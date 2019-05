Hé lộ số phận Triển Chiêu sau khi Bao Chửng qua đời

Thời xưa, nhân dân đều coi các Huyện lệnh là quan phụ mẫu, đó là vì vào thời đó không có một thể chế hành chính rõ ràng. Sự giáo dục mà người dân có được cũng không cao do đó rất dễ chịu sự chèn ép của quan viên. Nếu gặp phải một viên quan xấu sẽ phải chịu vô vàn bóc lột, nhưng nếu gặp được một viên quan có lương tâm thì nhân dân sẽ vô cùng cảm kích. Ảnh tạo hình Triển Chiêu và Bao Chửng trên phim. Nguồn: eeyy.com. Bao Chửng chính là vị quan phụ mẫu dám lên tiếng vì người dân, nên được ca ngợi không ngừng. Không những vậy, những thuộc hạ xung quanh ông, cũng được người đời ca ngợi, trong đó có Triển Chiêu. Tạo hình Triển Chiêu, Bao Chửng, Công Tôn Sách trên phim trường. Nguồn: baidu.com. Nói đến Triển Chiêu, chúng ta cần nói đến việc vì sao Triển Chiêu lại đi theo Bao Chửng. Bao Chửng chấp pháp như sơn, ông không sợ quyền lực. Mặc dù được sự yêu thương của nhân dân, và còn được ca ngợi là Bao Thanh Thiên, nhưng với bè lũ tham quan triều đình lại không ưa ông, luôn muốn loại trừ ông. Tạo hình Triển Chiêu trên phim. Nguồn: baidu.com. Hoàng đế sớm đã nghe danh của Bao Chửng, và cũng tán đồng cách làm của ông. Hoàng Đế cũng biết vây quanh ông có rất nhiều kẻ thù nên đã đồng ý cho Triển Chiêu đi theo Bao Chửng. Triển Chiêu là võ quan nổi tiếng. Có được sự bảo vệ của Hoàng đế và Triển Chiêu, Bao Chửng càng vững tâm vì nhân dân. Ảnh tạo hình Triển Chiêu trên phim. Nguồn: baidu.com. Triển Chiêu đi theo Bao Chửng phá án, duy trì chính nghĩa. Dù có võ công xuất chúng, nhưng hàng ngày Triển Chiêu cũng phải đối mặt với không ít nguy hiểm như Bao Chửng, hơn nữa anh ta lại không có trí óc của Bao Chửng. Triển Chiêu bảo vệ Bao Chửng nhưng đồng thời Bao Chửng cũng bảo vệ lại anh ta. Hai người cũng hỗ trợ nhau. Vậy khi Bảo Chửng qua đời, Triển Chiêu sẽ gặp nguy hiểm. Ảnh: baidu.com. Trước tiên, nếu Bao Chửng qua đời, Triển Chiêu cũng không thể tiếp tục ở lại Khai Phong phủ do sứ mệnh của anh ta đã hoàn thành. Có người cho rằng Triển Chiêu trở về hoàng cung, nhưng hoàng cung cũng là chốn nguy hiểm, bởi đám tham quan quý tộc cũng sẽ tìm cách hãm hại, nhưng anh ta vẫn là Ngự tiền tứ phẩm đới đao thị vệ do Hoàng thượng phái đi, khi nhiệm vụ hoàn thành thì phải trở về nơi ban đầu. Ảnh: duitang.com. Triển Chiêu dù chỉ là nhân vật hư cấu mà nhân dân xây dựng, gửi gắm tình cảm nên thường muốn tạo ra một kết cục tốt đẹp cho anh ta. Có người cho rằng Triển Chiêu sau khi rút khỏi quan trường, đã ngao du giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa, và trở thành một đại hiệp giang hồ. Ảnh: duitang.com.

