Khổng Minh giúp sức, vì sao Lưu Bị vẫn không thể thống nhất thiên hạ?

Gia Cát Lượng (181 - 234), tự là Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long, là nhà quân sự, nhà chính trị, ngoại giao kiệt xuất thời Tam quốc. Ông là khai quốc công thần và là Thừa tướng của nhà Thục Hán. Khổng Minh được biết đến là người có trí tuệ uyên bác, học rộng hiểu sâu, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý và có tài thần cơ diệu toán cực chuẩn xác. Thế nhưng, dù có thể liệu sự như thần nhưng Gia Cát Lượng vẫn không thể giúp Lưu Bị thống nhất thiên hạ. Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ Khổng Minh tài năng xuất chúng, liệu sự như thần nhưng vẫn không thể giúp Lưu Bị và nhà Thục Hán hoàn thành đại nghiệp là vì tình hình chính trị thời đó. Dù Thục Hán vững mạnh, có nhiều nhân tài xuất chúng như Lưu Bị, Khổng Minh, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung... nhưng 2 thế lực mạnh khác thời đó là Đông Ngô và Tào Ngụy cũng không kém cạnh. Trong đó, Tào Ngụy lấy danh nghĩa thiên tử để hiệu lệnh cho các chư hầu. Dưới trướng Tào Tháo có nhiều mưu sĩ xuất chúng, các vị tướng dũng mãnh, thiện chiến nên Gia Cát Lượng khó lòng giúp Lưu Bị đánh bại được Tào Ngụy. Dù được Khổng Minh dốc sức phò tá cùng những nhân tài khác nhưng Lưu Bị vẫn chỉ có thể trốn khỏi Trung Nguyên, tiến vào đất Thục rồi tự xưng đế. Nhà Thục Hán và Tào Ngụy từng nhiều lần giao tranh và kết quả là thắng ít, thua nhiều. Nguyên do là bởi Tào Ngụy có sức mạnh quân sự vượt trội hơn so với Thục Hán. Thêm nữa, sau khi Pháp Chính, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Mã Siêu, Hoàng Trung và nhiều nhân tài lần lượt qua đời, Khổng Minh túc trí đa mưu nhưng vẫn không thể giúp nhà Thục trở lại thời kỳ huy hoàng như xưa. Trong số này, 6 lần phát động chiến dịch Bắc phạt để đánh Tào Ngụy do Khổng Minh thực hiện đều nhận lấy thất bại cay đắng. Đặc biệt, Hậu chủ Lưu Thiện - con trai Lưu Bị là hoàng đế Thục Hán kém tài nên mọi việc trong ngoài triều đều do Khổng Minh xử lý. Do bận trăm công ngàn việc nên dù Khổng Minh có tài năng hơn người đến đâu cũng không thể giúp Thục Hán thống nhất thiên hạ, trở thành bá chủ thời Tam quốc. Mời độc giả xem video: Trung Quốc: Một thành phố bị bão tuyết tấn công nghiêm trọng.

