không có ý định thay đổi thời gian ngủ của mình và để mọi thứ xảy ra tự nhiên. Kết quả là ông chết đúng vào ngày 27.11.1754.

5. Nhà soạn nhạc với nỗi ám ảnh với con số "13"

Arnold Schoenberg là nhà soạn nhạc và là nhạc trưởng người Áo nổi tiếng. Ông sinh ngày 13.9 và luôn nghĩ rằng mình sớm muộn gì cũng sẽ chết vào ngày này. Ông sợ hãi đến mức thay đổi tất cả mọi thứ miễn là tránh được con số 13. Nỗi sợ hãi của ông cuối cùng đã đến thật sự, đó vào ngày sinh nhật tuổi 76 của mình, một người thân nhắc nhở ông rằng 7+6 = 13. Quả thật, điều lo lắng của ông đã không sai, khi vào đúng thứ 6 ngày 13, khi ông nằm ngủ trong phòng thì vợ ông bước vào, lúc đó ông chỉ thở ra vài tiếng và ngay sau đó qua đời.

* Tiêu đề bài viết do Kiến Thức đặt lại