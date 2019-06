Kinh hoàng lời nguyền “mắt quỷ” ám ảnh nhất mọi thời đại

Lời nguyền "mắt quỷ" là một quan niệm có từ thời xa xưa. Người ta cho rằng, "mắt quỷ" là đôi mắt gây nên những đại họa cho con người hay các sinh vật sống khác. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Alan Dundes nổi tiếng với những ghi chép về "mắt quỷ" trong tác phẩm "The Evil Eye: A Casebook". Theo Alan Dundes, lời nguyền "mắt quỷ" xuất phát từ sự ganh ghét và đố kỵ với một người hay sự vật nào đó. Trong số này, những người có nhan sắc xinh đẹp, gặp nhiều vận may, thành công trong công việc... thường trở thành nạn nhân của lời nguyền "mắt quỷ". Lời nguyền "mắt quỷ" được che giấu dưới dạng lời khen tặng một cách ngẫu nhiên, khiến nạn nhân lơ là mất cảnh giác rồi được ếm lên người họ lời nguyền khi ánh mắt hai bên chạm nhau. Người nào vướng vào lời nguyền "mắt quỷ" sẽ có các triệu chứng như mất cảm giác thèm ăn, ngáp nhiều, nấc, nôn mửa và sốt. Không chỉ đau ốm, bệnh tật, một số trường hợp bị ếm lời nguyền "mắt quỷ" nghiêm trọng còn có thể mất mạng. Người ta còn tin rằng, nạn nhân của lời nguyền "mắt quỷ" không chỉ có con người mà còn bao gồm vạn vật trong đời sống. Theo quan điểm này, "mắt quỷ" có thể gây hại cho động vật, cây cối, xe cộ... Nếu như bò vướng lời nguyền "mắt quỷ" thì sẽ bị mất sữa. Trong trường hợp cây cối bị "mắt quỷ" ám thì sẽ chết khô héo. Các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy bị "mắt quỷ" ám sẽ hỏng hóc và không thể sử dụng được. Trước những quan niệm rùng rợn về lời nguyền "mắt quỷ", người xưa đã có những cách phòng ngừa tác hại do "mắt quỷ" gây ra. Trong số này có việc người dân ở Puerto Rico thường đeo bùa may mắn gọi là azabache. Một số người tin rằng, đeo bùa hộ mệnh màu xanh và biểu tượng con mắt sẽ giúp họ tránh trở thành nạn nhân của lời nguyền "mắt quỷ". Bên cạnh bùa chú, người ta còn sử dụng thần chú, tỏi hay nhờ đến pháp sư, phù thủy... để hóa giải lời nguyền "mắt quỷ". Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng lời nguyền "mắt quỷ" không có thật. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của con người mà ra. Theo quan điểm này, mỗi khi gặp chuyện xui xẻo, bất hạnh, một số người có thói quen đổ lỗi cho thế lực siêu nhiên ví dụ như lời nguyền. Mời độc giả xem video: Trailer Lời nguyền huyết ngải (nguồn: CGV Cinemas Vietnam/Youtube).

Lời nguyền "mắt quỷ" là một quan niệm có từ thời xa xưa. Người ta cho rằng, "mắt quỷ" là đôi mắt gây nên những đại họa cho con người hay các sinh vật sống khác. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Alan Dundes nổi tiếng với những ghi chép về "mắt quỷ" trong tác phẩm "The Evil Eye: A Casebook". Theo Alan Dundes, lời nguyền "mắt quỷ" xuất phát từ sự ganh ghét và đố kỵ với một người hay sự vật nào đó. Trong số này, những người có nhan sắc xinh đẹp, gặp nhiều vận may, thành công trong công việc... thường trở thành nạn nhân của lời nguyền "mắt quỷ". Lời nguyền "mắt quỷ" được che giấu dưới dạng lời khen tặng một cách ngẫu nhiên, khiến nạn nhân lơ là mất cảnh giác rồi được ếm lên người họ lời nguyền khi ánh mắt hai bên chạm nhau. Người nào vướng vào lời nguyền "mắt quỷ" sẽ có các triệu chứng như mất cảm giác thèm ăn, ngáp nhiều, nấc, nôn mửa và sốt. Không chỉ đau ốm, bệnh tật, một số trường hợp bị ếm lời nguyền "mắt quỷ" nghiêm trọng còn có thể mất mạng. Người ta còn tin rằng, nạn nhân của lời nguyền "mắt quỷ" không chỉ có con người mà còn bao gồm vạn vật trong đời sống. Theo quan điểm này, "mắt quỷ" có thể gây hại cho động vật, cây cối, xe cộ... Nếu như bò vướng lời nguyền "mắt quỷ" thì sẽ bị mất sữa. Trong trường hợp cây cối bị "mắt quỷ" ám thì sẽ chết khô héo. Các phương tiện giao thông như ô tô, xe máy bị "mắt quỷ" ám sẽ hỏng hóc và không thể sử dụng được. Trước những quan niệm rùng rợn về lời nguyền "mắt quỷ", người xưa đã có những cách phòng ngừa tác hại do "mắt quỷ" gây ra. Trong số này có việc người dân ở Puerto Rico thường đeo bùa may mắn gọi là azabache. Một số người tin rằng, đeo bùa hộ mệnh màu xanh và biểu tượng con mắt sẽ giúp họ tránh trở thành nạn nhân của lời nguyền "mắt quỷ". Bên cạnh bùa chú, người ta còn sử dụng thần chú, tỏi hay nhờ đến pháp sư, phù thủy... để hóa giải lời nguyền "mắt quỷ". Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng lời nguyền "mắt quỷ" không có thật. Tất cả chỉ là sự tưởng tượng của con người mà ra. Theo quan điểm này, mỗi khi gặp chuyện xui xẻo, bất hạnh, một số người có thói quen đổ lỗi cho thế lực siêu nhiên ví dụ như lời nguyền. Mời độc giả xem video: Trailer Lời nguyền huyết ngải (nguồn: CGV Cinemas Vietnam/Youtube).