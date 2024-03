Khu lăng mộ kỳ lạ của đế chế Songhai lừng lẫy châu Phi một thời

Nằm ở thành phố Gao của đất nước Mali, lăng mộ hoàng gia Askia là khu di tích quan trọng nhất và được bảo tồn tốt nhất của đế chế Songhai ở Tây Phi xưa. Ảnh: Petit Fute.Khu lăng mộ này là một quần thể kiến trúc có quy mô khá lớn, được xây dựng vào năm 1495 tại vùng Gao dưới thời hoàng đế Askia Mohammad I của Songhai. Ảnh: Sites of Conscience. Quần thể di tích bao gồm ngôi mộ hình kim tự tháp, hai nhà thờ và một khu nghĩa trang Hồi giáo được xây dựng khi Gao trở thành thủ đô của Songhai. Khi đó, Askia Mohammad I trở về từ thánh địa Mecca đã chọn Hồi giáo là tôn giáo chính thức. Ảnh: ALIPH Foundation.Các công trình được xây dựng bằng bùn thạch cao, nguyên liệu truyền thống được các dân tộc Tây Phi sử dụng trong phong cách kiến trúc Sudano Sahel. Ảnh: Heroes Of Adventure. Ngôi mộ hình kim tự tháp nằm ở trung tâm khu quần thể lăng mộ. Phía Đông có một cầu thang quanh co dẫn đến đỉnh. Bề mặt công trình có các đầu cọc nhô ra từ bộ khung chịu lực. Ảnh: United Nations Peacekeeping. Hai nhà thờ Hồi giáo có kiến trúc mái bằng nằm hai bên của ngôi mộ với một sảnh cầu nguyện lớn dành cho nam giới. Mái nhà và các cột gỗ được trát bùn. Ảnh: African History Extra. Lăng mộ Askia là bằng chứng về sức mạnh và sự giàu có của đế chế Songhai thế kỷ 15, 16. Đế chế này hưng thịnh nhờ hoạt động kiểm soát thương mại vùng sa mạc Sahara, nhất là về muối và vàng. Ảnh: UNESCO World Heritage Centre. Trong suốt thời kỳ Songhai, Gao cùng với Timbuktu (thủ đô Mali ngày nay) trở thành hai trung tâm văn hóa, tôn giáo lớn nhất của khu vực Tây Phi, gắn chặt chẽ với các khu vực lân cận như Bắc Phi, Trung Đông, châu Âu. Ảnh: Holamon.cat. Đến thế kỷ 16, đế chế Songhai bắt đầu suy tàn do xung đột nội bộ và việc con đường thương mại qua sa mạc bị thay thế bằng những tuyến đường biển qua Tây Phi. Ảnh: International Geneva. Vào năm 2004, lăng mộ Askia được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Do các tác động từ diễn biến bất thường của khí hậu trong khu vực, đến năm 2012 công trình này đã được đưa vào danh sách Di sản thế giới bị đe dọa. Ảnh: Bloomberg. Mời quý độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm | VTV24.

