Hé lộ bất ngờ về “bà đầm thép” nổi tiếng trong lịch sử Israel

Vào ngày 17/3/1969, Golda Meir, một phụ nữ 70 tuổi, đã làm nên lịch sử khi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Israel. Được mệnh danh là " bà đầm thép" của người Do Thái, bà là Thủ tướng thứ tư của đất nước và người phụ nữ duy nhất giữ chức vụ này ở Israel cho tới nay. Người dòng thời gian, Golda Meir sinh tại Kiev, Ukraine và lớn lên ở Wisconsin, Mỹ. Bà bắt đầu sự nghiệp như một nhà tổ chức lao động theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Sau đó bà giữ một số vị trí trong chính phủ Israel, bao gồm Bộ trưởng Lao động và Bộ trưởng Ngoại giao. Sau cái chết bất ngờ của Thủ tướng Levi Eshkol năm 1969, Meir được chọn làm người kế vị. Trong nhiệm kỳ của mình, Meir nổi tiếng là một nhà ngoại giao hiểu biết. Bà đã đưa đất nước vượt qua chiến tranh Yom Kippur vào tháng 10/1973, sau khi Ai Cập và Syria tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ. Dù sự khởi đầu rất tồi tệ khiến chính phủ Golda Meir bị chỉ trích vì sự thiếu chuẩn bị, nhưng người Israel đã chiến thắng vang đội về chung cuộc trong cuộc chiến tranh đẫm máu này. Một phần vì lý do tuổi tác và sức khỏe yếu, Meir đã từ chức vào tháng 10/1974. Yitzhak Rabin đã kế nhiệm bà. "Bà đầm thép" của Israel qua đời tại Jerusalem vào ngày 08/12/1978, thọ 80 tuổi.

