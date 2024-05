Kinh hãi sự tàn độc của những bà hoàng ác nhất lịch sử

Lã Hậu hay còn gọi Lã Trĩ là một trong những hoàng hậu độc ác nhất lịch sử Trung Quốc thời phong kiến. Bà hoàng này là vợ cả của Hán Cao Tổ Lưu Bang. Là người thông minh, giỏi giang, Lã Hậu đã đồng cam cộng khổ cùng với chồng, giúp Lưu Bang gây dựng cơ nghiệp, lập nên nhà Hán. Do vậy, sau khi đăng cơ lên ngôi hoàng đế, Lưu Bang đã sắc phong cho Lã Trĩ làm hoàng hậu. Hai người có với nhau 2 người con (một trai và một gái). Con trai Lưu Doanh của Lã Hậu được phong làm thái tử. Là bậc đế vương, hoàng đế Lưu Bang có vô số giai nhân tuyệt sắc trong hậu cung. Trong số những phi tần được ông hoàng này sủng hạnh có Thích phu nhân. Với dung mạo xinh đẹp, tính cách hiền hậu, Thích phu nhân được Lưu Bang yêu chiều và sinh được hoàng tử. Trong khi đó, Lã Hậu không còn được Lưu Bang để ý, thậm chí xa lánh vì đã sát hại 2 công thần của nhà Hán là Hàn Tín và Bành Việt. Bị thất sủng, Lã Hậu đem lòng oán hận Thích phu nhân nhưng không thể làm gì do tình địch được Lưu Ban che chở. Thế nhưng, sau khi Lưu Bang băng hà, thái tử Lưu Doanh lên ngôi, trở thành vua. Lúc này, Lã Hậu trở thành thái hậu quyền lực, tìm mọi cách tiêu diệt mẹ con Thích phu nhân. Trong đó, Lã Hậu hành hạ tình địch bằng cách ép bà uống thuốc độc dẫn đến bị câm. Bà bị tra tấn chặt tứ chi, đổ lưu huỳnh vào tai… Cuối cùng, Thích phu nhân bị nhốt vào trong chuồng lợn rồi qua đời trong đau đớn vì bị Lã Hậu hành hạ. Ác độc không kém Lã Hậu là Giả Nam Phong. Bà là vợ của thái tử Tư Mã Trung - con trai Tấn Vũ Đế. Do con trai có trí não không bình thường nên Tấn Vũ Đế quyết định hỏi cưới Giả Nam Phong có ngoại hình xấu xí về làm con dâu. Khi trở thành thái tử phi, Giả Nam Phong 12 tuổi. Ngoại hình của Giả Nam Phong khiến nhiều người ám ảnh khi có dáng người thấp lùn, ngũ quan thiếu cân đối, da đen sạm, răng hô hẳn ra ngoài và dáng người thô cứng như đàn ông. Thậm chí, bà có chiếc lưng gù. Bà sinh cho chồng 4 người con gái. Sau khi Tư Mã Trung kế thừa ngai báu, Giả Nam Phong trở thành hoàng hậu. Dù có ngoại hình xấu xí nhưng bà hoàng này hoang dâm vô độ, có nhiều tình nhân trẻ đẹp. Đồng thời, hoàng hậu Giả Nam Phong vô cùng độc ác, ghen tuông khi thấy các phi tần khác mang thai. Giả Nam Phong đã tìm mọi cách hãm hại các phi tần được chồng sủng ái khiến họ sảy thai. Ngay cả các văn võ bá quan, hoàng thân quốc thích cũng bị bà "loại bỏ" nếu chống đối mình. Do chồng là người thiểu năng trí tuệ nên bà hoàng này càng lộng quyền hơn. Võ Tắc Thiên cũng được biết đến là hoàng hậu độc ác. Để lật đổ Vương hoàng hậu, bà hoàng này được cho là đã giết con gái của mình là công chúa An Định rồi đổ tội cho tình địch. Vì tin lời Võ Tắc Thiên nên Đường Cao Tông kết tội Vương hoàng hậu. Sau đó, Võ Tắc Thiên trở thành vương hậu. Không những vậy, Võ Tắc Thiên còn ám hại Tiêu Thục Phi và nhiều phi tần, cung nữ, thái giám biết được bí mật của mình. Để thâu tóm quyền lực và trở thành nữ hoàng đế đầu tiên trong lịch sử, bà hoàng này còn ép thái tử Lý Trung chết, đầu độc Lý Hoằng chết trong chuyến thăm hành cung ở Hà Bắc. Con thứ hai của bà hoàng này là Lý Hiền cũng bị ép tự tử năm 684. Đến năm 690, Võ Tắc Thiên chính thức trở thành hoàng đế sau khi đoạt mạng nhiều người, bao gồm cả con ruột. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Mối tình kỳ lạ của Hoàng đế Trung Quốc với cung nữ hơn 17 tuổi.

