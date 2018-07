Dự đoán hên xui cho 12 con giáp trong tháng 7/2018

Theo dự đoán về điềm may và điềm xui tháng 7/2018 cho 12 con giáp của tác giả Trịnh Vỹ Kiến trên trang Sina (Trung Quốc), người tuổi Tý sẽ có một tháng may mắn, không gặp bất cứ trở ngại nào. Người tuổi Tý sinh năm 1996 sẽ có quý nhân phù trợ trong tài vận, người sinh năm 1984 lại thăng hoa trong tình cảm, người sinh năm 1972 thì nên cẩn thận trong đầu tư với số tiền lớn, còn người tuổi Tý sinh năm 1960 có thể yên tâm với các nguồn thu phụ. Ảnh: pexels.com. Tuổi Sửu: Người tuổi Sửu sinh năm 1997 cần điều chỉnh lại tình hình tài chính nếu không sẽ rơi vào tình trạng “hao tài tốn của”. Người tuổi Sửu sinh năm 1985 không nên bỏ tiền ra đầu tư. Người tuổi Sửu sinh năm 1973 cẩn thận tiểu nhân đâm sau lưng còn người tuổi Sửu sinh năm 1961 cần giữ chặt tiền trong túi. Ảnh: pexels.com. Tuổi Dần: Người tuổi Dần sinh năm 1998 đề phòng tiểu nhân phá hoại chuyện tình cảm. Người tuổi Sửu sinh năm 86 gặp nhiều khó khăn trong mọi việc. Người tuổi Sửu sinh năm 1974 gặp nhiều chuyện buồn trong tình cảm. Còn người tuổi Dần sinh năm 1962 cần đề phòng sự xuất hiện của “tiểu tam”. Ảnh: pexels.com. Tuổi Mão: Người tuổi Mão sinh năm 1999 gặp nhiều thị phi trong tình cảm. Người tuổi Mão sinh năm 1987 cần điều chỉnh lại mọi việc trong cuộc sống. Người tuổi Mão sinh năm 1975 tuy không gặp chuyện không vui trong tình cảm nhưng lại gặp may về tài vận. Riêng người tuổi Mão sinh năm 1963 lại cảm thấy cô độc trong cuộc sống. Ảnh: pexels.com. Tuổi Thìn: Người tuổi Thìn sinh năm 2000 tâm trạng không ổn định. Người tuổi Thìn sinh 1988 rơi vào tình trạng “phá sản”. Người tuổi Thìn sinh năm 1976 đề phòng tiểu nhân hãm hại trong mọi chuyện. Người tuổi Thìn sinh năm 1964 lại hao tổn tiền bạc rất nhiều. Ảnh: pexels.com. Tuổi Tỵ: Người tuổi Tỵ sinh năm 2001 cần tập trung vào học tập. Người tuổi Tỵ sinh năm 1989 công việc thuận lợi. Người tuổi Tỵ sinh năm 1977 cần chú ý trong việc kết giao bạn bè. Người tuổi Tỵ sinh năm 1965 rất may mắn được quý nhân giúp đỡ trong mọi mặt. Ảnh: pexels.com. Tuổi Ngọ: Người tuổi Ngọ sinh năm 1990 chuyện tình cảm không như ý muốn, gặp nhiều chuyện không vui. Người tuổi Ngọ sinh năm 1978 nếu gặp may trong tài vận sẽ gặp xui xẻo trong tình cảm hoặc ngược lại. Người tuổi Ngọ sinh năm 1966 bị thị phi bủa vây. Người tuổi Ngọ sinh năm 1954 không gặp phải bất cứ chuyện đen đủi nào. Ảnh: pexels.com. Tuổi Mùi: Người tuổi Mùi sinh năm 1991 cần chú ý đến tài chính để tránh rơi vào tình trạng “phá sản”. Người tuổi Mùi sinh năm 1979 cần cẩn thận tiểu nhân đâm sau lưng. Người tuổi Mùi sinh năm 1967 không nên bỏ tiền ra đầu tư. Tài vận của người tuổi Mùi sinh năm 1955 rất kém, nên giữ chặt túi tiền. Ảnh: pexels.com. Tuổi Thân: Người tuổi Thân sinh năm 1992 thuận lợi trong việc kinh doanh. Người tuổi Thân sinh năm 1980 đề phòng tiểu nhân phá hoại chuyện tình cảm. Người tuổi Thân sinh năm 1968 thận trọng vì bị vận đào hoa xấu đeo bám. Người tuổi Thân sinh năm 1956 đề phòng chuyện phát sinh ngoài ý muốn trong tình cảm. Ảnh: pexels.com. Tuổi Dậu: Người tuổi Dậu sinh năm 1993 ổn định trong mọi việc. Người tuổi Dậu sinh năm 1981 có quý nhân giúp đỡ bài trừ tiểu nhân. Người tuổi Dậu sinh năm 1969 có thêm khoản thu. Riêng người tuổi Dậu sinh năm 1957 cần chú ý đến chuyện tình cảm hôn nhân. Ảnh: pexels.com. Tuổi Tuất: Người tuổi Tuất sinh năm 1994 nhận được sự giúp đỡ từ người khác, cần chú ý báo đáp. Người tuổi Tuất sinh năm 1982 cần lưu ý trong việc chọn lựa dự án đầu tư kiếm lời. Người tuổi Tuất sinh năm 1970 cần chú ý đến nguồn thu phụ. Người tuổi Tuất sinh năm 1958 không nên lãng phí tiền bạc, cần giữ chặt túi tiền. Ảnh: pexels.com. Tuổi Hợi: Người tuổi Hợi sinh năm 1995 cẩn thận “hao tổn tiền bạc”. Người tuổi Hợi sinh năm 1983 gặp nhiều biến động về tiền bạc. Người tuổi Hợi sinh năm 1971 nên rà soát lại sổ sách tài chính cũ. Người tuổi Hợi sinh năm 1959 nên cẩn thận tránh thất thiệt trong đầu tư tài chính. Ảnh: pexels.com. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc). Mời quý độc giả xem video Top con giáp công danh rộng mở sự nghiệp thăng quan tháng 7/2018. Nguồn Lịch ngày tốt.

