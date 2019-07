Hai chùa Việt lọt top kiến trúc Phật giáo đẹp nhất TG

Chùa Trấn Quốc có tên trong danh sách 20 kiến trúc Phật giáo đẹp nhất thế giới do National Geographic công bố. Ngôi chùa tọa lạc trên một hòn đảo phía đông hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tháp gồm 11 tầng và phần đỉnh tháp là Cửu phẩm liên hoa - tháp sen 9 tầng tạc bằng đá quý. Chùa Bửu Long (hay còn gọi là Thiền viện Tổ Đình Bửu Long) tọa lạc ở quận 9, cách trung tâm TP HCM khoảng 20 km. Bảo tháp trong chùa là Gotama Cetiya. Đây là bảo tháp lớn nhất Việt Nam với chiều cao là 70m cùng 4 tháp phụ xung quanh. Thánh địa Phật giáo Bagan ở Myanmar nổi tiếng thế giới với hàng nghìn đền chùa linh thiêng, trong đó nổi bật là đền Dhammayangyi (trong ảnh). Chùa Wat Benchamabophit nằm ở Bangkok, Thái Lan được khánh thành vào năm 1911. Công trình tôn giáo này còn được gọi là chùa Cẩm Thạch do được xây bằng đá cẩm thạch nhập khẩu từ thị trấn Carrara, Italy. Phòng trưng bày bên trong chùa có 52 bức tượng Phật giá trị. Chùa Seiganto-ji tọa lạc tại tỉnh Wakayama, Nhật Bản gây chú ý với kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp nằm cạnh thác Nachi cao 133m. Ngôi chùa là một phần trong di sản thế giới “Con đường hành hương và thánh địa vùng núi Kii” được UNESCO công nhận năm 2004. Chùa Wat Rong Khun, Thái Lan có từ năm 1997 nổi bật với màu trắng. Công trình tôn giáo này do kiến trúc sư người Thái thiết kế là Chalermchai Kositpipat. Paro Taktsang, Bhutan là ngôi đền tọa lạc trên một vách đá cao giữa tầng mây nhìn xuống thung lũng Paro. Truyền thuyết kể rằng, ngài Padmasambhava bay đến thung lũng Paro dưới hình dạng hóa thân của thần Dorji Drolo cưỡi trên lưng con hổ cái. Sau đó, ngài ngồi thiền suốt 3 năm liên tục vào thế kỷ thứ 8 tại 13 hang động, trong đó Paro Taktsang là hang nổi tiếng nhất. Vì vậy, người dân địa phương còn gọi hang này là Hang Hổ (Tiger Nest). Tu viện Taung Kalat, Myanmar nằm trên đỉnh núi Popa ở độ cao 1.518m so với mực nước biển. Chùa Wat Xieng Thong là một địa điểm linh thiêng ở Lào. Được xây dựng năm 1560 dưới thời vua Setthathirat, chùa Wat Xieng Thong là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở cố đô Luang Prabang. Đền Man Mo, Hong Kong được xây dựng vào năm 1847, nhằm tôn vinh Thần Man và Thần Mo. Mời quý độc giả xem video: Khám phá những ngôi chùa cổ ở Cần Thơ (nguồn: VTC10).

Chùa Trấn Quốc có tên trong danh sách 20 kiến trúc Phật giáo đẹp nhất thế giới do National Geographic công bố. Ngôi chùa tọa lạc trên một hòn đảo phía đông hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội. Tháp gồm 11 tầng và phần đỉnh tháp là Cửu phẩm liên hoa - tháp sen 9 tầng tạc bằng đá quý. Chùa Bửu Long (hay còn gọi là Thiền viện Tổ Đình Bửu Long) tọa lạc ở quận 9, cách trung tâm TP HCM khoảng 20 km. Bảo tháp trong chùa là Gotama Cetiya. Đây là bảo tháp lớn nhất Việt Nam với chiều cao là 70m cùng 4 tháp phụ xung quanh. Thánh địa Phật giáo Bagan ở Myanmar nổi tiếng thế giới với hàng nghìn đền chùa linh thiêng, trong đó nổi bật là đền Dhammayangyi (trong ảnh). Chùa Wat Benchamabophit nằm ở Bangkok, Thái Lan được khánh thành vào năm 1911. Công trình tôn giáo này còn được gọi là chùa Cẩm Thạch do được xây bằng đá cẩm thạch nhập khẩu từ thị trấn Carrara, Italy. Phòng trưng bày bên trong chùa có 52 bức tượng Phật giá trị. Chùa Seiganto-ji tọa lạc tại tỉnh Wakayama, Nhật Bản gây chú ý với kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp nằm cạnh thác Nachi cao 133m. Ngôi chùa là một phần trong di sản thế giới “Con đường hành hương và thánh địa vùng núi Kii” được UNESCO công nhận năm 2004. Chùa Wat Rong Khun, Thái Lan có từ năm 1997 nổi bật với màu trắng. Công trình tôn giáo này do kiến trúc sư người Thái thiết kế là Chalermchai Kositpipat. Paro Taktsang, Bhutan là ngôi đền tọa lạc trên một vách đá cao giữa tầng mây nhìn xuống thung lũng Paro. Truyền thuyết kể rằng, ngài Padmasambhava bay đến thung lũng Paro dưới hình dạng hóa thân của thần Dorji Drolo cưỡi trên lưng con hổ cái. Sau đó, ngài ngồi thiền suốt 3 năm liên tục vào thế kỷ thứ 8 tại 13 hang động, trong đó Paro Taktsang là hang nổi tiếng nhất. Vì vậy, người dân địa phương còn gọi hang này là Hang Hổ (Tiger Nest). Tu viện Taung Kalat, Myanmar nằm trên đỉnh núi Popa ở độ cao 1.518m so với mực nước biển. Chùa Wat Xieng Thong là một địa điểm linh thiêng ở Lào. Được xây dựng năm 1560 dưới thời vua Setthathirat, chùa Wat Xieng Thong là một trong những ngôi chùa cổ nhất ở cố đô Luang Prabang. Đền Man Mo, Hong Kong được xây dựng vào năm 1847, nhằm tôn vinh Thần Man và Thần Mo. Mời quý độc giả xem video: Khám phá những ngôi chùa cổ ở Cần Thơ (nguồn: VTC10).