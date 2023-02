Kẻ nào “ăn gan hùm” mắng chửi 3 đời nhà Tào Tháo?

Là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất thời Tam Quốc, Tào Tháo khiến nhiều người khiếp sợ vì tính cách đa nghi, gian xảo, thậm chí độc đoán. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, trong nhiều người căm hận, chán ghét Tào Tháo thì có một người dám đứng ra mắng chửi ông. Người đí chính là Trần Lâm - một danh sĩ có tiếng nói trong xã hội cũng như triều đình vào thời bấy giờ. Ông đã viết một áng hịch văn để vạch trần tội lỗi, thậm chí mắng chửu 3 đời nhà Tào Tháo. Dù chọc giận Tào Tháo như vậy nhưng Trần Lâm không bị trả thù. Điều này xuất phát từ sự thông minh, khéo léo của danh sĩ này. Cụ thể, Trần Lâm (? - 217) sống vào cuối thời Đông Hán và là một trong "Kiến An thất tử" (tức 7 danh sĩ thời Kiến An). Tài năng của ông được xếp cùng với nhiều tên tuổi lớn thời đó như: Khổng Dung, Từ Cán, Vương Xán, Ứng Xướng… Theo chính sử, Trần Lâm chính thức bước vào con đường chính trị khi đi theo đại tướng quân Hà Tiến. Về sau, Hà Tiến bị giết nên Trần Lâm đầu quân về dưới trướng Viên Thiệu. Vào năm 200, khi Viên Thiệu chuẩn bị giao chiến với Tào Tháo, Trần Lâm sử dụng tài hoa của mình để viết ra một thiên hịch văn có tên "vi Viên Thiệu hịch Dự Châu văn". Với phong cách mạnh mẽ và phóng khoáng, hịch văn của Trần Lâm tố cáo những tội danh và tai tiếng của Tào Tháo từ trước đến nay. Thậm chí, Trần Lâm còn lấy 3 đời tổ tông nhà họ Tào không có điều gì tốt đẹp. Hịch văn của Trần Lâm nhanh chóng nổi tiếng và được lan truyền rộng rãi. Nhiều người cho rằng, ông sẽ sớm bị Tào Tháo trả thù. Thế nhưng, mọi chuyện không diễn ra như vậy. Theo một số ghi chép, sau khi đọc xong hịch văn của Trần Lâm, Tào Tháo đang nằm trên giường bệnh vì bệnh đau đầu hành hạ thì liền ngồi dậy. Tào Tháo nói rằng những lời lẽ của Trần Lâm đã chữa hết bệnh cho mình. Về sau, Tào Tháo đánh Viên Thiệu và bắt được Trần Lâm. Khi ấy, Tào Tháo hỏi người này rằng có thể quở trách sai lầm của ông nhưng vì sao lại mắng chửi tổ tông 3 đời nhà họ Tào?. Đáp lời, Trần Lâm nói: "Tên đã lên cung, không thể không bắn". Sau khi nghe xong, Tào Tháo biết được Trần Lâm là người có tài và dũng cảm. Do vậy, ông tha chết cho Trần Lân và thu phục người này về làm việc cho mình. Mời độc giả xem video: Ngắm cặp tượng tình nhân khổng lồ ở Trung Quốc. Nguồn: Kienthuc.net.vn.

