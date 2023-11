Giật mình dấu vết UFO xuất hiện trên Trái đất 1.000 năm trước?

Theo một số ghi chép, vào gần 1.000 năm trước, UFO được cho là đã xuất hiện ở Lạc Dương (hay còn gọi là Tây Kinh dưới thời nhà Tống). Sự việc này còn được biết đến với tên gọi vụ án "Quỷ Vành Mũ" khiến nhiều người dân mất ăn mất ngủ vì những tình tiết ly kỳ, thậm chí có phần rùng rợn. Cụ thể, trong báo cáo gửi lên triều đình, quan viên địa phương đã mô tả sự xuất hiện của một loài quái vật hình vành mũ, ban đêm bay vào nhà dân rồi biến thành sói rồi hại người. Vụ việc này vì thế mà được gọi là vụ án "Quỷ Vành Mũ". Câu chuyện kỳ bí, rùng rợn này nhanh chóng lan rộng khắp thành Tây Kinh khiến người dân sống trong lo lắng, bất an. Cứ đến chập tối, mọi gia đình đều cửa đóng then cài, ở trong nhà vì sợ bị quái vật hình vành mũ làm hại. Chỉ một số nam giới khỏe mạnh, gan dạ lập thành từng nhóm đi săn tìm quái vật hình vành mũ. Trong khi đó, Tri phủ Tây Kinh là Vương Tự Tông quyết định không điều tra sâu vào những lời đồn về "Quỷ Vành Mũ" vì cho rằng trên đời không tồn tại ma quỷ. Ông tin rằng lời đồn sẽ tự biến mất theo thời gian. Thế nhưng, tri phủ Vương Tự Tông không thể ngờ rằng, những câu chuyện về "Quỷ Vành Mũ" không lắng xuống mà lan rộng tới phủ Khai Phong. Quan viên trong triều đều biết đến sự việc này. Sau khi được quần thần bẩm báo, hoàng đế Tống Chân Tông cử sứ giả đến Tây Kinh điều tra, làm rõ sự việc. Đồng thời, ông hoàng này gián tiếp khiến sự việc ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Nguyên do là bởi hoàng đế Tống Chân Tông nổi tiếng là người khá mê tín, thường lập đàn tế trời nghênh đón điềm lành xuất hiện. Do đó, sau khi biết được lời đồn về "Quỷ Vành Mũ", một trong những động thái đầu tiên của vị vua này là lập đàn để cúng lễ cầu an. Hành động này của hoàng đế Tống Chân Tông khiến nhiều người dân tin rằng "Quỷ Vành Mũ" là có thật và càng lo lắng, bất an hơn. Do sự việc ngày càng diễn biến xấu nên hoàng đế Tống Chân Tông hạ lệnh cấm lan truyền tin đồn về "Quỷ Vành Mũ" rồi treo thưởng số tiền lớn cho người giúp làm sáng tỏ sự việc. Theo đó, một số người bị bắt giữ, xử tử vì lan truyền tin đồn. Khi tin đồn về "Quỷ Vành Mũ" lan sáng Ứng Thiên phủ, Nam Kinh của nhà Bắc Tống (nay thuộc địa phận Thương Khâu, Hà Nam), vị quan đứng đầu địa phương khi đó là Vương Tăng đã hạ lệnh cho cấp dưới nhanh chóng bắt giữ ngay những người lan truyền tin đồn. Cách làm của Vương Tăng đã dẹp tan tin đồn, giúp ổn định lòng dân đồng thời khẳng định "Quỷ Vành Mũ" không có thật. Khi vụ án về "Quỷ Vành Mũ" kết thúc, nhiều địa phương của nhà Tống chứng kiến sao chổi xuất hiện. Người xưa quan niệm bầu trời có hiện tượng lạ là chỉ dẫn của các vị thần tiên về việc lập thái tử. Do đó, nhiều quan viên ở các địa phương và trong triều đã gửi tấu sớ lên hoàng đế Tống Chân Tông để thỉnh cầu lập thái tử. Cuối cùng, Tống Chân Tông quyết định lập con trai duy nhất làm người kế vị, tức vua Tống Nhân Tông sau này. Sự việc này khiến một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng có thể một số đại thần trong triều cố tình lợi dụng tin đồn về "Quỷ Vành Mũ" để gây áp lực lên nhà vua khiến hoàng đế Tống Chân Tông nhanh chóng lập thái tử. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Trung Quốc: Một thành phố bị bão tuyết tấn công nghiêm trọng.

