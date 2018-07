Hội An lọt top 10 thành phố tuyệt vời nhất thế giới

Theo kết quả khảo sát do tạp chí du lịch danh tiếng Conde Nast Traveler của Mỹ thực hiện, trên thế giới hiện có 10 thành phố thuộc top các địa danh tuyệt vời do nhiều người bình chọn. Trong đó, Việt Nam có một thành phố được lọt vào top 10 thành phố tuyệt vời nhất thế giới, nhận được sự bình bầu của rất nhiều du khách. Trong ảnh là Charleston, là một trong các thành phố nổi tiếng khắp thế giới thuộc bang South Carolina - Mỹ. Charleston còn có một tên gọi khác là "Thành phố thân thiện nhất thế giới". Chiangmai, là một thành phố nổi tiếng của du lịch Thái Lan với nhiều điểm du lịch thú vị. Nơi đây mang đến sự yên bình, khí hậu mát mẻ với địa hình lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời. Phố cổ Hội An - Việt Nam, đang được du khách trong nước và quốc tế biết đến. Không chỉ mang vẻ đẹp cổ kính, giản dị, du khách tìm đến đây để tìm kiếm sự thanh bình, giao lưu văn hóa cũng như tham gia những lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc của người Việt. Luang Prabang - Lào, được UNESCO công nhận là một di sản văn hóa thế giới. Tuy chỉ là một thành phố nhỏ bé với 22.000 dân, Luang Prabang đang là một điểm du lịch quan trọng nhất của Lào. Florence - Italy, nổi tiếng với tượng David của Michelangelo, hay Verene của Botticelli… Kyoto - Nhật, thuộc đảo Honshu, nơi đây thu hút du khách bởi cảnh sắc tươi đẹp, hoa anh đào danh tiếng và nhiều đền chùa thanh tịnh. Ubud - Indonesia, nằm giữa những cánh đồng lúa và khe núi dốc đứng ở chân đồi trung tâm của huyện Gianyar. Một trong các trung tâm nghệ thuật và văn hóa chính của Bali. Udaipur - Tây Bắc Ấn Độ, nổi tiếng với nền văn hóa lâu đời và những thành phố cổ xinh đẹp.Trong đó, lãng mạn bậc nhất phải kể đến Udaipur, thành phố du lịch nằm dưới chân núi Aravalli. Oaxaca - México, tháng 7 là mùa lễ hội của nơi đây, khiến thành phố thu hút hàng ngàn khách du lịch và người dân từ khắp mọi miền của đất nước đổ về đây. San Miguel de Allende - bang Guanajuato, Mexico. Nơi đây có những điểm tham quan lý thú, các công trình lịch sử, tòa nhà từ thế kỷ XVII - XVIII được bảo quản tốt, thu hút rất đông khách du lịch. Mỗi thành phố đều có một nét đẹp văn hóa và lịch sử khác biệt. Nhưng các thành phố trên là một trong những địa điểm ấn tượng, khiến nhiều người muốn ghé thăm ít nhất một lần trong đời.

