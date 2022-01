Kinh hoàng vụ phát xít Đức thảm sát người Do Thái ở Liên Xô

Ngày 22/6/1941, khi phát xít Đức xâm lược Liên Xô trên quy mô lớn, cơ ác mộng tồi tệ nhất của người Do Thái ở đất nước này cũng bắt đầu. Quân Đức đã tàn sát người Do Thái ở bất cứ vùng đất nào chúng chiếm được. Và vụ thảm sát Babi Yar là tội ác man rợ nhất. Theo đó, lực lượng của Hitler đã chiếm Kiev vào ngày 19/9/1941, và các toán lính thuộc Lực lượng Đặc nhiệm SS đã chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh của trùm phát xít: Tiêu diệt tất cả những người Do Thái tại Ukraine. Bắt đầu từ ngày 29/9, 34.000 người Do Thái đã bị ép di chuyển thành từng nhóm nhỏ đến khe núi Babi Yar, nằm về phía Bắc của thành phố. Họ được lệnh phải cởi bỏ quần áo, và sau đó bị bắn chết bằng súng máy. Vụ thảm sát kết thúc vào ngày 30/09. những người chết và bị thương đều bị lấp bởi đất đá. Trong số những nạn nhân của vụ thảm sát, có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em. Quân đội phát xít đã không dành ngoại lệ cho bất cứ đối tượng nào. Trong giai đoạn 1941 – 1943, hàng ngàn người Do Thái, các quan chức Xô Viết và các tù binh Nga đã bị hành quyết ở khe núi Babi Yar theo cách tương tự. Khi rút quân khỏi Liên Xô, Đức Quốc xã đã cố gắng che giấu bằng chứng các cuộc tàn sát bằng cách khai quật các thi thể và đốt chúng trong những hố lớn. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều nhân chứng và các bằng chứng khác chứng thực cho những hành động tàn ác của quân đội Hitler ở Babi Yar. Theo thống kê, trong toàn cuộc chiến, đã có hơn 600.000 người Do Thái bị phát xít Đức giết hại ở Ukraine. Mời quý độc giả xem video: Vụ nổ tàu ngầm Kursk - Tai nạn thảm khốc nhất của Hải quân Nga.

