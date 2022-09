Hình ảnh đặc biệt về Việt Nam tròn 20 năm trước

Hai người đàn ông trên đường phố TP. HCM, Việt Nam năm 2002. Ảnh: Eliseo García Nieto Flickr. Buổi tối ở phố cổ Hội An năm 2002. Một góc phố cổ Hội An. Bên trong chùa Cầu Hội An. Một góc thánh địa Mỹ Sơn, Quảng Nam. Các nhà sư trong ngôi chùa ở Huế. Hai bé gái Huế đi xe đạp. Chân dung cô gái Huế. Cầu vồng ở Đà Lạt. Thánh lễ ở tòa thánh Tây Ninh. Cậu bé trên con thuyền ở Vịnh Hạ Long. Người bán hải sản ở Vịnh Hạ Long. Hành khách trên chuyến tàu hỏa Hà Nội - Lào Cai. Con đường lầy lội ở Sa Pa một ngày mưa phùn. Chợ Sa Pa. Trẻ em người H'Mông ở Sa Pa. Bên trong một xe khách ở Việt Nam năm 2002. Mời quý độc giả xem video: Bình Thuận - Điểm Dừng Chân Cho Những Phượt Thủ | VTV Review.