Theo một số ghi chép, vào gần 1.000 năm trước, UFO được cho là đã xuất hiện ở Lạc Dương (hay còn gọi là Tây Kinh dưới thời nhà Tống). Sự việc này còn được biết đến với tên gọi vụ án "Quỷ Vành Mũ" khiến nhiều người dân mất ăn mất ngủ vì những tình tiết ly kỳ, thậm chí có phần rùng rợn. Cụ thể, trong báo cáo gửi lên triều đình, quan viên địa phương đã mô tả sự xuất hiện của một loài quái vật hình vành mũ, ban đêm bay vào nhà dân rồi biến thành sói rồi hại người. Vụ việc này vì thế mà được gọi là vụ án "Quỷ Vành Mũ". Câu chuyện kỳ bí, rùng rợn này nhanh chóng lan rộng khắp thành Tây Kinh khiến người dân sống trong lo lắng, bất an. Cứ đến chập tối, mọi gia đình đều cửa đóng then cài, ở trong nhà vì sợ bị quái vật hình vành mũ làm hại. Chỉ một số nam giới khỏe mạnh, gan dạ lập thành từng nhóm đi săn tìm quái vật hình vành mũ. Trong khi đó, Tri phủ Tây Kinh là Vương Tự Tông quyết định không điều tra sâu vào những lời đồn về "Quỷ Vành Mũ" vì cho rằng trên đời không tồn tại ma quỷ. Ông tin rằng lời đồn sẽ tự biến mất theo thời gian. Thế nhưng, tri phủ Vương Tự Tông không thể ngờ rằng, những câu chuyện về "Quỷ Vành Mũ" không lắng xuống mà lan rộng tới phủ Khai Phong. Quan viên trong triều đều biết đến sự việc này. Sau khi được quần thần bẩm báo, hoàng đế Tống Chân Tông cử sứ giả đến Tây Kinh điều tra, làm rõ sự việc. Đồng thời, ông hoàng này gián tiếp khiến sự việc ngày càng được nhiều người biết đến hơn. Nguyên do là bởi hoàng đế Tống Chân Tông nổi tiếng là người khá mê tín, thường lập đàn tế trời nghênh đón điềm lành xuất hiện. Do đó, sau khi biết được lời đồn về "Quỷ Vành Mũ", một trong những động thái đầu tiên của vị vua này là lập đàn để cúng lễ cầu an. Hành động này của hoàng đế Tống Chân Tông khiến nhiều người dân tin rằng "Quỷ Vành Mũ" là có thật và càng lo lắng, bất an hơn. Do sự việc ngày càng diễn biến xấu nên hoàng đế Tống Chân Tông hạ lệnh cấm lan truyền tin đồn về "Quỷ Vành Mũ" rồi treo thưởng số tiền lớn cho người giúp làm sáng tỏ sự việc. Theo đó, một số người bị bắt giữ, xử tử vì lan truyền tin đồn. Khi tin đồn về "Quỷ Vành Mũ" lan sáng Ứng Thiên phủ, Nam Kinh của nhà Bắc Tống (nay thuộc địa phận Thương Khâu, Hà Nam), vị quan đứng đầu địa phương khi đó là Vương Tăng đã hạ lệnh cho cấp dưới nhanh chóng bắt giữ ngay những người lan truyền tin đồn. Cách làm của Vương Tăng đã dẹp tan tin đồn, giúp ổn định lòng dân đồng thời khẳng định "Quỷ Vành Mũ" không có thật. Khi vụ án về "Quỷ Vành Mũ" kết thúc, nhiều địa phương của nhà Tống chứng kiến sao chổi xuất hiện. Người xưa quan niệm bầu trời có hiện tượng lạ là chỉ dẫn của các vị thần tiên về việc lập thái tử. Do đó, nhiều quan viên ở các địa phương và trong triều đã gửi tấu sớ lên hoàng đế Tống Chân Tông để thỉnh cầu lập thái tử. Cuối cùng, Tống Chân Tông quyết định lập con trai duy nhất làm người kế vị, tức vua Tống Nhân Tông sau này. Sự việc này khiến một số nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng có thể một số đại thần trong triều cố tình lợi dụng tin đồn về "Quỷ Vành Mũ" để gây áp lực lên nhà vua khiến hoàng đế Tống Chân Tông nhanh chóng lập thái tử. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Trung Quốc: Một thành phố bị bão tuyết tấn công nghiêm trọng.