“Hành trình nuôi con: Mang thai” - cẩm nang bán 23 triệu bản toàn thế giới

Cẩm nang mang thai đầy đủ nhất

Vào năm 1984, bà mẹ trẻ Heidi Murkoff bất ngờ mang thai đứa con đầu tiên. Như bất cứ bà mẹ tương lai nào, cô cố gắng tìm kiếm mọi thông tin về những điều mình có thể sắp phải trải qua. Trong thời điểm mà Internet vẫn còn chưa phổ biến như hiện nay, phần lớn thông tin đến từ sách vở, Heidi hoàn toàn không thể tìm được những thứ mà mình cần từ hàng chồng sách thai sản mà cô đã mua.

Heidi đã quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ các bác sĩ, chuyên gia dày dạn kinh nghiệm. Cuối cùng cô đã có một thai kỳ hoàn hảo. Và đây cũng chính là lý do cuốn sách cho mẹ bầu “Hành trình nuôi con: Mang thai" (What to expect When you’re expecting) ra đời.

Với 23 triệu bản in đã được bán trên toàn thế giới, Hành trình nuôi con: Mang thai (What to expect When you’re expecting) là cuốn cẩm nang thai sản đầy đủ mà bất cứ mẹ bầu nào cũng nên đọc.

Cuốn sách được viết ra với hy vọng những người cha, người mẹ tương lai sẽ không còn phải bỡ ngỡ, không biết nên tìm kiếm hỗ trợ từ đâu trên hành trình tuyệt vời này.

Cuốn sách cho mẹ bầu này mang đến lời giải cho mọi vấn đề liên quan đến thai kỳ: Từ trên (làm thế nào để xử lý được những cơn đau đầu) xuống dưới (nguyên nhân chân bị phù), từ trước (vì sao không thể nói điều gì về em bé nếu chỉ nhìn bụng mẹ), ra sau (để lưng bớt nhức mỏi).

Với tất cả những thông tin cần biết, lời khuyên thực tế và các mẹo dễ áp dụng, cuốn sách sẽ mang đến những cập nhật mới nhất về khám sàng lọc sơ sinh, những loại thuốc an toàn và các hình thức sinh nở mới nhất – từ sinh dưới nước cho đến sinh mổ.

Không chỉ có vậy, độc giả cũng sẽ nhận được những lời khuyên liên quan đến lối sống trong thai kỳ: từ việc ăn (các xu hướng ăn uống) cho đến việc uống ra sao (có nên uống café hay không), làm việc và du lịch, tập luyện hay chuyện giường chiếu; từ chăm sóc da đến làm đẹp, bất cứ câu hỏi nào của các bà mẹ tương lai, câu trả lời đều có thể tìm được ở đây. Không những vậy, cuốn sách còn có cả nội dung cho các ông bố muốn đồng hành cùng vợ trong giai đoạn này.

Trên quan điểm của một bác sĩ chuyên khoa, ThS Nguyễn Hương Trà (Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội) cho biết, quá trình học tập trong trường y giúp các bác sĩ có được nhiều kiến thức chuyên sâu quan trọng, nhưng không phải ai cũng biết nên tư vấn như thế nào cho dễ hiểu và không gây ra lo ngại cho sản phụ. Với kiến thức toàn diện, đồng thời có mức chuyên sâu chi tiết vừa đủ, “Hành trình nuôi con: Mang thai” là cuốn sách không chỉ hữu ích cho các bà mẹ mang thai, mà còn là cuốn cẩm nang không thể thiếu dành cho các bác sĩ sản khoa tham khảo trong việc tư vấn cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, bệnh nhân ở Việt Nam nói chung và các bà mẹ Việt nói riêng ít có thói quen tìm hiểu các nguồn thông tin có tính khoa học. Nhiều người khi gặp bác sĩ hay hỏi các vấn đề khiến mình hoang mang. Khi nghe bác sĩ hỏi nguồn thông tin đó ở đâu, họ thường trả lời là nghe được từ người quen hoặc tìm hiểu trên mạng…

Điều này khác hẳn với người dân ở các nước phát triển, khi tìm hiểu các thông tin liên quan quan sức khỏe, họ phải luôn tìm kiếm các nguồn thông tin uy tín, được kiểm nghiệm. Và cuốn sách này có thể giúp các mẹ bầu Việt giải quyết vấn đề đó.

