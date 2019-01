Gọi tên 3 con giáp trong tuần này cứ bước ra đường là có tiền

TUỔI MÙI

Tuổi Mùi tuần này được quý nhân phù trợ nên mọi việc hanh thông, việc gì cũng như ý nhất là phần công việc. Công việc của con giáp này vô cùng tốt đẹp, bạn nhận được sự đãi ngộ của cấp trên, có nhiều thành tích tốt, dự án lớn thành công thu được nhiều tiền. Chuyện tiền bạc của bạn vô cùng tốt đẹp, có quá nhiều nguồn thu dành cho bạn thế nên bạn nhất định phải có kế hoạch tiết kiệm, chi tiêu cho riêng mình. Nếu tính toán xây nhà, mua xe thì phải tính toán sớm đi nhé.

Ảnh minh họa.

Tuy là đầu tuần có vẻ tiêu hơi nhiều nhưng cuối tuần chỉ một hợp đồng được kí đã thu lại được gấp nhiều lần số tiền đó. Hơn nữa những hứa hẹn trong tương lai của bạn trong tuần này có thể đã khiến bạn giàu có từ giờ tới Tết, tiêu thả phanh không hết và nhớ là phải đầu tư nhé.

Tình duyên tốt đẹp, mọi thứ như ý, gia đình viên mãn. Bạn thực sự là người may mắn khi có được một tình yêu thương tốt đẹp như thế. Phải trân trọng người đó nhé vì lúc nào cũng là bạn dựa vào người ấy mà cố gắng, vui vẻ.

TUỔI DẬU

Tuổi Dậu vô cùng may mắn khi nhận được sự ưu ái của cấp trên. Tình hình tài chính cũng theo đó mà ổn định hơn nhiều. Bạn nên bằng lòng với những gì mình đã có chứ đừng cố chấp, bảo thủ để người khác thấy bạn tham lam.

Tình yêu như ý, bạn và người ấy vô cùng hạnh phúc, gia đình viên mãn. Có tiền thì nên tiết chế chi tiêu, tiết kiệm một khoản lớn để sau này còn làm ăn lớn cũng như sắm sửa những món đồ quan trọng.

Sức khỏe không được ổn cho lắm, bạn cần phải có chế độ thể dục thể thao hợp lý hơn nhé.

Tuổi Tỵ

Tử vi tuần 12 con giáp báo hiệu tuần này tuổi Tỵ may mắn hơn nhiều so với các con giáp khác. Cơ may phát tài của bạn đang đến gần, nếu biết nắm bắt cơ hội thì cơ may thăng quan tiến chức cũng nằm trong tầm tay.

Công việc có khó khăn nhưng được quý nhân giúp đỡ nên gặp hung hóa cát, giành được mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó tuổi Tỵ cũng phát huy được những tiềm năng còn chưa khai phá của mình và xác định hướng đi mới trong tương lai.

Tài vận khá sáng khi bản mệnh có nguồn thu nhập chính ổn định, song nếu bung ra làm kinh doanh thì cũng được cát thần hỗ trợ, nâng đỡ vượt qua được những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên bản mệnh đừng quá ỷ lại mà không chịu cố gắng vì chẳng có thứ gì tự nhiên mà có được.

Nhân duyên có phần khởi sắc nhưng chưa rõ rệt lắm, vận đào hoa có nhưng quan trọng là tuổi Tỵ phải nắm bắt thời cơ khi gặp người hợp duyên vừa ý. Đời người vốn ngắn, gặp được người có duyên nợ với mình là một diễm phúc không nhỏ, nên đừng cân đo đong đếm quá nhiều.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm