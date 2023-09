Kim tự tháp kỳ dị của tộc người từng xâm lược Ai Cập cổ

Không chỉ có kim tự tháp nổi tiếng của các Faraon Ai Cập, khu vực Bắc Phi còn được biết đến với rất nhiều kim tự tháp độc đáo ở vùng đất phía Nam của vương quốc Ai Cập cổ đại (ngày nay thuộc Sudan), được gọi là kim tự tháp Nubia. Ảnh: Wanderlust Travel Magazine. Các kim tự tháp này được xây dựng bởi dân tộc Nubia - những người cai trị vương quốc Kush hùng mạnh trong quá khứ. Quân đội Kush từng xâm chiếm và thống trị Ai Cập vào thế kỷ 7-8 TCN. Ảnh: Al Jazeera. Choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của kim tự tháp Ai Cập, người Nubia đã học hỏi cách thức xây dựng và tạo ra những kim tự tháp của dân tộc mình. Ảnh: New Scientist. So với kim tự tháp Ai Cập, kim tự tháp Nubia có kích thước nhỏ hơn, được xây với độ dốc lớn hơn. Ảnh: Al Jazeera. Chúng cũng được xây dựng bằng cách đặt các khối đá nằm ngang, xếp chồng lên nhau, có chiều cao dao động từ 6-30 mét. Ảnh: Daily Sabah. Khác với kim tự tháp của faraon, kim tự tháp Nubia không phải lăng mộ mà là đền tưởng niệm những vị vua và thành viên hoàng tộc trong vương triều Kush. Ảnh: Daily Sabah. Bên cạnh các cấu trúc hình tháp, kim tự tháp Nubia còn có các nhà nguyện, được trang trí bằng nhiều tác phẩm điêu khắc mang các chủ đề khác nhau. Ảnh: Wikipedia. Theo các nghiên cứu, kim từ tháp Nubia đã được xây dựng từ những năm 100 Trước Công nguyên cho tới năm 300 Sau Công nguyên, muộn hơn các kim tự tháp Giza hàng nghìn năm. Ảnh: Scribd. Đã có trên 250 kim tự tháp được người Nubia xây dựng, tập trung chủ yếu ở Meroë, thành phố cổ nằm bên bờ đông sông Nile, từng là thủ đô của vương quốc Kush trong nhiều thế kỷ. Ảnh: So Much More to See. Những kim tự tháp độc đáo này là minh chứng cho ảnh hưởng to lớn của người Ai Cập cổ đại đến văn hóa của các dân tộc lân bang. Ảnh: Reddit. Vào năm 2011, khu vực khảo cổ có các kim tự tháp của người Nubia ở Meroë đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: World Pilgrimage Guide. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

Không chỉ có kim tự tháp nổi tiếng của các Faraon Ai Cập, khu vực Bắc Phi còn được biết đến với rất nhiều kim tự tháp độc đáo ở vùng đất phía Nam của vương quốc Ai Cập cổ đại (ngày nay thuộc Sudan), được gọi là kim tự tháp Nubia. Ảnh: Wanderlust Travel Magazine. Các kim tự tháp này được xây dựng bởi dân tộc Nubia - những người cai trị vương quốc Kush hùng mạnh trong quá khứ. Quân đội Kush từng xâm chiếm và thống trị Ai Cập vào thế kỷ 7-8 TCN. Ảnh: Al Jazeera. Choáng ngợp trước sự kỳ vĩ của kim tự tháp Ai Cập, người Nubia đã học hỏi cách thức xây dựng và tạo ra những kim tự tháp của dân tộc mình. Ảnh: New Scientist. So với kim tự tháp Ai Cập, kim tự tháp Nubia có kích thước nhỏ hơn, được xây với độ dốc lớn hơn. Ảnh: Al Jazeera. Chúng cũng được xây dựng bằng cách đặt các khối đá nằm ngang, xếp chồng lên nhau, có chiều cao dao động từ 6-30 mét. Ảnh: Daily Sabah. Khác với kim tự tháp của faraon, kim tự tháp Nubia không phải lăng mộ mà là đền tưởng niệm những vị vua và thành viên hoàng tộc trong vương triều Kush. Ảnh: Daily Sabah. Bên cạnh các cấu trúc hình tháp, kim tự tháp Nubia còn có các nhà nguyện, được trang trí bằng nhiều tác phẩm điêu khắc mang các chủ đề khác nhau. Ảnh: Wikipedia. Theo các nghiên cứu, kim từ tháp Nubia đã được xây dựng từ những năm 100 Trước Công nguyên cho tới năm 300 Sau Công nguyên, muộn hơn các kim tự tháp Giza hàng nghìn năm. Ảnh: Scribd. Đã có trên 250 kim tự tháp được người Nubia xây dựng, tập trung chủ yếu ở Meroë, thành phố cổ nằm bên bờ đông sông Nile, từng là thủ đô của vương quốc Kush trong nhiều thế kỷ. Ảnh: So Much More to See. Những kim tự tháp độc đáo này là minh chứng cho ảnh hưởng to lớn của người Ai Cập cổ đại đến văn hóa của các dân tộc lân bang. Ảnh: Reddit. Vào năm 2011, khu vực khảo cổ có các kim tự tháp của người Nubia ở Meroë đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Ảnh: World Pilgrimage Guide. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.