Hé lộ cuộc sống trong rừng rậm của chiến sĩ Giải phóng năm 1965

Một chiến sĩ Giải phóng dùng ống nhòm để quan sát thực địa. Loạt ảnh do hai nhà báo người Pháp Jean-Piere Moscardo và Gerald Robion thực hiện trong khu vực do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam kiểm soát. Jean-Piere Moscardo và Gerald Robion là hai nhà báo tự do, đã dành khoảng 3 tháng ở miền Nam Việt Nam trong nỗ lực liên hệ với lực lượng Giải phóng. Một trạm nghỉ chân nằm giữa rừng. Đầu tháng 5/1965, hai nhà báo Pháp đã gặp các chiến sĩ Giải phóng ở một địa điểm thuộc Tây Nguyên. Bữa trưa với xôi của các chiến sĩ Giải phóng. Sau khi có các tư liệu cần thiết từ rừng sâu, Jean-Piere Moscardo và Gerald Robion đã quay lại Sài Gòn. Từ đây, các hình ảnh của họ được gửi cho tạp chí Time và nhanh chóng được cả thế giới biết đến. Chiến sĩ Giải phóng ngủ trên võng làm bằng vải dù nilon, đeo bao gạo làm bằng vải dù, đi dép làm từ lốp xe quân sự. Khi nghỉ ngơi họ đọc sách hướng dẫn chiến tranh du kích hoặc viết nhật ký của đơn vị. Nhiều chiến sĩ dùng súng do Pháp sản xuất, có từ thời kỳ trước năm 1954. Mời quý độc giả xem video: Những Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Nguồn: Truyền hình Nhân Dân.

Một chiến sĩ Giải phóng dùng ống nhòm để quan sát thực địa. Loạt ảnh do hai nhà báo người Pháp Jean-Piere Moscardo và Gerald Robion thực hiện trong khu vực do Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam kiểm soát. Jean-Piere Moscardo và Gerald Robion là hai nhà báo tự do, đã dành khoảng 3 tháng ở miền Nam Việt Nam trong nỗ lực liên hệ với lực lượng Giải phóng. Một trạm nghỉ chân nằm giữa rừng. Đầu tháng 5/1965, hai nhà báo Pháp đã gặp các chiến sĩ Giải phóng ở một địa điểm thuộc Tây Nguyên. Bữa trưa với xôi của các chiến sĩ Giải phóng. Sau khi có các tư liệu cần thiết từ rừng sâu, Jean-Piere Moscardo và Gerald Robion đã quay lại Sài Gòn. Từ đây, các hình ảnh của họ được gửi cho tạp chí Time và nhanh chóng được cả thế giới biết đến. Chiến sĩ Giải phóng ngủ trên võng làm bằng vải dù nilon, đeo bao gạo làm bằng vải dù, đi dép làm từ lốp xe quân sự. Khi nghỉ ngơi họ đọc sách hướng dẫn chiến tranh du kích hoặc viết nhật ký của đơn vị. Nhiều chiến sĩ dùng súng do Pháp sản xuất, có từ thời kỳ trước năm 1954. Mời quý độc giả xem video: Những Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. Nguồn: Truyền hình Nhân Dân.