Đưa ra ví dụ về kiến thức hữu ích trong sách, ThS Nguyễn Hương Trà nói: “Trong cuốn sách có các hướng dẫn ăn uống rất tốt cho các bà mẹ. Xưa nay các mẹ bầu hay có quan niệm thời kỳ mang thai phải ăn nhiều, không cần kiêng cữ gì. Nhưng thực tế, các nhà khoa học ở các nước phát triển đều chung quan điểm: khi mang thai, mẹ bầu cần phải cực kỳ chú ý chế độ ăn uống.

Ví dụ phải tuyệt đối ăn chín, uống sôi, kiêng đồ ăn sống, tránh thức ăn nhiều chì có thể gây hại cho thai nhi… Khi sinh con xong, người Việt lại cho rằng người mẹ phải kiêng cữ nhiều, trong khi thực tế là người mẹ cần phải ăn uống đa dạng để có nguồn sữa có đủ chất cho con bú. Nhiều trẻ trông bụ bẫm, nhưng vẫn bị rụng tóc vành khăn do thiếu canxi chính là vì lý do này”.

Điểm nổi bật trong nội dung cuốn sách

Cuốn sách “Hành trình nuôi con: Mang thai" (What to expect When you’re expecting) có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào có thể có của các bà bầu trong thai kỳ như:

- Khi nào tôi có thể bắt đầu thử thai tại nhà?

- Làm sao tôi có thể ăn cho hai người, trong khi việc ăn bình thường đã quá khó khăn?

- Liệu tôi có thể tiếp tục các buổi tập thể dục kết hợp được không?

- Ăn cá có an toàn không? Phomai mềm thì sao?

- Liệu tôi có thể làm việc cho đến tận lúc sinh? Những quyền lợi liên quan đến thai sản của tôi là gì?

- Tại sao có những người tỏa sáng và xinh đẹp hơn khi mang thai, còn tôi cảm thấy mệt mỏi và rã rời? Khi nào tôi mới được như vậy?

- Tôi có nên siêu âm kiểm tra giới tính thai nhi không? Siêu âm 4D thì sao?

- Liệu tôi có biết được mình sắp sinh khi thời điểm đó đến không?

Cuốn sách cũng đi sâu vào chi tiết đến từng tháng trong thai kỳ như:

- Em bé tháng này như thế nào?

- Cơ thể của mẹ sẽ ra sao?

- Những thắc mắc mẹ có thể có trong tháng này.

- Những lời khuyên (cho cả mẹ và bố).

Không chỉ thế, việc chăm sóc lúc sinh và sau sinh cũng được nhắc đến trong các chương riêng biệt (sinh nở, tuần đầu và sáu tuần sau sinh)

Một phần nữa mà hiếm người/sách nhắc tới, đó là những tai biến sản khoa và việc sảy thai, cũng được cuốn sách nhắc tới trong chương riêng cho từng nội dung.

Tác giả Heidi Murkoff Cô là tác giả của loạt sách What To Expect về việc mang thai và nuôi dạy con cái, trong đó cuốn sách Hành trình nuôi con – Mang thai là tập đầu tiên. Hai cuốn sau lần lượt có tên: “Hành trình nuôi con: Nuôi con từ 1-12 tháng tuổi”. “Hành trình nuôi con: Nuôi con từ 12-24 tháng tuổi”.

Cả bộ sách hiện đã được dịch ra 44 thứ tiếng trên thế giới và bán ra được 42 triệu bản trên toàn thế giới. Cô cũng là người tạo ra Tổ chức What to Expect, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp các gia đình không được chăm sóc mong muốn mang thai khỏe mạnh, sinh con an toàn và khỏe mạnh, hạnh phúc đứa trẻ. Trang web của tổ chức là WhatToExpect.com và ứng dụng WhatToExpect với hơn 11 triệu thành viên.